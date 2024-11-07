اتحاد الكرة يسمي 8 أندية صاعدة للدرجة الثانية ويعلن صعود الطرة للأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، صعود الأندية المتأهلة إلى دور الـ 8 من دوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي، إلى مصاف أندية الدرجة الثانية للموسم المقبل: سهل حوران، عجلون، مؤاب، الطفيلة، شباب الطالبية، الأردن للفروسية، شباب الحسين، وحي الأمير حسن.
وبذلك تقام بطولة دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل بمشاركة 12 فريقا (الأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وعددها 8، بالإضافة إلى الأندية التي تهبط من دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم وعددها 4).
كما قرر مجلس إدارة الاتحاد، اعتبار نادي الطرة بطلا لدوري الدرجة الثانية لهذا الموسم، وصعوده إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل، وإعفاء الأندية الهابطة من مصاف أندية الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من الغرامة المالية المترتبة عليهم بموجب قرار اللجنة التأديبية.
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