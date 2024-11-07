التعادل يخيم على ودية منتخب السلة أمام القناة المصري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريباته المكثفة في معسكره التدريبي الذي يقيمه بالعاصمة المصرية القاهرة ويمتد حتى 12 من الشهر الحالي، وذلك في إطار تحضيراته لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في المملكة العربية السعودية "جدة 2025".
وتعادل "صقور الأردن" مع فريق القناة المصري (61-61) في لقاء ودي جمعهما أول من أمس بصالة الشباب والرياضة في القاهرة، وذلك بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة، التي غاب عنها لاعب
جناح المنتخب الوطني أمين أبو حواس ولاعب الارتكاز محمد شاهر بداعي الإصابة.
وينتظر أن يكون المنتخب الوطني، التقى في وقت متأخر من أمس نظيره فريق الجزيرة في ثاني اختباراته الودية، على أن يواجه نظيره فريق الأهلي عند الساعة 7 من مساء غد في صالة د. حسن مصطفى المعروفة بـ"الصالة المغطاة في السادس من أكتوبر"، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل وبالتوقيت نفسه.
وقال مدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس في معرض رده على استفسارات "الغد": "يمضي منتخبنا الوطني في رحلة التحضير للنافذة الثانية من التصفيات الآسيوية بهمة كبيرة وروح معنوية عالية، ترتكز تدريباتنا على تحسين نسب التصويب والعمل على رفعها، إلى جانب تطبيق خطط اللعب".
ولدى سؤاله عن إصابة اللاعبين محمد شاهر وأمين أبو حواس، أجاب: "إصابة شاهر خفيفة فوق الركبة، نعمل على إعادة تأهيله، فيما يعاني أبو حواس من شد عضلي ويحتاج إلى يومين للعودة إلى خوض المنافسات".
ويضم وفد المنتخب الوطني لكرة السلة؛ المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فريدي، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان وأمين أبو حواس.
وينتظر أن يعود وفد "الصقور" يوم الثلاثاء المقبل إلى المملكة، وذلك لاستئناف تدريباته تأهبا لخوض محطة التحضير الأخيرة والمتمثلة بالنسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، والتي تقام في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بالفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات قطر، سورية وفلسطين إلى جانب المنتخب الوطني "منظم البطولة".
ويستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار المنتخب الملقب بـ"الفدائي" صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له، في مواجهات النافذة الثانية.
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