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قرعة متوازنة لمنتخب الشباب في نهائيات كأس آسيا

11/7/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب الصين 2025 التي أقيمت مراسمها أمس، المنتخب الوطني تحت 20 عاما، بالمجموعة الثانية، إلى جانب العراق، السعودية، وكوريا الشمالية.
وتعد المجموعة متوازنة مع تقارب مستويات المنتخبات الفنية، حيث يملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة في التأهل للدور الثاني، في ظل الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما. وامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين.
وتأهل منتخب الشباب، إلى نهائيات آسيا للمرة السابعة في تاريخه، وخرج من الدور ربع النهائي في مشاركته الأخيرة العام الماضي على يد المنتخب الياباني، بالخسارة بهدفين دون مقابل.
ويستهل المنتخب مشاركته في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) من العام المقبل، بمواجهة السعودية، ثم يلاقي كوريا الشمالية، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء العراق.
وحسب تعليمات البطولة يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتبلغ المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والتي تقام في تشيلي العام المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بعد تأهله عن المجموعة العاشرة بتصفيات كأس آسيا، عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، بالفوز على منتخب هونج كونج بسباعية نظيفة، وعلى منتخب سنغافورة بهدفين دون رد، قبل خسارته في الجولة الأخيرة على يد صاحب الضيافة المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين.
وسبق للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال الشباب مرة واحدة، وذلك بعد حلوله في المركز الرابع بنهائيات آسيا العام 2006 في الهند.
من بين الـ16 منتخبًا المشاركين في البطولة، تسعى 12 منها للظفر بالكأس مرة أخرى، علمًا بأن منتخب كوريا الجنوبية هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (12 لقبًا)، ويأمل في الفوز بلقبه الثالث عشر والأول منذ العام 2012.
ويرى المدرب الوطني محمد العبابنة، أن المنتخب الوطني حل في مجموعة متوازنة، والحال ينطبق على معظم المجموعات، وأن المطلوب من المنتخب تجاوز الدور الأول والتفكير في الأدوار المتقدمة والتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب.
وقال العبابنة في تصريحات لـ"الغد": "يضم منتخب الشباب في صفوفه عددا من اللاعبين الذين يبرزون مع أنديتهم في دوري المحترفين، ومن أبرزهم مهاجم الوحدات إبراهيم صبرة الذي يتواجد حاليا مع منتخب النشامى، ولاعب الحسين إربد عودة الفاخوري، ولاعب الرمثا عز الدين أبو عاقولة، إضافة لكوكبة من النجوم الشباب".
وأضاف: "الأوراق متاحة أمام الجهاز الفني لتعزيز صفوف المنتخب، في ظل تقديم الأندية مجموعة من اللاعبين عبر منحهم الفرصة للمشاركة في مباريات الدوري ودرع الاتحاد".
وتابع : الاستقرار الفني الطويل إلى جانب تواجد مدير فني أجنبي يقود المنظومة منذ سنوات ويخضل على دعم اتحاد الكرة بالمعسكرات والمباريات الودية، وهو ما يحتم على المنتخب السير بعيدا في منافسات البطولة، وأتمنى من مدرب المنتخب وجهازه المساعد الاستفادة من تجربة التصفيات ودراسة التراجع الذي حصل في المباراة الأخيرة أمام المنتخب القطري".
وتمنى المتابع لدوري الفئات العمرية عمار العبداللات، أن يستفيد المنتخب من القرعة، من خلال دراسة أوراق المنتخبات المنافسة والبحث عن التأهل للمونديال.
وأردف: "الاتحاد لم يقصر مع المنتخب الذي يعيش فترة استقرار، والمطلوب من الجهاز الفني ترجمة ذلك خلال النهائيات من خلال الأداء المميز والنتائج الجيدة والتأهل، وتقديم صورة إيجابية عن جيل الشباب".
نتائج القرعة
المجموعة الأولى: الصين، أستراليا، قرغيزستان، قطر.
المجموعة الثانية: العراق، الأردن، السعودية، كوريا الشمالية.
المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إيران، إندونيسيا، اليمن.
المجموعة الرابعة: اليابان، كوريا الجنوبية، سورية، تايلاند.

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