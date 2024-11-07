بدء مناقشات الاندماج بين ((البحرين والكويت)) و((البحرين الوطني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت الانتهاء من خطوات التقييم الداخلي للبنك، إذ بدأ بمناقشات رسمية مع بنك البحرين الوطني حول الإجراءات الأولية للاندماج المحتمل بين الجانبين. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار سعي البنكين لتعزيز موقعهما التنافسي وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتدعم الاقتصاد الوطني.
وذكر بنك البحرين والكويت في إفصاح نُشر على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أن المناقشات الحالية تهدف إلى استكشاف السبل الممكنة لعملية الاندماج، بما في ذلك تقييم الجوانب القانونية والتجارية والتنظيمية، مشددا على التزامه بالشفافية في الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذه الخطوة، وذلك تماشيا مع اللوائح التنظيمية المعمول بها.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاندماج، في حال تحققه، في توسيع نطاق خدمات البنكين وتعزيز حضورهما في السوق، بما يتيح لهما توفير مزيد من الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين. وسيعمل الطرفان خلال الفترة القادمة على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بعملية الاندماج لضمان تحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذه الخطوة الاستراتيجية.
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