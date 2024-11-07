يد الأهلي تعزز صفوفها باللبناني النحاس

ابرمت إدارة النادي الأهلي، تعاقدا مع اللاعب اللبناني خضر النحاس، الذي سيشارك مع فريق كرة اليد في مرحلة الإياب من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، اضافة إلى مشاركته في المباراة النهائية من بطولة كأس الأردن، التي تجمع الأهلي مع فريق السلط.



وسبق للاعب النحاس وأن لعب مع عدة فرق أردنية مثل السلط والعربي في سنوات سابقة، وهو ضمن القائمة الرئيسية للمنتخب اللبناني.