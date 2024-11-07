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السلط ومغير السرحان يواجهان الأهلي والرمثا ببطولة الدرع اليوم

11/7/2024 11:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تحسم مباريات الجولة الخامسة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم التي تنطلق اليوم، هوية الفرق الثلاثة المتأهلة للدور نصف النهائي، مكملة المربع الذهبي بعدما كان فريق الحسين إربد أول فريق يضمن الوصول إلى هذا الدور، وانحصرت المنافسة على التأهل بين الوحدات وشباب الأردن بالمجموعة الأولى، الرمثا، الفيصلي الصريح والسلط بالمجموعة الثانية.
وتقام البطولة التي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، ومن دون مشاركة لاعبي المنتخب الوطني، بنظامها الجديد، حيث جرى توزيع أندية المحترفين الـ12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، حيث ضمت كل مجموعة 6 فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويخوض كل فريق 5 مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، وفي الدور نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية
وتفتتح مباريات الجولة بمواجهة مغير السرحان والأهلي عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء الذي يستضيف لقاءات البطولة كافة، ويرنو فريق الأهلي الذي يحتل المركز الخامس بالمجموعة الثانية وفقد فرصة المنافسة إلى تحقيق فوز معنوي وترك بصمة إيجابية، وهو حلم مغير السرحان نفسه الذي يقبع بالمركز الأخير برصيد نقطتين.
وفي المباراة الثانية التي تقام عند الساعة الثامنة والنصف، يبحث الرمثا الذي يتصدر فرق المجموعة برصيد 7 نقطة عن تحقيق الفوز ونقطة التعادل وحسم تأهله رسميا والابتعاد عن الحسابات الأخرى، فيما يسعى السلط برصيد 4 نقاط الى تجديد الفوز على الرمثا وتأكيد جدارته بعد الانتصار في مباراتهما بالدوري، وخلط الأوراق وخطف إحدى بطاقتي التأهل.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى معان وشباب العقبة عند الساعة الخامسة مساء في مباراة لا تؤثر على التأهل بعدما فقد كلاهما فرصة المنافسة بالمجوعة الأولى، الفريقان يبحثان عن تحسين الصورة الفنية والاستفادة من اللقاء فنيا لمباريات الدوري، ويملك معان برصيده نقطتين بالمركز الخامس وقبل الأخير، فيما يحتل شباب العقبة المركز السادس والأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
فيما تعد المواجهة الثانية نارية وتجمع الفيصلي ثاني المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط مع الصريح الثالث برصيد 6 نقاط، عند الساعة الثامنة والنصف، ويسعى كل فريق لحسم أموره وتأهله، الفيصلي يكفيه تحقيق نقطة التعادل، فيما يبحث الصريح عن الفوز.
وتختتم منافسات الدور الأول والجولة الخامسة يوم الإثنين المقبل، بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى الحسين إربد متصدر المجموعة والذي ضمن تأهله مبكرا بعد 4 انتصارات كبيرة، مع فريق الجزيرة الذي يقبع بالمركز الرابع برصيد نقطتين وودع المسابقة مبكرا.
وتعتبر المواجهة الثانية والتي تقام عند الساعة الثامنة والنصف، وتجمع الوحدات ثاني الترتيب برصيد 9 نقاط مع شباب الأردن الثالث برصيد 7 نقاط، حاسمة ومصيرية لمعرفة صاحب البطاقة الثانية والمتأهل للدور نصف النهائي مع الحسين، ويكفي الوحدات التعادل، فيما لا ينفع الشباب غير الفوز الذي يعد مهر التأهل.


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