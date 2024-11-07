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اتحاد الكرة يسمي 8 أندية صاعدة للدرجة الثانية ويعلن صعود الطرة للأولى

11/7/2024 11:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، صعود الأندية المتأهلة إلى دور الـ 8 من دوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي، إلى مصاف أندية الدرجة الثانية للموسم المقبل: سهل حوران، عجلون، مؤاب، الطفيلة، شباب الطالبية، الأردن للفروسية، شباب الحسين، وحي الأمير حسن.
وبذلك تقام بطولة دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل بمشاركة 12 فريقا (الأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وعددها 8، بالإضافة إلى الأندية التي تهبط من دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم وعددها 4).

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد، اعتبار نادي الطرة بطلا لدوري الدرجة الثانية لهذا الموسم، وصعوده إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل، وإعفاء الأندية الهابطة من مصاف أندية الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من الغرامة المالية المترتبة عليهم بموجب قرار اللجنة التأديبية.

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