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جولة ثانية من برنامج ترويج الصادرات الشهر الحالي

11/7/2024 11:34:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- يعتزم صندوق دعم وتطوير الصناعة الشهر الحالي إطلاق الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات لدعم جاهزية الشركات ومساعدتها على التصدير وزيادة قدرتها على دخول أسواق جديدة.
وبحسب الصندوق سيتم تنفيذ البرنامج من قبل شركة بيت التصدير ويتضمن دعم 90 شركة صناعية من خلال تقديم منح مالية غير مستردة بسقف 50 ألف دينار لكل شركة ضمن شروط ومعايير محددة.
يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن أربعة برامج يديرها الصندوق، حيث تم إطلاق الجولة الثانية لثلاثة برامج خلال الفترة الماضي هي الحوافز المبني على المخرجات، تحديث الصناعة، ضمان ائتمان الصادرات.
وبلغت المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها نحو 42 مليون دينار، تستهدف أكثر من 330 منشأة صناعية ضمن شروط ومعايير محددة، منها تقديم المنشأة خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها، وزيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز استغلال الموارد.
وبحسب تفاصيل برنامج ترويج الصادرات سوف تغطي المنحة المقدمة من البرنامج للشركات بين 50 % و70 % من التكلفة الكلية للتنفيذ فيما يجب أن تغطي الشركات بين 30 % و50 % من التمويل المطلوب.
وسيتم منح زيادة في نسبة التمويل وفقًا لمعايير تتعلق زيادة بنسبة 10 % إذا كان مقدم الطلب من المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 % إذا كانت المؤسسة الصناعية مقدمة الطلب مملوكة أو يتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال.
ووفقا لمحاور البرنامج، في حالة أن الشركة المنتفعة لم تحقق المعالم الرئيسة المتفق عليها في خطة العمل والتطوير، سوف يتم إعادة الدفعة المقدمة إلى الصندوق.
ووضع صندوق "الصناعة" العديد من المعايير والمحددات كشرط للاستفادة من خدمات البرنامج منها أن تكون المنشأة صغيرة أو متوسطة وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية.
كما تتضمن الشروط أن تكون قد مضى على تأسيسها سنة على الأقل وألا تكون المبيعات الإجمالية صفرية للمنشأة خلال العام 2023 حسب القوائم المالية المدققة وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وللمنشآت الصناعية ذات المساهمة العامة يجب ألا تتجاوز ملكية الحكومة فيها عن 5 %.
كما تشمل أن يتوفر لديها الملاءة المالية لتغطية حصته من التكلفة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل نسبتها عن (30 %) وفق تشريعات النافذة ولا تشمل تعدين المواد الأساسية ويجب أن يكون المشروع المقدم من المنشأة الصناعية متوافقًا مع أهداف وغايات برامج الصندوق.
يشار إلى أن إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء تنفيذا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، حيث تم إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب المادة (114) من الدستور الأردني.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، خصوصاً مع عودة الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة.
كما يسعى إلى إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة، وزيادة الصادرات والمبيعات، مما يساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

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