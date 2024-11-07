مطار البحرين الدولي يشارك في أسبوع الشجرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، قام
محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بزراعة عدد من الأشجار في مطار البحرين الدولي، حيث شارك في الفعالية عدد من المسؤولين والموظفين.
ويأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير، التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035، وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
MENAFN07112024000055011008ID1108864420
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.