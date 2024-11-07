قرعة متوازنة لمنتخب الشباب في نهائيات كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان- وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب الصين 2025 التي أقيمت مراسمها أمس، المنتخب الوطني تحت 20 عاما، بالمجموعة الثانية، إلى جانب العراق، السعودية، وكوريا الشمالية.
وتعد المجموعة متوازنة مع تقارب مستويات المنتخبات الفنية، حيث يملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة في التأهل للدور الثاني، في ظل الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما. وامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين.
وتأهل منتخب
الشباب، إلى نهائيات آسيا للمرة السابعة في تاريخه، وخرج من الدور ربع النهائي في مشاركته الأخيرة العام الماضي على يد المنتخب الياباني، بالخسارة بهدفين دون مقابل.
ويستهل المنتخب مشاركته في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) من العام المقبل، بمواجهة السعودية، ثم يلاقي كوريا الشمالية، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء العراق.
وحسب تعليمات البطولة يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتبلغ المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والتي تقام في تشيلي العام المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بعد تأهله عن المجموعة العاشرة بتصفيات كأس آسيا، عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، بالفوز على منتخب هونج كونج بسباعية نظيفة، وعلى منتخب سنغافورة بهدفين دون رد، قبل خسارته في الجولة الأخيرة على يد صاحب الضيافة المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين.
وسبق للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال الشباب مرة واحدة، وذلك بعد حلوله في المركز الرابع بنهائيات آسيا العام 2006 في الهند.
من بين الـ16 منتخبًا المشاركين في البطولة، تسعى 12 منها للظفر بالكأس مرة أخرى، علمًا بأن منتخب كوريا الجنوبية هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (12 لقبًا)، ويأمل في الفوز بلقبه الثالث عشر والأول منذ العام 2012.
ويرى المدرب الوطني محمد العبابنة، أن المنتخب الوطني حل في مجموعة متوازنة، والحال ينطبق على معظم المجموعات، وأن المطلوب من المنتخب تجاوز الدور الأول والتفكير في الأدوار المتقدمة والتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب.
وقال العبابنة في تصريحات لـ"الغد": "يضم منتخب الشباب في صفوفه عددا من اللاعبين الذين يبرزون مع أنديتهم في دوري المحترفين، ومن أبرزهم مهاجم الوحدات إبراهيم صبرة الذي يتواجد حاليا مع منتخب النشامى، ولاعب الحسين إربد عودة الفاخوري، ولاعب الرمثا عز الدين أبو عاقولة، إضافة لكوكبة من النجوم الشباب".
وأضاف: "الأوراق متاحة أمام الجهاز الفني لتعزيز صفوف المنتخب، في ظل تقديم الأندية مجموعة من اللاعبين عبر منحهم الفرصة للمشاركة في مباريات الدوري ودرع الاتحاد".
وتابع : الاستقرار الفني الطويل إلى جانب تواجد مدير فني أجنبي يقود المنظومة منذ سنوات ويخضل على دعم اتحاد الكرة بالمعسكرات والمباريات الودية، وهو ما يحتم على المنتخب السير بعيدا في منافسات البطولة، وأتمنى من مدرب المنتخب وجهازه المساعد الاستفادة من تجربة التصفيات ودراسة التراجع الذي حصل في المباراة الأخيرة أمام المنتخب القطري".
وتمنى المتابع لدوري الفئات العمرية عمار العبداللات، أن يستفيد المنتخب من القرعة، من خلال دراسة أوراق المنتخبات المنافسة والبحث عن التأهل للمونديال.
وأردف: "الاتحاد لم يقصر مع المنتخب الذي يعيش فترة استقرار، والمطلوب من الجهاز الفني ترجمة ذلك خلال النهائيات من خلال الأداء المميز والنتائج الجيدة والتأهل، وتقديم صورة إيجابية عن جيل الشباب".
نتائج القرعة
المجموعة الأولى: الصين، أستراليا، قرغيزستان، قطر.
المجموعة الثانية: العراق، الأردن، السعودية، كوريا الشمالية.
المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إيران، إندونيسيا، اليمن.
المجموعة الرابعة: اليابان، كوريا الجنوبية، سورية، تايلاند.
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