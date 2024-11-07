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قائمة النشامى تخلو من المفاجآت.. وإجماع على تعرض القرشي للظلم

11/7/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - شهدت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم التي باشرت التدريبات أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، استعدادا لخوض مباراتي العراق والكويت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، استقرارا كبيرا في العناصر المستدعاة من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي.
وأعلن المدرب عن القائمة التي تضم 26 لاعبا، حيث سيطر لاعبو فريق الحسين إربد على التشكيلة بتواجد 8 لاعبين، مقابل حضور 5 لاعبين من فريق الوحدات، ولاعبين اثنين من الفيصلي، و11 لاعبا من المحترفين في الخارج.
وضمت القائمة كلا من: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
ويعتبر المهاجم رزق بني هاني الوحيد الذي يدخل للمرة الأولى في حسابات سلامي، بعد أن تألق مؤخرا مع فريقه الحسين وقاده للفوز في دوري أبطال آسيا 2 على ناساف كارشي الأوزبكي، فيما حرمت الإصابة المنتخب الوطني من جهود لاعب الحسين إربد عارف الحاج، ولاعب سيلانجور الماليزي نور الدين الروابدة، بينما استبعد المدرب اللاعبين أحمد عرسان وعبد الله العطار بقرار فني.
واتفقت الغالبية العظمى في الشارع الرياضي على الأسماء المستدعاة من قبل سلامي، باستثناء غياب الظهير الأيمن بصفوف الحسين إربد أدهم القرشي، والذي يعتبر من أفضل اللاعبين بدوري المحترفين حاليا، ويقدم مستويات لافتة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، ويعتبر من اللاعبين الأكثر مشاركة مع فريقه بالمنافسات المحلية والقارية.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي الخميس المقبل عند الساعة السابعة والربع مساء على ملعب البصرة، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية، والتي يحتل صدارتها المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد "النشامى" بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط ومتقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث.
وفي هذا السياق، أشار المدرب الوطني خليل فطافطة، إلى أن القائمة لم تخرج عن المألوف، من خلال ضم الجهاز الفني اللاعبين الأفضل بدوري المحترفين مؤخرا، إلى جانب اللاعبين الذين يبرزون في الخارج مع أنديتهم، موضحا أن التشكيلة الأساسية والعناصر البديلة أصبحت مكشوفة للشارع الرياضي.
وبين فطافطة في حديثه لـ"الغد"، أن المباراتين المقبلتين مهمتين للمنتخب الوطني لتحديد مصيره في مشواره بتصفيات كأس العالم، وأن مواجهة المنتخب العراقي على أرضه وبين جماهيره، تعتبر اختبارا حقيقيا للمنظومة لتأكيد تفوقها، نظرا لقوة المنافس ورغبته الكبيرة في تحقيق الفوز أيضا.
وأضاف: "أستغرب من تجاهل الجهاز الفني للاعب أدهم القرشي مرة أخرى، وعدم ضمه رغم أنه يقدم أفضل المستويات في مركزه، ويحضر مكانه بديله في الفريق إحسان حداد الذي يشارك بصفة متقطعة مع الحسين، وكنت أتمنى أن يحظى القرشي بهذه الفرصةن من أجل تأكيد أحقية أي لاعب يبرز بدوري المحترفين في التواجد مع النشامى".
من جهته، ذكر المحلل الرياضي طارق غصاب، أن سلامي حاول الحفاظ على الأسماء نفسها التي شاركت في التجمعات الماضية، نظرا لقصر فترة الإعداد للمباراة المهمة أمام المنتخب العراقي ومن ثم الكويتي، مشيرا إلى أن المدرب لا يفضل جلب اللاعبين المغتربين أو عناصر جديدة للحفاظ على الأفكار التي يعلمها اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية.
ولفت غصاب إلى أن القائمة تشهد وفرة كبيرة في مركز الجناح الهجومي والخط الأمامي، إلا أن المدرب يواصل عدم اعتماده على صانعي الألعاب ومن أبرزهم حسب وصفه يوسف أبو جلبوش "صيصا"، الغائب الأبرز عن التشكيلة إلى جانب صالح راتب وعمر صلاح بالمركز نفسه، إضافة إلى القرشي، الذي يستحق التواجد على الأقل بالتجمع الحالي بعد تألقه مؤخرا.
إلى ذلك، عبر المشجع عدي التويجر عن رضاه من قائمة المنتخب عطفا على مستويات كل لاعب في الفترة الماضية، متمنيا أن يعي اللاعبين أهمية المباراة المقبلة أمام المنتخب العراقي، وضرورة العودة بنتيجة إيجابية لقطع شوط كبير نحو التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.

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