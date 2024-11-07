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وزير الصناعة والتجارة يقوم بزيارة ميدانية لمصنع ويست بوينت هوم بحرين لصناعة المنسوجات في عسكر

11/7/2024 11:36:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬الحرص‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ويُسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مسارات‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬التفقدية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬ويست‭ ‬بوينت‭ ‬هوم‭ ‬بحرين‭ ‬لصناعة‭ ‬المنسوجات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزرع‭ ‬الصناعية‭ ‬بعسكر،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسئولين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬الوزارة‭ ‬لتعزيز‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬مستجدات‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬متطلباتها‭ ‬الآنية‭ ‬وخططها‭ ‬المستقبلية‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬والتي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلّي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وزيادة‭ ‬صادرات‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬وطنية‭ ‬المنشأ،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تحوّل‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬مفهوم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للكربون‭ ‬والحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬ورقمنة‭ ‬التصنيع،‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬والتوريد‭ ‬عبر‭ ‬تكامل‭ ‬الصناعات‭ ‬الخليجية‭.‬

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