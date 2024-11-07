وزير فرنسي يهاجم سان جيرمان بسبب لافتة عن فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الخميس، رفع لافتة عملاقة مكتوب عليها "فلسطين حرة" في مباراة كرة قدم لفريق باريس سان جيرمان، معتبرا أنها "غير مقبولة".
وردا على سؤال عما إذا كان سيسعى لفرض عقوبات على العملاق الباريسي، أجاب ريتايو في تصريح إذاعي: "لا أستبعد أي شيء. سأطالب باريس سان جيرمان بتوضيحات"، حسب وكالة رويترز.
من جانبه، أوضح نادي باريس سان جيرمان في بيان، أنه لم يكن على علم "بأي خطط لعرض مثل تلك اللافتة".
وأضاف النادي في بيان: "يتذكر باريس سان جرمان أن (ملعب) حديقة الأمراء يجب أن يبقى مكانًا للتواصل حول شغف مشترك بكرة القدم، والنادي يعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في ملعبه".
وكان مشجعو النادي الباريسي قد رفعوا تلك اللافتة، مساء الأربعاء، خلال مباراة جمعت فريقهم مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا.
وانتهت المباراة بخسارة سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد.
والعام الماضي، غُرِّم سيلتيك 17500 يورو (18812دولارا ) بسبب قيام المشجعين بالتلويح بأعلام فلسطينية خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا. وكالات
MENAFN07112024000072011014ID1108864405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.