مطار البحرين الدولي يشارك في أسبوع الشجرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دعماً‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬قام‭

‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬بزراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين‭.‬

ويأتي‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬ليعزز‭ ‬نتائج‭ ‬خطة‭ ‬التشجير،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬