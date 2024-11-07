السلط ومغير السرحان يواجهان الأهلي والرمثا ببطولة الدرع اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – تحسم مباريات
الجولة الخامسة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم
التي تنطلق اليوم، هوية الفرق الثلاثة المتأهلة للدور نصف النهائي، مكملة المربع الذهبي بعدما كان فريق الحسين إربد أول فريق يضمن الوصول إلى هذا الدور، وانحصرت المنافسة على التأهل بين الوحدات وشباب الأردن بالمجموعة الأولى، الرمثا، الفيصلي الصريح والسلط بالمجموعة الثانية.
وتقام البطولة التي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، ومن دون مشاركة لاعبي المنتخب الوطني، بنظامها الجديد، حيث جرى توزيع أندية المحترفين الـ12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، حيث ضمت كل مجموعة 6 فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويخوض كل فريق 5 مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، وفي الدور نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية
وتفتتح مباريات الجولة بمواجهة مغير السرحان والأهلي عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء الذي يستضيف لقاءات البطولة كافة، ويرنو فريق الأهلي الذي يحتل المركز الخامس بالمجموعة الثانية وفقد فرصة المنافسة إلى تحقيق فوز معنوي وترك بصمة إيجابية، وهو حلم مغير السرحان نفسه الذي يقبع بالمركز الأخير برصيد نقطتين.
وفي المباراة الثانية التي تقام عند الساعة الثامنة والنصف، يبحث الرمثا الذي يتصدر فرق المجموعة برصيد 7 نقطة عن تحقيق الفوز ونقطة التعادل وحسم تأهله رسميا والابتعاد عن الحسابات الأخرى، فيما يسعى السلط برصيد 4 نقاط الى تجديد الفوز على الرمثا وتأكيد جدارته بعد الانتصار في مباراتهما بالدوري، وخلط الأوراق وخطف إحدى بطاقتي التأهل.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى معان وشباب العقبة عند الساعة الخامسة مساء في مباراة لا تؤثر على التأهل بعدما فقد كلاهما فرصة المنافسة بالمجوعة الأولى، الفريقان يبحثان عن تحسين الصورة الفنية والاستفادة من اللقاء فنيا لمباريات الدوري، ويملك معان برصيده نقطتين بالمركز الخامس وقبل الأخير، فيما يحتل شباب العقبة المركز السادس والأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
فيما تعد المواجهة الثانية نارية وتجمع الفيصلي ثاني المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط مع الصريح الثالث برصيد 6 نقاط، عند الساعة الثامنة والنصف، ويسعى كل فريق لحسم أموره وتأهله، الفيصلي يكفيه تحقيق نقطة التعادل، فيما يبحث الصريح عن الفوز.
وتختتم منافسات الدور الأول والجولة الخامسة يوم الإثنين المقبل، بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى الحسين إربد متصدر المجموعة والذي ضمن تأهله مبكرا بعد 4 انتصارات كبيرة، مع فريق الجزيرة الذي يقبع بالمركز الرابع برصيد نقطتين وودع المسابقة مبكرا.
وتعتبر المواجهة الثانية والتي تقام عند الساعة الثامنة والنصف، وتجمع الوحدات ثاني الترتيب برصيد 9 نقاط مع شباب الأردن الثالث برصيد 7 نقاط، حاسمة ومصيرية لمعرفة صاحب البطاقة الثانية والمتأهل للدور نصف النهائي مع الحسين، ويكفي الوحدات التعادل، فيما لا ينفع الشباب غير الفوز الذي يعد مهر التأهل.
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