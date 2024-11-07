سياسة/امريكا/صين/طوارئ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرئيس الأمريكي يمدد طوارئ الأوراق المالية التي تمول شركات صينية متصلة بالجيش
واشنطن 8 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن استثمارات الأوراق المالية التي تمول شركات معينة في الصين لها علاقة بتطوير القدرات العسكرية الصينية لمدة عام اعتبارا من 12 نوفمبر 2024.
وقال بايدن في إشعار نشره البيت الأبيض إن "استثمارات الأوراق المالية التي تمول شركات معينة في جمهورية الصين الشعبية لا تزال تشكل تهديدا غير عادي وغير مألوف للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".
واعتبر بايدن أن بعض الشركات الصينية "تقوم بجمع رأس المال عن طريق بيع الأوراق المالية لمستثمرين أمريكيين يتداولون في البورصات العامة هنا وفي الخارج والضغط على مقدمي المؤشرات والصناديق الأمريكية لإدراج هذه الأوراق المالية في عروض السوق".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الصين تستغل ذلك "لتوفير الموارد وتطوير جيشها واستخباراتها وأجهزتها الأمنية الأخرى الأمر الذي يستمر في السماح لجمهورية الصين الشعبية بتهديد الولايات المتحدة وقواتها في الخارج بشكل مباشر".
وأشار بايدن إلى أنه "على الرغم من أن هذه الشركات تظل خاصة ومدنية ظاهريا، إلا أنها تدعم بشكل مباشر الأجهزة العسكرية والاستخباراتية والأمنية في جمهورية الصين الشعبية وتساعد في تطويرها وتحديثها".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قد أعلن خلال ولايته الرئاسية الأولى في 12 نوفمبر 2020 بموجب أمر تنفيذي حالة الطوارئ الوطنية حول استثمارات الأوراق المالية التي تمول شركات معينة في الصين قبل أن يتم توسيع نطاق هذه الحالة بموجب أمر تنفيذي آخر في 3 من يونيو 2021. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
MENAFN07112024000071011013ID1108864448
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.