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سياسة/امريكا/صين/طوارئ

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرئيس الأمريكي يمدد طوارئ الأوراق المالية التي تمول شركات صينية متصلة بالجيش

واشنطن 8 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن استثمارات الأوراق المالية التي تمول شركات معينة في الصين لها علاقة بتطوير القدرات العسكرية الصينية لمدة عام اعتبارا من 12 نوفمبر 2024.
وقال بايدن في إشعار نشره البيت الأبيض إن "استثمارات الأوراق المالية التي تمول شركات معينة في جمهورية الصين الشعبية لا تزال تشكل تهديدا غير عادي وغير مألوف للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".
واعتبر بايدن أن بعض الشركات الصينية "تقوم بجمع رأس المال عن طريق بيع الأوراق المالية لمستثمرين أمريكيين يتداولون في البورصات العامة هنا وفي الخارج والضغط على مقدمي المؤشرات والصناديق الأمريكية لإدراج هذه الأوراق المالية في عروض السوق".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الصين تستغل ذلك "لتوفير الموارد وتطوير جيشها واستخباراتها وأجهزتها الأمنية الأخرى الأمر الذي يستمر في السماح لجمهورية الصين الشعبية بتهديد الولايات المتحدة وقواتها في الخارج بشكل مباشر".
وأشار بايدن إلى أنه "على الرغم من أن هذه الشركات تظل خاصة ومدنية ظاهريا، إلا أنها تدعم بشكل مباشر الأجهزة العسكرية والاستخباراتية والأمنية في جمهورية الصين الشعبية وتساعد في تطويرها وتحديثها".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قد أعلن خلال ولايته الرئاسية الأولى في 12 نوفمبر 2020 بموجب أمر تنفيذي حالة الطوارئ الوطنية حول استثمارات الأوراق المالية التي تمول شركات معينة في الصين قبل أن يتم توسيع نطاق هذه الحالة بموجب أمر تنفيذي آخر في 3 من يونيو 2021. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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