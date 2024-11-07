قائمة النشامى تخلو من المفاجآت.. وإجماع على تعرض القرشي للظلم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - شهدت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم
التي باشرت التدريبات أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، استعدادا لخوض مباراتي العراق والكويت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، استقرارا كبيرا في العناصر المستدعاة من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي.
وأعلن المدرب عن القائمة التي تضم 26 لاعبا، حيث سيطر لاعبو فريق الحسين إربد على التشكيلة بتواجد 8 لاعبين، مقابل حضور 5 لاعبين من فريق الوحدات، ولاعبين اثنين من الفيصلي، و11 لاعبا من المحترفين في الخارج.
وضمت القائمة كلا من: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
ويعتبر المهاجم رزق بني هاني الوحيد الذي يدخل للمرة الأولى في حسابات سلامي، بعد أن تألق مؤخرا مع فريقه الحسين وقاده للفوز في دوري أبطال آسيا 2 على ناساف كارشي الأوزبكي، فيما حرمت الإصابة المنتخب الوطني من جهود لاعب الحسين إربد عارف الحاج، ولاعب سيلانجور الماليزي نور الدين الروابدة، بينما استبعد المدرب اللاعبين أحمد عرسان وعبد الله العطار بقرار فني.
واتفقت الغالبية العظمى في الشارع الرياضي على الأسماء المستدعاة من قبل سلامي، باستثناء غياب الظهير الأيمن بصفوف الحسين إربد أدهم القرشي، والذي يعتبر من أفضل اللاعبين بدوري المحترفين حاليا، ويقدم مستويات لافتة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، ويعتبر من اللاعبين الأكثر مشاركة مع فريقه بالمنافسات المحلية والقارية.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي الخميس المقبل عند الساعة السابعة والربع مساء على ملعب البصرة، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية، والتي يحتل صدارتها المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد "النشامى" بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط ومتقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث.
وفي هذا السياق، أشار المدرب الوطني خليل فطافطة، إلى أن القائمة لم تخرج عن المألوف، من خلال ضم الجهاز الفني اللاعبين الأفضل بدوري المحترفين مؤخرا، إلى جانب اللاعبين الذين يبرزون في الخارج مع أنديتهم، موضحا أن التشكيلة الأساسية والعناصر البديلة أصبحت مكشوفة للشارع الرياضي.
وبين فطافطة في حديثه لـ"الغد"، أن المباراتين المقبلتين مهمتين للمنتخب الوطني لتحديد مصيره في مشواره بتصفيات كأس العالم، وأن مواجهة المنتخب العراقي على أرضه وبين جماهيره، تعتبر اختبارا حقيقيا للمنظومة لتأكيد تفوقها، نظرا لقوة المنافس ورغبته الكبيرة في تحقيق الفوز أيضا.
وأضاف: "أستغرب من تجاهل الجهاز الفني للاعب أدهم القرشي مرة أخرى، وعدم ضمه رغم أنه يقدم أفضل المستويات في مركزه، ويحضر مكانه بديله في الفريق إحسان حداد الذي يشارك بصفة متقطعة مع الحسين، وكنت أتمنى أن يحظى القرشي بهذه الفرصةن من أجل تأكيد أحقية أي لاعب يبرز بدوري المحترفين في التواجد مع النشامى".
من جهته، ذكر المحلل الرياضي طارق غصاب، أن سلامي حاول الحفاظ على الأسماء نفسها التي شاركت في التجمعات الماضية، نظرا لقصر فترة الإعداد للمباراة المهمة أمام المنتخب العراقي ومن ثم الكويتي، مشيرا إلى أن المدرب لا يفضل جلب اللاعبين المغتربين أو عناصر جديدة للحفاظ على الأفكار التي يعلمها اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية.
ولفت غصاب إلى أن القائمة تشهد وفرة كبيرة في مركز الجناح الهجومي والخط الأمامي، إلا أن المدرب يواصل عدم اعتماده على صانعي الألعاب ومن أبرزهم حسب وصفه يوسف أبو جلبوش "صيصا"، الغائب الأبرز عن التشكيلة إلى جانب صالح راتب وعمر صلاح بالمركز نفسه، إضافة إلى القرشي، الذي يستحق التواجد على الأقل بالتجمع الحالي بعد تألقه مؤخرا.
إلى ذلك، عبر المشجع عدي التويجر عن رضاه من قائمة المنتخب عطفا على مستويات كل لاعب في الفترة الماضية، متمنيا أن يعي اللاعبين أهمية المباراة المقبلة أمام المنتخب العراقي، وضرورة العودة بنتيجة إيجابية لقطع شوط كبير نحو التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
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