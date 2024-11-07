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بدء مناقشات الاندماج بين ((البحرين والكويت)) و((البحرين الوطني))

11/7/2024 11:36:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬التقييم‭ ‬الداخلي‭ ‬للبنك،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬بمناقشات‭ ‬رسمية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأولية‭ ‬للاندماج‭ ‬المحتمل‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬البنكين‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقعهما‭ ‬التنافسي‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬متطورة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وتدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وذكر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬إفصاح‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬المناقشات‭ ‬الحالية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة‭ ‬لعملية‭ ‬الاندماج،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقييم‭ ‬الجوانب‭ ‬القانونية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بالشفافية‭ ‬في‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تطورات‭ ‬جوهرية‭ ‬تتعلق‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬اللوائح‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬الاندماج،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحققه،‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدمات‭ ‬البنكين‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورهما‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لهما‭ ‬توفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للعملاء‭ ‬والمساهمين‭. ‬وسيعمل‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬الاندماج‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬فائدة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

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