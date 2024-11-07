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التعادل يخيم على ودية منتخب السلة أمام القناة المصري

11/7/2024 11:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريباته المكثفة في معسكره التدريبي الذي يقيمه بالعاصمة المصرية القاهرة ويمتد حتى 12 من الشهر الحالي، وذلك في إطار تحضيراته لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في المملكة العربية السعودية "جدة 2025".
وتعادل "صقور الأردن" مع فريق القناة المصري (61-61) في لقاء ودي جمعهما أول من أمس بصالة الشباب والرياضة في القاهرة، وذلك بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة، التي غاب عنها لاعب جناح المنتخب الوطني أمين أبو حواس ولاعب الارتكاز محمد شاهر بداعي الإصابة.
وينتظر أن يكون المنتخب الوطني، التقى في وقت متأخر من أمس نظيره فريق الجزيرة في ثاني اختباراته الودية، على أن يواجه نظيره فريق الأهلي عند الساعة 7 من مساء غد في صالة د. حسن مصطفى المعروفة بـ"الصالة المغطاة في السادس من أكتوبر"، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل وبالتوقيت نفسه.
وقال مدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس في معرض رده على استفسارات "الغد": "يمضي منتخبنا الوطني في رحلة التحضير للنافذة الثانية من التصفيات الآسيوية بهمة كبيرة وروح معنوية عالية، ترتكز تدريباتنا على تحسين نسب التصويب والعمل على رفعها، إلى جانب تطبيق خطط اللعب".
ولدى سؤاله عن إصابة اللاعبين محمد شاهر وأمين أبو حواس، أجاب: "إصابة شاهر خفيفة فوق الركبة، نعمل على إعادة تأهيله، فيما يعاني أبو حواس من شد عضلي ويحتاج إلى يومين للعودة إلى خوض المنافسات".
ويضم وفد المنتخب الوطني لكرة السلة؛ المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فريدي، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان وأمين أبو حواس.
وينتظر أن يعود وفد "الصقور" يوم الثلاثاء المقبل إلى المملكة، وذلك لاستئناف تدريباته تأهبا لخوض محطة التحضير الأخيرة والمتمثلة بالنسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، والتي تقام في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بالفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات قطر، سورية وفلسطين إلى جانب المنتخب الوطني "منظم البطولة".
ويستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار المنتخب الملقب بـ"الفدائي" صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له، في مواجهات النافذة الثانية.

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