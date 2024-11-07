الأميرة آية تتقدم المعينين في اتحاد الطائرة الجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - تقدمت سمو الاميرة آية بنت فيصل، رئيسة اتحاد الكرة الطائرة، أسماء المعينين من قبل اللجنة الأولمبية لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، قبيل إجراء انتخابات
الاتحاد للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تقام عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وإلى جانب الأميرة آية، تم تعيين نائب رئيسة الاتحاد جهاد القطيشات، وعضوي مجلس الإدارة الحالي سليمان العساف وفرح بدارنة، والوجه الجديد فراس هارون، حيث ستكمل الانتخابات عضوية المجلس بواقع عضوين من الأندية الممتازة، وعضو واحد عن الدرجة الأولى، وعضو واحد عن أندية السيدات، وعضوين من اللاعبين المعتزلين.
وترشحت 5 أندية للفوز بمقعدين عن أندية الدوري الممتاز، شباب الحسين والبقعة وعيرا والعودة وشباب مليح.
وتترأس الأميرة آية باتحاد الكرة الطائرة، منذ تسميتها باللجنة المؤقتة قبل عدة سنوات، وحصلت على عضوية الاتحادين الآسيوي والدولي مؤخرا، وتشهد الكرة الطائرة الأردنية في حقبتها، تطورا ملحوظا وإنجازات جديدة، حيث فاز منتخب السيدات بفضية غرب آسيا داخل الصالات، وبرونزية دورة الألعاب العربية بالجزائر، كما ظفر منتخب سيدات للطائرة الشاطئية ببرونزية غرب آسيا لاكثر من مرة، وفضية البطولة العربية الشاطئية في عمان، ونال منتخب رجال الشاطئية برونزية بطولة سورية، ووقف منتخب الناشئين لأول مرة بالمركز الرابع في البطولة العربية.
والتقدم اللافت للطائرة الأردنية بقيادة الأميرة آية، جلب راعيا للعبة لأول مرة في تاريخها، من خلال رعاية مدارس الريادية، وهناك خطط لمضي قدما نحو إنشاء صالة متخصصة للكرة الطائرة على طريق المطار، وملاعب حديثة للكرة الطائرة الشاطئية، عبر استقطاب مستثمر معروف بدعم الرياضة والشباب، بانتظار إنجاز بعض الإجراءات والموافقات الرسمية.
وحصل اتحاد الكرة الطائرة، على أولوية استخدام صالة قصر الرياضة من قبل وزارة الشباب، ودشن فيها لأول مرة صالة التدريب البدني، الخاصة بمنتخبات الكرة الطائرة لجميع الفئات العمرية والأندية المحلية.
وأغلق أول من أمس باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، والذي حسم من خلاله 3 مقاعد بالتزكية، لتنضم إلى عضوية المجلس قبل الموعد الرسمي المحدد لانتخابات الدورة الحالية، حيث فاز بالتزكية ممثل نادي التعاون طلال النبراوي عن أندية الدرجة الاولى، وعن أندية السيدات رئيس نادي النصر وعضو المجلس الحالي يونس العبداللات، وعن اللاعبين المعتزلين كل من إسماعيل السراحنة وميسون السمامعة.
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