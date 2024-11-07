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وزير فرنسي يهاجم سان جيرمان بسبب لافتة عن فلسطين

11/7/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الخميس، رفع لافتة عملاقة مكتوب عليها "فلسطين حرة" في مباراة كرة قدم لفريق باريس سان جيرمان، معتبرا أنها "غير مقبولة".
وردا على سؤال عما إذا كان سيسعى لفرض عقوبات على العملاق الباريسي، أجاب ريتايو في تصريح إذاعي: "لا أستبعد أي شيء. سأطالب باريس سان جيرمان بتوضيحات"، حسب وكالة رويترز.

من جانبه، أوضح نادي باريس سان جيرمان في بيان، أنه لم يكن على علم "بأي خطط لعرض مثل تلك اللافتة".

وأضاف النادي في بيان: "يتذكر باريس سان جرمان أن (ملعب) حديقة الأمراء يجب أن يبقى مكانًا للتواصل حول شغف مشترك بكرة القدم، والنادي يعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في ملعبه".

وكان مشجعو النادي الباريسي قد رفعوا تلك اللافتة، مساء الأربعاء، خلال مباراة جمعت فريقهم مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا.


وانتهت المباراة بخسارة سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد.


والعام الماضي، غُرِّم سيلتيك 17500 يورو (18812دولارا ) بسبب قيام المشجعين بالتلويح بأعلام فلسطينية خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا. وكالات



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