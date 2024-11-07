تمارين رياضية للتخفيف من أثر الجلوس لفترات طويلة

يُعدّ الجلوس لفترات طويلة جزءاً من الحياة اليومية للكثير من الأشخاص، سواءً في العمل المكتبي أو خلال الوقت الذي نقضيه أمام التلفاز أو الحاسوب. ومع ذلك، فإن هذا السلوك له آثار صحية سلبية قد تؤدي إلى العديد من المشاكل الجسدية مثل آلام الظهر، وضعف الدورة الدموية، وتصلب العضلات.

إلا أنه يمكن التقليل من آثارها السلبية عبر تبني عادات صحية بسيطة وممارسة تمارين خفيفة خلال اليوم. الاهتمام بوضعية الجلوس والقيام بتمارين التمدد بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تخفيف آلام العضلات وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.

المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس الطويل

أظهرت العديد من الدراسات الطبية أن الجلوس المطول يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، منها:



-آلام الظهر والرقبة : بسبب الجلوس في وضعية غير مريحة، مما يؤدي إلى إجهاد العمود الفقري والرقبة.

-ضعف الدورة الدموية : يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تباطؤ الدورة الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وتورم الساقين.

-زيادة الوزن والسمنة: تقليل النشاط البدني يزيد من احتمالات تراكم الدهون، مما يساهم في زيادة الوزن.

-زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري: يؤثر الجلوس الطويل على مستوى السكر والكولسترول في الدم، مما يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.



تمارين رياضية لتخفيف الآثار السلبية للجلوس الطويل

يمكن القيام بمجموعة من التمارين البسيطة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات:



-تمرين الوقوف والتمدد:

قم بالوقوف ومدّ ذراعيك إلى الأعلى وامدد جسمك للأعلى كأنك تحاول الوصول إلى السقف.

كرر هذا التمرين كل ساعة تقريباً لتحريك عضلات الجسم وتخفيف الضغط عن العمود الفقري.



-تمرين تقوية عضلات البطن والظهر:

اجلس بشكل مستقيم على الكرسي وشد عضلات بطنك وظهرك لمدة 10 ثوانٍ، ثم استرخِ.

كرر هذا التمرين 5 مرات، مما يساعد في تقوية عضلات البطن والظهر ودعم العمود الفقري.











-تمرين التمدد للكتفين والعنق:

حرك كتفيك ببطء للأمام وللخلف بشكل دائري، ثم قم بإمالة رأسك بلطف من اليمين إلى اليسار.

هذا التمرين يساعد في تخفيف التوتر عن عضلات الكتفين والعنق.











-تمرين القرفصاء (Squats):

قف بجوار مكتبك وضع قدميك بعرض الكتفين، وانزل ببطء بوضعية القرفصاء حتى تصبح ركبتيك بزاوية 90 درجة.

كرر التمرين 10 مرات، مما يساعد على تقوية عضلات الساقين وزيادة تدفق الدم.



نصائح لتجنب الألم والإصابة بسبب الجلوس لفترات طويلة

-خذ فترات راحة قصيرة: حاول أن تقف وتمشي لبضع دقائق كل ساعة، حيث أن ذلك يحسن الدورة الدموية ويمنع تصلب العضلات.

-استخدام مكتب قابل للتعديل: إذا كان بالإمكان، استخدم مكتباً يسمح لك بالتبديل بين الجلوس والوقوف. هذا يتيح لك تغيير وضعيتك بشكل منتظم خلال اليوم.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يُنصح بممارسة نشاط رياضي لمدة 30 دقيقة يومياً، مثل المشي السريع أو الجري، لتعزيز الصحة العامة.

-شرب الماء بانتظام: يساعد شرب الماء في ترطيب الجسم ويحفز على الحركة بسبب الحاجة للذهاب إلى الحمام بانتظام.









