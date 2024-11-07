((سـيـدات الأعـمـال)) تنظم ((المـنـتـدى والـمـعرض الـعـالـمـي لسيدات الأعمال)) يناير القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل جمعية سيدات الأعمال البحرينية جهودها الحثيثة للتجهيز والترويج الخاص بـ«المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال» الذي تنظمه الجمعية برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة – - خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2025م بفندق الفور سيزونز بخليج البحرين بمشاركة خليجية وعربية ودولية واسعة.
وتسعى الجمعية إلى استقطاب شخصيات قيادية نسوية مرموقة ورفيعة المستوى على الصعيدين العربي والعالمي للمشاركة في فعاليات المنتدى، وفي هذا الإطار بدأت إدارة الجمعية برئاسة السيدة أحلام جناحي في عقد مجموعة من اللقاءات التعريفية وزيارات العمل خلال هذا الأسبوع لعدد من السفراء المعتمدين في مملكة البحرين من بينهم السفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، السفير رامي صالح وريكات العدوان عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين،
أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين،
ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، وذلك بهدف التعريف بالفعالية ودعوة شخصيات قيادية رفيعة من هذه البلدان لحضور المؤتمر.
وثمنت الجمعية الدعم الكبير للسفراء والدبلوماسيين في مملكة البحرين لكل أنشطة الجمعية وخاصة هذا المنتدى، وأبدى السفراء من جانبهم خلال هذه اللقاءات تجاوبا كبيرا لطلب رئيسة الجمعية وعضوات مجلس إدارة الجمعية، مؤكدين كامل دعمهم «للمنتدى والمعرض الاقتصادي العالمي للمرأة» الذي تستضيفه البحرين.
وقالت سيدة الأعمال أحلام جناحي في تصريح بهذه المناسبة: «يجري العمل على قدم وساق وبكل جدية استعدادا لهذا المنتدى المهم الذي يتشرف بالرعاية الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ونسعى -من خلاله- إلى تسليط الضوء على سيدات الأعمال البحرينيات ومن الجنسيات المختلفة المشاركات في المنتدى، والتركيز على التطوير الجذري للشخصية الفكرية لدى المرأة في عالم الأعمال، إلى جانب تشجيع إنجازات المرأة في عالم التجارة والأعمال، وتشجيع سيدات الأعمال المبتدئات على تطوير رؤيتهن بما يتناسب مع العصر المتسارع الإنجازات، إظهار سيدة الأعمال البحرينية وإنجازاتها في عالم الاقتصاد».
وأكدت أحلام جناحي أن (المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال) يهدف إلى اجتذاب الفرص الممكنة التي من شأنها أن تساعد في تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها سيدات الأعمال في البحرين، وعقد مقارنات حول تعزيز نجاح سيدات الأعمال وتطوير طريقة تفكيرهن، إلى جانب إيجاد فرص عمل بين جميع سيدات الأعمال والسوق الدولي والعالمي، وتوجيههن إلى مجال التصدير والشراكات العالمية.
بالإضافة إلى أننا نسعى إلى فكرة ترسيخ اعتماد البحرين كمركز صديق للأعمال والتعاملات المالية والتجارة الدولية، وإيجاد فرص لسيدات الأعمال لزيادة مستوى التجارة بينهن من خلال مشاركة وتبادل الخبرات والسلع بينهن بشكل مباشر، وخلق مزيد من الأعمال المتخصصة التي من شأنها ربط سيدات الأعمال في البحرين مع مجتمع الأعمال الدولي.
وسوف يشتمل (المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال) على عدد من الندوات المميزة وورش العمل المعدة بدقة لخدمة مضمون المنتدى وأهدافه، إلى جانب لقاءات عمل B to B وفرص عديدة للتعاون والتعارف على صعيد الأعمال والتجارة.
MENAFN07112024000055011008ID1108864417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.