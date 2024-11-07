سيميوني يعترف بأفضلية سان جيرمان رغم الفوز.. وفليك سعيد بخماسية برشلونة

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- Alghad Newspaper)
مدن - أقر مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، بأن باريس سان جيرمان "كان أفضل" في مواجهة الفريقين بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري
أبطال أوروبا، رغم أن الفوز كان في النهاية حليف فريقه (2-1)، وأبرز أن فريقه تميز أمام "بي إس جي" بـ"الحسم الذي افتقر إليه في مواجهة ليل" بالجولة السابقة.
وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت أول من أمس الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء"، أكد سيميوني أن "كرة القدم تتمحور حول الحسم، اللعب الدفاعي جميل لكن الحسم هو المفتاح".
واعترف بأنه "أمام ليل افتقرنا إلى الحسم وخسرنا، اليوم باريس لعب بشكل أفضل لكننا وجدنا عنصر الحسم الذي افتقرنا له آنذاك".
وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد سنحت لهم العديد من الفرص، ومن الرائع رؤيتهم يلعبون، لكننا أمام ليل كان بإمكاننا أيضًا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف لكننا افتقرنا وقتها إلى الحسم الذي تتطلبه هذه المنافسة. اليوم حدث العكس، الفرص كانت ضئيلة للغاية، لكن أوبلاك كان عظيمًا وكان هناك جهد دفاعي كبير".
من جهته، أكد أنتوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه عاد قويا كسابق عهده، لكنه اعترف بأن "الروخيبلانكوس" حالفه "بعض الحظ" بهدفه في اللحظات الأخيرة.
وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات لـ"موفيستار" إن "الفوز سيساعدنا كثيرا. لقد رأينا مرة أخرى أن الأتلتي قوي ويصعب اللعب أمامه. هذا هو الطريق. أن نكون أقوياء. صحيح أنه قد حالفنا بعض الحظ، لكن هذه هي كرة القدم. أمام ليل (في الجولة السابقة) على أرضنا، كان علينا الفوز وفي النهاية خسرنا، دعونا نستمر على هذا النهج ونحسن الأمور وهذا كل شيء".
وعن أداء أنخل كوريا، صاحب هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من المباراة، قال جريزمان: "كنا بحاجة إلى مباراة كهذه، وعملنا تكتيكياً بهذه الطريقة، لأنه كان من الصعب علينا الفوز خارج أرضنا منذ العام الماضي، وهذا سيساعدنا في المستقبل"، موضحا أن الفكرة كانت تقوم على عدم إعطاء مساحة "لديمبيلي وباركولا".
وتابع: "نعلم أنه إذا تركنا لهم مساحة خلفنا، فسوف يلحقون بالكرة، ومع السرعة التي يتمتعون بها، سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا. وضعنا أنفسنا في تكتل خلفي حتى لا يركضوا كثيرًا. لقد حدث ذلك مرتين أو ثلاث مرات، وألحقوا بنا الأذى.. قدمنا مباراة جيدة اليوم".
من ناحية أخرى بدا جريزمان "سعيدا جدا" باللعب في بلاده، و"في ملعب جميل جدًا" كحديقة الأمراء، وأضاف مستدركا: "لكن في النهاية إنني أكثر سعادة وفخرًا بارتداء قميص أتلتيكو واللعب هنا مع الفريق".
أما حارس مرمى اتلتيكو يان أوبلاك، فأقر بأنها كانت "مباراة صعبة للغاية" و"ربما لم تكن رائعة" بالنسبة لأداء الروخيبلانكوس، لكنه أبرز أن الشيء المهم هو تحقيق الفوز.
وقال الحارس السلوفيني: "كانت مباراة صعبة. في النهاية، هذه هي كرة القدم. في مواجهة ليل قدمنا أداء نستحق عليه الفوز لكننا لم نفز بها واليوم، عندما لم يكن هناك الكثير، فزنا".
وأكد أوبلاك: "يجب عليك الإصرار، والمعاناة حين يتعين عليك المعاناة، واللعب عندما يتعين عليك اللعب، وفي النهاية حصلنا على ثلاث نقاط مهمة جدًا أمام فريق سريع للغاية".
وتابع قائلاً: "لقد كان الأمر صعبًا بعض الشيء، ولم نبدأ بشكل جيد، ولهذا السبب سجلوا في مرمانا. ثم انتفضنا، ودافعنا بشكل أفضل، وواجهتنا صعوبة في اللعب...كان الأمر معقدا"، مضيفا "لكن بعد ذلك تحسنت الأمور بعض الشيء في الشوط الثاني".
في الجهة المقابلة، أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه "تفوق بلا حدود" على أتلتيكو، وأرجع الهزيمة إلى سوء الحظ.
وقال إنريكي في تصريحات لـ"كانال بلوس": "ليس لدي ما يقال. أعتقد أنه في المباريات الثلاث التي لعبناها على ملعبنا (أمام جيرونا وأيندهوفن وأتلتيكو مدريد) كنا متفوقين بلا حدود على خصومنا ولم يحالفنا الحظ".
وتابع المدرب الإسباني: "إنني في كرة القدم منذ 30 عاما ولا أستطيع تفسير ذلك. إنه سوء حظ. لقد تفوقنا بلا حدود على منافسينا"،
لكن المدرب الإسباني لم يرغب في تقييم ما إذا كان الفريق الفرنسي يفتقد لرأس حربة، وأكد أن "بي إس جي" لن يستسلم، قائلا: "طالما مازال أمامنا مباريات، سنواصل الكفاح".
وأقر المدرب الإسباني بأن احتمال إقصاء باريس سان جيرمان من المنافسة قائم، في ظل الديناميكية السلبية التي يمر بها الفريق في أوروبا، وقال عن ذلك: "بهذه الديناميكية، لا يمكنني ضمان التأهل"، لكنه تعهد بالكفاح حتى النهاية و"خوض المباريات الأربع المتبقية كأربع نهائيات".
من جهته، أبرز ماركو أسينسيو، مهاجم باريس سان جيرمان، أن فريقه "صنع الكثير من الفرص" في الهجوم، لكنه افتقر إلى الحسم.
وقال أسينسيو: "لقد خلقنا فرصًا للفوز بالمباراة، لكن هكذا تكون كرة القدم أحيانًا. خلقنا الفرص وقدمنا مستوى جيد، لكن ما يحسم الأمر في هذا النوع من المباريات هو النتائج".
وأكد المهاجم: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا، ثم فقدنا الكرة في الخلف وهذا كلفنا التعادل، ومن هناك تغيرت المباراة. لقد قدمنا الكثير، ولكننا افتقرنا إلى الحسم".
وحصد الفريق الباريسي حتى الآن أربع نقاط في أربع جولات بالتشامبيونز ليج، وفي هذا السياق، قال أسينسيو "نعلم أن المباريات ستكون معقدة، لكننا نثق بأنفسنا وبفريقنا وبقدرتنا على الفوز في المباريات الباقية".
إنزاجي فخور
أعرب سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن سعادته البالغة بالفوز على آرسنال الإنجليزي بهدف دون رد.
وتقمص التركي هاكان تشالهان أوجلو دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي بالمسابقة، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الخامس، في حين توقف رصيد أرسنال، الذي نال خسارته الأولى في البطولة القارية هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.
وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم كان رد فعلنا مهما، لقد بدأنا مبارياتنا بـ23 لاعبا مختلفا لأننا ندرك أننا في حاجة إلى الجميع".
وأضاف: "خلال الأسابيع الأخيرة، نلعب كل 72 ساعة، واليوم واجهنا فريقا قويا للغاية، ولذلك، كنت أدرك أننا في حاجة للتدوير، كان فوزا رائعا على ملعبنا وأمام جماهيرنا".
ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاجي قوله: "كان من المهم أن نستمتع بتلك الليلة ، لكننا ندرك أننا سنلعب قريبا جدا. في هذه الدائرة من المباريات عانينا من بعض المشاكل، ولذلك، فإن بعض اللاعبين لعبوا لدقائق أكثر، وكانوا في حاجة إلى الراحة".
وأوضح: "لدي ثقة كبيرة في الجميع، لعبنا أمام مانشستر سيتي وآرسنال، اثنين من أقوى الفرق في أوروبا، ونشعر بالفخر لكن علينا أن نمضي قدما".
في الجهة المقابلة، أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه.
وقال أرتيتا: "من الصعب للغاية تقبل هذه الخسارة"، بعد أن تم احتساب ركلة جزاء على فريقه، وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة قبل نهاية الشوط الأول بعدما نال إنتر ميلان ركلة جزاء، عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بمهدي طارمي قبل أن تصطدم بذراع ميكيل ميرينو ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بنجاح هاكان تشالهان أوغلو.
وكان الحكم رفض احتساب ركلة جزاء لميرينو في وقت سابق من المباراة، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، عندما ظهر أنه تعرض للكمة في الرأس من قبل يان سومير، حارس إنتر ميلان، في إحدى الكرات العرضية المشتركة.
وعلق أرتيتا على ركلة الجزاء التي احتسبت على ميرينو، وقال: "حسنا، أنا لا افهم، إنه مجرد رد فعل طبيعي. لا توجد خطورة على الإطلاق، لا يمكن أن يكون لديك رد فعل أفضل لأن الكرة قريبة للغاية. ولكن حسنا، قرروا احتسابها ركلة جزاء. ولكن إذا كانت هذه ركلة جزاء، فإن لميكيل ميرينو ركلة جزاء، عندما تلقى لكمة في الرأس، إنها ركلة جزاء بنسبة ألف في المائة. وهذه هي الهوامش في المباراة التي يصعب للغاية تقبلها".
وكانت ركلة الجزاء التي سجلها تشلهان أوغلو، أول هدف يسكن مرمى أرسنال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وشعر أرتيتا بأن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من المباراة التي قال عنها: "إنها أفضل مباراة (أوروبية) لعبناها في الأعوام الأخيرة".
وضغط آرسنال بقوة لتسجيل هدف التعادل ولكن دفاع إنتر تمكن من صد هذه الهجمات، وقال أرتيتا: "أنا محبط للغاية أيضا، لأن هناك قرارين حددا في النهاية مسار المباراة ونتيجتها".
فليك: الهدف الثاني كان مفصليا
أكد مدرب برشلونة هانزي فليك، إن تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول كان عاملا حاسما في الفوز على النجم الأحمر الصربي 5-2 في دوري أبطال أوروبا.
وصرح المدرب: "الهدف الثاني كان مهما للغاية. لقد سجلنا أولا واستقبلنا هدف التعادل، لكن ردة فعل الفريق كان جيدا للغاية. إنه أمر رائع، لأننا فريق شاب وعلينا أن نواصل التطور في كل مباراة".
وأضاف: "لقد لعب برشلونة بشكل جيد للغاية بالكرة" وأيضا "دافع بشكل جيد للغاية"، كما "لعب النجم الأحمر بشكل جيد للغاية. إنه فريق يعرف كيف يلعب بشكل جيد".
وأكد فليك أن المدافع باو كوبارسي، الذي اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الثاني بعد تلقيه لركلة غير مقصودة في الوجه، "بخير"، وأضاف مازحا: "لقد خضع لبعض الغرز لكنه ما يزال شابا".
وأوضح المدرب الألماني إن الظهير جول كوندي، الذي صنع ثلاث تمريرات حاسمة في المباراة، كان "مثالا رائعا"، وأوضح أنه استبدل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل ثنائية وأصبح على بعد هدف واحد من الوصول إلى الهدف رقم 100 في دوري الأبطال، في الشوط الثاني لأنه "علينا التفكير في المباريات الأخرى".
وعن لاعب الوسط فرينكي دي يونج، الذي لعب أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم، قال إنه "أعطى ثباتا واستحواذا على الكرة" بالإضافة إلى "الربط الجيد بين الدفاع والهجوم"، وأضاف "لقد أحرز الكثير من التقدم (منذ تعافيه) ويسير في الاتجاه الصحيح".
وفي ختام حديثه، قال فليك إنه "يستمتع مع الفريق" وإن "النتائج تتحدث عن نفسها"، مضيفا أن "اللاعبون يترجمون خطة لعبنا على أرض الملعب. إنهم تنافسيون للغاية. يحبون اللعب والمنافسة ضد أي فريق. إنهم واثقون من أنفسهم وآمل أن يتمكنوا من الحفاظ على هذا الإيقاع، على الرغم من أن الأمر ليس سهلا مع كثرة المباريات".
أما مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، فأبرز فوز فريقه العريض، لأن "الفوز بالمباريات خارج الديار مهم للغاية في هذه المرحلة من دوري الأبطال".
واعترف ليفاندوفسكي بأن أداء الفريق في الشوط الأول كان "بطيئا بعض الشيء"، ولكن بعد استئناف اللعب تغير كل شيء "لعبنا بشكل جيد للغاية واستغللنا الفرص التي سنحت لنا. كنا دائما مسيطرين على المباراة".
وسجل البولندي ثنائية جعلته على بعد هدف واحد من أن يدخل نادي المائة في دوري أبطال أوروبا ولهذا قال إنه يشعر "بشعور جيد للغاية".
وقال: "في بعض الأحيان عندما يلعب فريق يلعب بطريقة دفاعية مثل النجم الأحمر، يحتاج مهاجم مثلي إلى التحلي بالصبر قليلاً لإيجاد المساحات".
على أي حال، فإن ليفاندوفسكي سعيد بالمستوى الذي يلعب به الفريق بأكمله "هذا الموسم، نحن نلعب بشكل هجومي للغاية ونسجل الكثير من الأهداف، ولكن خط الدفاع أيضا يؤدي بشكل جيد للغاية".
وتمكن ليفاندوفسكي من ضم اسمه إلى قائمة أساطير برشلونة التي تضم أسماء مثل البلغاري خريستو ستويشكوف والأرجنتيني ليونيل ميسي والكاميروني صامويل إيتو بعد تسجيله الهدف رقم 700 للنادي الكاتالوني في دوري الأبطال.
وسجل برشلونة ظهوره الأول على الساحة القارية في الثالث من أيلول (أيلول) 1959 على ملعب "فاسيل ليفسكي" في صوفيا، وفي ذلك اليوم سجل خوان سيجارا الهدف الأول للفريق في المسابقة، ومن ذلك الحين أحرز الفريق 702 هدفا.
وتولى ستويشكوف مسؤولية تسجيل الهدف رقم 100 لبرشلونة في دوري الأبطال، في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 1993 في مباراة الفوز على اوسترينا فيينا النمساوي 2-1 في دور الستة عشر.
وبعد ذلك بسبعة أعوام، وتحديدا في العام 2000، سجل الهولندي باتريك كلويفرت الهدف رقم 200 للنادي الكاتالوني في الفوز 4-0 على ليدز يونايتد، ثم أحرز إيتو الهدف رقم 300 في شباك تشيلسي يوم 22 شباط (فبراير) 2006، وأحرز الإسباني ديفيد فيا الهدف رقم 400 في شباك روبن كازان يوم 29 أيلول (سبتمبر) 2010.
وتكفل الساحر الأرجنتيني ميسي بتسجيل الهدف رقم 500 في تاريخ برشلونة بدوري الأبطال يوم 30 أيلول (سبتمبر) 2014، في الهزيمة أمام باريس سان جيرمان 2-3.
وسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف رقم 600 على الساحة القارية خلال الفوز على توتنهام 4-2 في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
السعادة تغمر عملاق بافاريا
وبعد هزيمتين متتاليتين في بطولة دوري أبطال أوروبا، عاد فريق بايرن ميونيخ إلى طريق الانتصارات أول من أمس الأربعاء بفوزه على بنفيكا بهدف نظيف.
وأكد مدرب الفريق، فينسنت كومباني: "من المهم بالنسبة لنا أن نفوز بمباراة بهذه الطريقة"، وأشاد بلاعبيه بعد أن حافظوا على هدوءهم رغم الصعوبات التي واجهوها لتسجيل هدف.
وقال: "في السابق، كنا دائما نسجل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أهداف، ولكن اليوم حافظنا على هدوئنا. سددنا 24 كرة على المرمى والمنافس سدد واحدة. لم تكن نهاية كل الهجمات خطيرة، ولكننا سيطرنا على المباراة. هناك مباريات تكون فيها التمريرة الأخيرة غير دقيقة كما ينبغي، لكن في النهاية، إنه دوري أبطال أوروبا. كانت مباراة جيدة وانتصار جيد".
وسجل بايرن ميونيخ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من رأسية جمال موسيالا، عانقت الشباك.
وقال موسيالا: "كلنا كنا ندرك أنه يتعين علينا الفوز اليوم وقمنا بعمل جيد. واجهنا أوقاتا صعبة للتكيف مع المباراة، ولكن لا يمكننا الفوز بأربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة. في بعض الأحيان الفوز بهدف نظيف يجب أن يكون كافيا".
وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية: "بنفيكا لم يكن يرغب في لعب كرة القدم معنا. أرادوا الدفاع فقط، وفعلوا هذا بتنظيم رائع"، مشيرا إلى أن فريقه كوفئ من خلال الاستمرار في الضغط وعدم منح أي فرص.
وأضاف: "كانت هذه ثلاث نقاط مهمة. كنا بحاجة إليهم اليوم. كانت مباراة معقدة".
ولدى بايرن ميونخ مباراة في الدوري الألماني أمام سانت باولي قبل فترة توقف الدوري، بسبب روزنامة المباريات الدولية.
ويعود بايرن لمنافسات دوري الأبطال يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) أمام باريس سان جيرمان في تكرار لنهائي 2020، الذي فاز به بايرن 1-0. -(وكالات)
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