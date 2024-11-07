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الأميرة آية تتقدم المعينين في اتحاد الطائرة الجديد

11/7/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - تقدمت سمو الاميرة آية بنت فيصل، رئيسة اتحاد الكرة الطائرة، أسماء المعينين من قبل اللجنة الأولمبية لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، قبيل إجراء انتخابات الاتحاد للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تقام عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وإلى جانب الأميرة آية، تم تعيين نائب رئيسة الاتحاد جهاد القطيشات، وعضوي مجلس الإدارة الحالي سليمان العساف وفرح بدارنة، والوجه الجديد فراس هارون، حيث ستكمل الانتخابات عضوية المجلس بواقع عضوين من الأندية الممتازة، وعضو واحد عن الدرجة الأولى، وعضو واحد عن أندية السيدات، وعضوين من اللاعبين المعتزلين.
وترشحت 5 أندية للفوز بمقعدين عن أندية الدوري الممتاز، شباب الحسين والبقعة وعيرا والعودة وشباب مليح.
وتترأس الأميرة آية باتحاد الكرة الطائرة، منذ تسميتها باللجنة المؤقتة قبل عدة سنوات، وحصلت على عضوية الاتحادين الآسيوي والدولي مؤخرا، وتشهد الكرة الطائرة الأردنية في حقبتها، تطورا ملحوظا وإنجازات جديدة، حيث فاز منتخب السيدات بفضية غرب آسيا داخل الصالات، وبرونزية دورة الألعاب العربية بالجزائر، كما ظفر منتخب سيدات للطائرة الشاطئية ببرونزية غرب آسيا لاكثر من مرة، وفضية البطولة العربية الشاطئية في عمان، ونال منتخب رجال الشاطئية برونزية بطولة سورية، ووقف منتخب الناشئين لأول مرة بالمركز الرابع في البطولة العربية.
والتقدم اللافت للطائرة الأردنية بقيادة الأميرة آية، جلب راعيا للعبة لأول مرة في تاريخها، من خلال رعاية مدارس الريادية، وهناك خطط لمضي قدما نحو إنشاء صالة متخصصة للكرة الطائرة على طريق المطار، وملاعب حديثة للكرة الطائرة الشاطئية، عبر استقطاب مستثمر معروف بدعم الرياضة والشباب، بانتظار إنجاز بعض الإجراءات والموافقات الرسمية.
وحصل اتحاد الكرة الطائرة، على أولوية استخدام صالة قصر الرياضة من قبل وزارة الشباب، ودشن فيها لأول مرة صالة التدريب البدني، الخاصة بمنتخبات الكرة الطائرة لجميع الفئات العمرية والأندية المحلية.
وأغلق أول من أمس باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، والذي حسم من خلاله 3 مقاعد بالتزكية، لتنضم إلى عضوية المجلس قبل الموعد الرسمي المحدد لانتخابات الدورة الحالية، حيث فاز بالتزكية ممثل نادي التعاون طلال النبراوي عن أندية الدرجة الاولى، وعن أندية السيدات رئيس نادي النصر وعضو المجلس الحالي يونس العبداللات، وعن اللاعبين المعتزلين كل من إسماعيل السراحنة وميسون السمامعة.

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