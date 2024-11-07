Friday, 08 November 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يواجه الكتة في افتتاح إياب دوري كرة اليد

11/7/2024 11:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبدأ اليوم منافسات مرحلة الإياب من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم 2024، وذلك عندما يلتقي فريقا الأهلي والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، بينما يرنو فريق الكتة لتحقيق مفاجأة لعلها تبعده عن دائرة الخطر.
وتقام يوم غد السبت مباراتان ضمن هذه البطولة، حيث يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يتواجه بالصالة ذاتها وعند الساعة السابعة مساء فريقا ساكب وكفرنجة، فيما يخضع فريق كفرسوم إلى الراحة في هذه الجولة. وقبل انطلاق منافسات مرحلة الإياب، بقي فريقا الأهلي والسلط في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط لكل منهما، يليهما بالمركز الثالث فريق العربي برصيد 9 نقاط، ثم جاء فريق ساكب بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط، وحل فريق كفرنجة بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط، تبعه فريق الكتة بالمركز السادس برصيد نقطتين، وفريق كفرسوم بالمركز السابع بدون نقاط.
وحسب تعليمات البطولة، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ختام الدوري، فيما يهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية فريق واحد، ليرافق فريق الحسين إربد، الذي اعتبر هابطا بعد قرار إدارة النادي تجميد اللعبة.

MENAFN07112024000072011014ID1108864401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث