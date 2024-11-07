الأهلي يواجه الكتة في افتتاح إياب دوري كرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبدأ اليوم منافسات مرحلة الإياب من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم 2024، وذلك عندما يلتقي فريقا الأهلي والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، بينما يرنو فريق الكتة لتحقيق مفاجأة لعلها تبعده عن دائرة الخطر.
وتقام يوم غد السبت مباراتان ضمن هذه البطولة، حيث يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يتواجه بالصالة ذاتها وعند الساعة السابعة مساء فريقا ساكب وكفرنجة، فيما يخضع فريق كفرسوم إلى الراحة في هذه الجولة. وقبل انطلاق منافسات مرحلة الإياب، بقي فريقا الأهلي والسلط في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط لكل منهما، يليهما بالمركز الثالث فريق العربي برصيد 9 نقاط، ثم جاء فريق ساكب بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط، وحل فريق كفرنجة بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط، تبعه فريق الكتة بالمركز السادس برصيد نقطتين، وفريق كفرسوم بالمركز السابع بدون نقاط.
وحسب تعليمات البطولة، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ختام الدوري، فيما يهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية فريق واحد، ليرافق فريق الحسين إربد، الذي اعتبر هابطا بعد قرار إدارة النادي تجميد اللعبة.
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