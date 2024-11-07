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الحسين إربد.. انتصارات متتالية وصدارة آسيوية مستحقة مع موتا

11/7/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - واصل مدرب الحسين إربد جواو موتا، رسم البسمة على وجوه مشجعي "غزاة الشمال"، حيث تتسم نتائج الفريق معه بالاستقرار والثبات، خلال فترتين قضاهما معه.
وكان البرتغالي موتا، استلم تدريب الحسين إربد في بداية الموسم الماضي، قبل أن يرحل في منتصف الموسم، ويعود إليه هذا الموسم خلفا لمواطنه تياجو موتينيو.
واستطاع الحسين إربد كسر عقدة الفرق الأردنية أمام ناساف كارشي الأوزبكي، حيث فاز عليه مرتين بالنتيجة ذاتها (2-1) في الدور الأول من بطولة دوري أبطال آسيا 2، ليتصدر المجموعة الرابعة قبل جولتين على نهاية الدور الأول برصيد 9 نقاط.
وسجل الحسين إربد أول من أمس، أول فوز للفرق المحلية على الفرق الأوزبكية على أرضها، في مشهد يؤكد مدى تطور الفريق، بتصدره المجموعة التي تضم فرقا متمرسة آسيويا، رغم أنها المشاركة القارية الثانية للحسين إربد عبر تاريخه.
ويملك موتا في رصيده التدريبي مع الحسين إربد رقما مثيرا، حيث قاد الفريق الموسم الماضي في 14 مباراة على صعيد بطولتي الدوري والكأس، وفاز الفريق في 13 مباراة منها مقابل التعادل مرة واحدة، فيما خاض حتى اللحظة 7 مباريات مع الحسين بالدوري وبطولة آسيا، استطاع الفوز بها جميعها، ليصبح في رصيده 20 مباراة (تعادل وحيد و19 انتصارا).
ولم يعرف الحسين إربد طعم الخسارة برفقة موتا في الموسم الماضي أو الحالي، بل يقدم الفريق تحت قيادته كرة قدم عصرية، كما يحاول المدرب البرتغالي منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين من خلال المداورة بين العناصر في التشكيلة الأساسية أو من التبديلات، ما جعل تطلعاته مع الفريق تتجاوز التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية.
وأثبت الحسين إربد، بقوة أسمائه، قدرته على تجاوز أي منافس سواء أكان محليا أو خارجيا، ولم يتأثر الفريق بمغادرة نجمه عارف الحاج في الدقائق الأولى أول من أمس بسبب الإصابة، بل ساهم البديل رزق بني هاني في جلب نقاط الفوز بتسجيله هدفين بطريقتين مختلفتين.
وغياب المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي عن الفريق بداعي الإصابة، إلى جانب عدم مشاركة المهاجم الكونجولي جاكويس تيموبولي بقرار فني في المباريات الرسمية، يؤكد أن المدرب لا يعتمد كثيرا على الأجانب، من حيث المساهمة والتأثير في تسجيل الأهداف.
ويلعب الحسين إربد في الجولة المقبلة على أرضه أمام شباب أهلي دبي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وفي حال فوز الحسين، فإنه سيكون أول المتأهلين عن المجموعة الرابعة لثمن النهائي، وقبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول، فيما يختتم مبارياته بلقاء الكويت خارج الديار.
الحسين إربد خرج من مواجهة أول من أمس بالعديد من الفوائد، فإضافة إلى تحقيق الفوز وتصدر مجموعته، بدا الفريق أكثر اعتيادا وتأقلما على اللعب في الخارج، حيث ظهر بشكل متواضع فنيا في مباراته الخارجية الأولى بالمسابقة أمام شباب أهلي دبي (1-3)، كما ظهر مستمتعا بأجواء المنافسات القارية، وأكثر ثقة بقدرته على المضي قدما.
ومع تألق الوحدات في البطولة ذاتها عبر تصدره مجموعته، ارتفعت آمال الجماهير الأردنية، في إمكانية صعود أحد ممثليها على منصة التتويج بنهاية البطولة، التي تعتبر الوريث الشرعي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

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