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((سـيـدات الأعـمـال)) تنظم ((المـنـتـدى والـمـعرض الـعـالـمـي لسيدات الأعمال)) يناير القادم

11/7/2024 11:36:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬للتجهيز‭ ‬والترويج‭ ‬الخاص‭ ‬بـ«المنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬العالمي‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ ‭- ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭ ‬بفندق‭ ‬الفور‭ ‬سيزونز‭ ‬بخليج‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬ودولية‭ ‬واسعة‭.‬


‬وتسعى‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬نسوية‭ ‬مرموقة‭ ‬ورفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬العربي‭ ‬والعالمي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بدأت‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬برئاسة‭ ‬السيدة‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬التعريفية‭ ‬وزيارات‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬المعتمدين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬السفير‭ ‬رامي‭ ‬صالح‭ ‬وريكات‭ ‬العدوان‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭
‬أليكسي‭ ‬سكوسيريف،‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭
‬ميرنا‭ ‬خولي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بالفعالية‭ ‬ودعوة‭ ‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬رفيعة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭.‬


‬وثمنت‭ ‬الجمعية‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬للسفراء‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكل‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعية‭ ‬وخاصة‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى،‭ ‬وأبدى‭ ‬السفراء‭ ‬من‭ ‬جانبهم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬تجاوبا‭ ‬كبيرا‭ ‬لطلب‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬وعضوات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬كامل‭ ‬دعمهم‭ ‬‮«‬للمنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬للمرأة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬البحرين‭.‬

وقالت‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭: ‬‮«‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬وبكل‭ ‬جدية‭ ‬استعدادا‭ ‬لهذا‭ ‬المنتدى‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يتشرف‭ ‬بالرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ونسعى‭ -‬من‭ ‬خلاله‭- ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيات‭ ‬ومن‭ ‬الجنسيات‭ ‬المختلفة‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬الجذري‭ ‬للشخصية‭ ‬الفكرية‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشجيع‭ ‬إنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التجارة‭ ‬والأعمال،‭ ‬وتشجيع‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬المبتدئات‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬رؤيتهن‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬العصر‭ ‬المتسارع‭ ‬الإنجازات،‭ ‬إظهار‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الاقتصاد‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ (‬المنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬العالمي‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‭) ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬اجتذاب‭ ‬الفرص‭ ‬الممكنة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وعقد‭ ‬مقارنات‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬نجاح‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬وتطوير‭ ‬طريقة‭ ‬تفكيرهن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬والسوق‭ ‬الدولي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وتوجيههن‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬التصدير‭ ‬والشراكات‭ ‬العالمية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬فكرة‭ ‬ترسيخ‭ ‬اعتماد‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬صديق‭ ‬للأعمال‭ ‬والتعاملات‭ ‬المالية‭ ‬والتجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬لزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬التجارة‭ ‬بينهن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والسلع‭ ‬بينهن‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬وخلق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ربط‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولي‭.‬

وسوف‭ ‬يشتمل‭ (‬المنتدى‭ ‬والمعرض‭ ‬العالمي‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‭) ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الندوات‭ ‬المميزة‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المعدة‭ ‬بدقة‭ ‬لخدمة‭ ‬مضمون‭ ‬المنتدى‭ ‬وأهدافه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لقاءات‭ ‬عمل‭ ‬ B ‭ ‬ to ‭ ‬ B ‭ ‬وفرص‭ ‬عديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬والتعارف‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأعمال‭ ‬والتجارة‭.‬

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