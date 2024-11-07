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سيميوني يعترف بأفضلية سان جيرمان رغم الفوز.. وفليك سعيد بخماسية برشلونة

11/7/2024 11:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أقر مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، بأن باريس سان جيرمان "كان أفضل" في مواجهة الفريقين بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رغم أن الفوز كان في النهاية حليف فريقه (2-1)، وأبرز أن فريقه تميز أمام "بي إس جي" بـ"الحسم الذي افتقر إليه في مواجهة ليل" بالجولة السابقة.
وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت أول من أمس الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء"، أكد سيميوني أن "كرة القدم تتمحور حول الحسم، اللعب الدفاعي جميل لكن الحسم هو المفتاح".
واعترف بأنه "أمام ليل افتقرنا إلى الحسم وخسرنا، اليوم باريس لعب بشكل أفضل لكننا وجدنا عنصر الحسم الذي افتقرنا له آنذاك".
وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد سنحت لهم العديد من الفرص، ومن الرائع رؤيتهم يلعبون، لكننا أمام ليل كان بإمكاننا أيضًا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف لكننا افتقرنا وقتها إلى الحسم الذي تتطلبه هذه المنافسة. اليوم حدث العكس، الفرص كانت ضئيلة للغاية، لكن أوبلاك كان عظيمًا وكان هناك جهد دفاعي كبير".
من جهته، أكد أنتوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه عاد قويا كسابق عهده، لكنه اعترف بأن "الروخيبلانكوس" حالفه "بعض الحظ" بهدفه في اللحظات الأخيرة.
وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات لـ"موفيستار" إن "الفوز سيساعدنا كثيرا. لقد رأينا مرة أخرى أن الأتلتي قوي ويصعب اللعب أمامه. هذا هو الطريق. أن نكون أقوياء. صحيح أنه قد حالفنا بعض الحظ، لكن هذه هي كرة القدم. أمام ليل (في الجولة السابقة) على أرضنا، كان علينا الفوز وفي النهاية خسرنا، دعونا نستمر على هذا النهج ونحسن الأمور وهذا كل شيء".
وعن أداء أنخل كوريا، صاحب هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من المباراة، قال جريزمان: "كنا بحاجة إلى مباراة كهذه، وعملنا تكتيكياً بهذه الطريقة، لأنه كان من الصعب علينا الفوز خارج أرضنا منذ العام الماضي، وهذا سيساعدنا في المستقبل"، موضحا أن الفكرة كانت تقوم على عدم إعطاء مساحة "لديمبيلي وباركولا".
وتابع: "نعلم أنه إذا تركنا لهم مساحة خلفنا، فسوف يلحقون بالكرة، ومع السرعة التي يتمتعون بها، سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا. وضعنا أنفسنا في تكتل خلفي حتى لا يركضوا كثيرًا. لقد حدث ذلك مرتين أو ثلاث مرات، وألحقوا بنا الأذى.. قدمنا مباراة جيدة اليوم".
من ناحية أخرى بدا جريزمان "سعيدا جدا" باللعب في بلاده، و"في ملعب جميل جدًا" كحديقة الأمراء، وأضاف مستدركا: "لكن في النهاية إنني أكثر سعادة وفخرًا بارتداء قميص أتلتيكو واللعب هنا مع الفريق".
أما حارس مرمى اتلتيكو يان أوبلاك، فأقر بأنها كانت "مباراة صعبة للغاية" و"ربما لم تكن رائعة" بالنسبة لأداء الروخيبلانكوس، لكنه أبرز أن الشيء المهم هو تحقيق الفوز.
وقال الحارس السلوفيني: "كانت مباراة صعبة. في النهاية، هذه هي كرة القدم. في مواجهة ليل قدمنا أداء نستحق عليه الفوز لكننا لم نفز بها واليوم، عندما لم يكن هناك الكثير، فزنا".
وأكد أوبلاك: "يجب عليك الإصرار، والمعاناة حين يتعين عليك المعاناة، واللعب عندما يتعين عليك اللعب، وفي النهاية حصلنا على ثلاث نقاط مهمة جدًا أمام فريق سريع للغاية".
وتابع قائلاً: "لقد كان الأمر صعبًا بعض الشيء، ولم نبدأ بشكل جيد، ولهذا السبب سجلوا في مرمانا. ثم انتفضنا، ودافعنا بشكل أفضل، وواجهتنا صعوبة في اللعب...كان الأمر معقدا"، مضيفا "لكن بعد ذلك تحسنت الأمور بعض الشيء في الشوط الثاني".
في الجهة المقابلة، أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه "تفوق بلا حدود" على أتلتيكو، وأرجع الهزيمة إلى سوء الحظ.
وقال إنريكي في تصريحات لـ"كانال بلوس": "ليس لدي ما يقال. أعتقد أنه في المباريات الثلاث التي لعبناها على ملعبنا (أمام جيرونا وأيندهوفن وأتلتيكو مدريد) كنا متفوقين بلا حدود على خصومنا ولم يحالفنا الحظ".
وتابع المدرب الإسباني: "إنني في كرة القدم منذ 30 عاما ولا أستطيع تفسير ذلك. إنه سوء حظ. لقد تفوقنا بلا حدود على منافسينا"،
لكن المدرب الإسباني لم يرغب في تقييم ما إذا كان الفريق الفرنسي يفتقد لرأس حربة، وأكد أن "بي إس جي" لن يستسلم، قائلا: "طالما مازال أمامنا مباريات، سنواصل الكفاح".
وأقر المدرب الإسباني بأن احتمال إقصاء باريس سان جيرمان من المنافسة قائم، في ظل الديناميكية السلبية التي يمر بها الفريق في أوروبا، وقال عن ذلك: "بهذه الديناميكية، لا يمكنني ضمان التأهل"، لكنه تعهد بالكفاح حتى النهاية و"خوض المباريات الأربع المتبقية كأربع نهائيات".
من جهته، أبرز ماركو أسينسيو، مهاجم باريس سان جيرمان، أن فريقه "صنع الكثير من الفرص" في الهجوم، لكنه افتقر إلى الحسم.
وقال أسينسيو: "لقد خلقنا فرصًا للفوز بالمباراة، لكن هكذا تكون كرة القدم أحيانًا. خلقنا الفرص وقدمنا مستوى جيد، لكن ما يحسم الأمر في هذا النوع من المباريات هو النتائج".
وأكد المهاجم: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا، ثم فقدنا الكرة في الخلف وهذا كلفنا التعادل، ومن هناك تغيرت المباراة. لقد قدمنا الكثير، ولكننا افتقرنا إلى الحسم".
وحصد الفريق الباريسي حتى الآن أربع نقاط في أربع جولات بالتشامبيونز ليج، وفي هذا السياق، قال أسينسيو "نعلم أن المباريات ستكون معقدة، لكننا نثق بأنفسنا وبفريقنا وبقدرتنا على الفوز في المباريات الباقية".
إنزاجي فخور
أعرب سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن سعادته البالغة بالفوز على آرسنال الإنجليزي بهدف دون رد.
وتقمص التركي هاكان تشالهان أوجلو دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي بالمسابقة، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الخامس، في حين توقف رصيد أرسنال، الذي نال خسارته الأولى في البطولة القارية هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.
وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم كان رد فعلنا مهما، لقد بدأنا مبارياتنا بـ23 لاعبا مختلفا لأننا ندرك أننا في حاجة إلى الجميع".
وأضاف: "خلال الأسابيع الأخيرة، نلعب كل 72 ساعة، واليوم واجهنا فريقا قويا للغاية، ولذلك، كنت أدرك أننا في حاجة للتدوير، كان فوزا رائعا على ملعبنا وأمام جماهيرنا".
ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاجي قوله: "كان من المهم أن نستمتع بتلك الليلة ، لكننا ندرك أننا سنلعب قريبا جدا. في هذه الدائرة من المباريات عانينا من بعض المشاكل، ولذلك، فإن بعض اللاعبين لعبوا لدقائق أكثر، وكانوا في حاجة إلى الراحة".
وأوضح: "لدي ثقة كبيرة في الجميع، لعبنا أمام مانشستر سيتي وآرسنال، اثنين من أقوى الفرق في أوروبا، ونشعر بالفخر لكن علينا أن نمضي قدما".
في الجهة المقابلة، أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه.
وقال أرتيتا: "من الصعب للغاية تقبل هذه الخسارة"، بعد أن تم احتساب ركلة جزاء على فريقه، وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة قبل نهاية الشوط الأول بعدما نال إنتر ميلان ركلة جزاء، عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بمهدي طارمي قبل أن تصطدم بذراع ميكيل ميرينو ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بنجاح هاكان تشالهان أوغلو.
وكان الحكم رفض احتساب ركلة جزاء لميرينو في وقت سابق من المباراة، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، عندما ظهر أنه تعرض للكمة في الرأس من قبل يان سومير، حارس إنتر ميلان، في إحدى الكرات العرضية المشتركة.
وعلق أرتيتا على ركلة الجزاء التي احتسبت على ميرينو، وقال: "حسنا، أنا لا افهم، إنه مجرد رد فعل طبيعي. لا توجد خطورة على الإطلاق، لا يمكن أن يكون لديك رد فعل أفضل لأن الكرة قريبة للغاية. ولكن حسنا، قرروا احتسابها ركلة جزاء. ولكن إذا كانت هذه ركلة جزاء، فإن لميكيل ميرينو ركلة جزاء، عندما تلقى لكمة في الرأس، إنها ركلة جزاء بنسبة ألف في المائة. وهذه هي الهوامش في المباراة التي يصعب للغاية تقبلها".
وكانت ركلة الجزاء التي سجلها تشلهان أوغلو، أول هدف يسكن مرمى أرسنال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وشعر أرتيتا بأن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من المباراة التي قال عنها: "إنها أفضل مباراة (أوروبية) لعبناها في الأعوام الأخيرة".
وضغط آرسنال بقوة لتسجيل هدف التعادل ولكن دفاع إنتر تمكن من صد هذه الهجمات، وقال أرتيتا: "أنا محبط للغاية أيضا، لأن هناك قرارين حددا في النهاية مسار المباراة ونتيجتها".
فليك: الهدف الثاني كان مفصليا
أكد مدرب برشلونة هانزي فليك، إن تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول كان عاملا حاسما في الفوز على النجم الأحمر الصربي 5-2 في دوري أبطال أوروبا.
وصرح المدرب: "الهدف الثاني كان مهما للغاية. لقد سجلنا أولا واستقبلنا هدف التعادل، لكن ردة فعل الفريق كان جيدا للغاية. إنه أمر رائع، لأننا فريق شاب وعلينا أن نواصل التطور في كل مباراة".
وأضاف: "لقد لعب برشلونة بشكل جيد للغاية بالكرة" وأيضا "دافع بشكل جيد للغاية"، كما "لعب النجم الأحمر بشكل جيد للغاية. إنه فريق يعرف كيف يلعب بشكل جيد".
وأكد فليك أن المدافع باو كوبارسي، الذي اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الثاني بعد تلقيه لركلة غير مقصودة في الوجه، "بخير"، وأضاف مازحا: "لقد خضع لبعض الغرز لكنه ما يزال شابا".
وأوضح المدرب الألماني إن الظهير جول كوندي، الذي صنع ثلاث تمريرات حاسمة في المباراة، كان "مثالا رائعا"، وأوضح أنه استبدل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل ثنائية وأصبح على بعد هدف واحد من الوصول إلى الهدف رقم 100 في دوري الأبطال، في الشوط الثاني لأنه "علينا التفكير في المباريات الأخرى".
وعن لاعب الوسط فرينكي دي يونج، الذي لعب أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم، قال إنه "أعطى ثباتا واستحواذا على الكرة" بالإضافة إلى "الربط الجيد بين الدفاع والهجوم"، وأضاف "لقد أحرز الكثير من التقدم (منذ تعافيه) ويسير في الاتجاه الصحيح".
وفي ختام حديثه، قال فليك إنه "يستمتع مع الفريق" وإن "النتائج تتحدث عن نفسها"، مضيفا أن "اللاعبون يترجمون خطة لعبنا على أرض الملعب. إنهم تنافسيون للغاية. يحبون اللعب والمنافسة ضد أي فريق. إنهم واثقون من أنفسهم وآمل أن يتمكنوا من الحفاظ على هذا الإيقاع، على الرغم من أن الأمر ليس سهلا مع كثرة المباريات".
أما مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، فأبرز فوز فريقه العريض، لأن "الفوز بالمباريات خارج الديار مهم للغاية في هذه المرحلة من دوري الأبطال".
واعترف ليفاندوفسكي بأن أداء الفريق في الشوط الأول كان "بطيئا بعض الشيء"، ولكن بعد استئناف اللعب تغير كل شيء "لعبنا بشكل جيد للغاية واستغللنا الفرص التي سنحت لنا. كنا دائما مسيطرين على المباراة".
وسجل البولندي ثنائية جعلته على بعد هدف واحد من أن يدخل نادي المائة في دوري أبطال أوروبا ولهذا قال إنه يشعر "بشعور جيد للغاية".
وقال: "في بعض الأحيان عندما يلعب فريق يلعب بطريقة دفاعية مثل النجم الأحمر، يحتاج مهاجم مثلي إلى التحلي بالصبر قليلاً لإيجاد المساحات".
على أي حال، فإن ليفاندوفسكي سعيد بالمستوى الذي يلعب به الفريق بأكمله "هذا الموسم، نحن نلعب بشكل هجومي للغاية ونسجل الكثير من الأهداف، ولكن خط الدفاع أيضا يؤدي بشكل جيد للغاية".
وتمكن ليفاندوفسكي من ضم اسمه إلى قائمة أساطير برشلونة التي تضم أسماء مثل البلغاري خريستو ستويشكوف والأرجنتيني ليونيل ميسي والكاميروني صامويل إيتو بعد تسجيله الهدف رقم 700 للنادي الكاتالوني في دوري الأبطال.
وسجل برشلونة ظهوره الأول على الساحة القارية في الثالث من أيلول (أيلول) 1959 على ملعب "فاسيل ليفسكي" في صوفيا، وفي ذلك اليوم سجل خوان سيجارا الهدف الأول للفريق في المسابقة، ومن ذلك الحين أحرز الفريق 702 هدفا.
وتولى ستويشكوف مسؤولية تسجيل الهدف رقم 100 لبرشلونة في دوري الأبطال، في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 1993 في مباراة الفوز على اوسترينا فيينا النمساوي 2-1 في دور الستة عشر.
وبعد ذلك بسبعة أعوام، وتحديدا في العام 2000، سجل الهولندي باتريك كلويفرت الهدف رقم 200 للنادي الكاتالوني في الفوز 4-0 على ليدز يونايتد، ثم أحرز إيتو الهدف رقم 300 في شباك تشيلسي يوم 22 شباط (فبراير) 2006، وأحرز الإسباني ديفيد فيا الهدف رقم 400 في شباك روبن كازان يوم 29 أيلول (سبتمبر) 2010.
وتكفل الساحر الأرجنتيني ميسي بتسجيل الهدف رقم 500 في تاريخ برشلونة بدوري الأبطال يوم 30 أيلول (سبتمبر) 2014، في الهزيمة أمام باريس سان جيرمان 2-3.
وسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف رقم 600 على الساحة القارية خلال الفوز على توتنهام 4-2 في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
السعادة تغمر عملاق بافاريا
وبعد هزيمتين متتاليتين في بطولة دوري أبطال أوروبا، عاد فريق بايرن ميونيخ إلى طريق الانتصارات أول من أمس الأربعاء بفوزه على بنفيكا بهدف نظيف.
وأكد مدرب الفريق، فينسنت كومباني: "من المهم بالنسبة لنا أن نفوز بمباراة بهذه الطريقة"، وأشاد بلاعبيه بعد أن حافظوا على هدوءهم رغم الصعوبات التي واجهوها لتسجيل هدف.
وقال: "في السابق، كنا دائما نسجل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أهداف، ولكن اليوم حافظنا على هدوئنا. سددنا 24 كرة على المرمى والمنافس سدد واحدة. لم تكن نهاية كل الهجمات خطيرة، ولكننا سيطرنا على المباراة. هناك مباريات تكون فيها التمريرة الأخيرة غير دقيقة كما ينبغي، لكن في النهاية، إنه دوري أبطال أوروبا. كانت مباراة جيدة وانتصار جيد".
وسجل بايرن ميونيخ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من رأسية جمال موسيالا، عانقت الشباك.
وقال موسيالا: "كلنا كنا ندرك أنه يتعين علينا الفوز اليوم وقمنا بعمل جيد. واجهنا أوقاتا صعبة للتكيف مع المباراة، ولكن لا يمكننا الفوز بأربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة. في بعض الأحيان الفوز بهدف نظيف يجب أن يكون كافيا".
وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية: "بنفيكا لم يكن يرغب في لعب كرة القدم معنا. أرادوا الدفاع فقط، وفعلوا هذا بتنظيم رائع"، مشيرا إلى أن فريقه كوفئ من خلال الاستمرار في الضغط وعدم منح أي فرص.
وأضاف: "كانت هذه ثلاث نقاط مهمة. كنا بحاجة إليهم اليوم. كانت مباراة معقدة".
ولدى بايرن ميونخ مباراة في الدوري الألماني أمام سانت باولي قبل فترة توقف الدوري، بسبب روزنامة المباريات الدولية.
ويعود بايرن لمنافسات دوري الأبطال يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) أمام باريس سان جيرمان في تكرار لنهائي 2020، الذي فاز به بايرن 1-0. -(وكالات)

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