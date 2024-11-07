يد الأهلي تعزز صفوفها باللبناني النحاس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابرمت إدارة النادي الأهلي، تعاقدا مع اللاعب اللبناني خضر النحاس، الذي سيشارك مع فريق كرة اليد في مرحلة الإياب من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، اضافة إلى مشاركته في المباراة النهائية من بطولة كأس الأردن، التي تجمع الأهلي مع فريق السلط.
وسبق للاعب النحاس وأن لعب مع عدة فرق أردنية مثل السلط والعربي في سنوات سابقة، وهو ضمن القائمة الرئيسية للمنتخب اللبناني.
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