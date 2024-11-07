تمارين رياضية للتخفيف من أثر الجلوس لفترات طويلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يُعدّ الجلوس لفترات طويلة جزءاً من الحياة اليومية للكثير من الأشخاص، سواءً في العمل المكتبي أو خلال الوقت الذي نقضيه أمام التلفاز أو الحاسوب. ومع ذلك، فإن هذا السلوك له آثار صحية سلبية قد تؤدي إلى العديد من المشاكل الجسدية مثل آلام الظهر، وضعف الدورة الدموية، وتصلب العضلات.
إلا أنه يمكن التقليل من آثارها السلبية عبر تبني عادات صحية بسيطة وممارسة تمارين خفيفة خلال اليوم. الاهتمام بوضعية الجلوس والقيام بتمارين التمدد بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تخفيف آلام العضلات وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.
المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس الطويل
أظهرت العديد من الدراسات الطبية أن الجلوس المطول يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، منها:
-آلام الظهر والرقبة : بسبب الجلوس في وضعية غير مريحة، مما يؤدي إلى إجهاد العمود الفقري والرقبة.
-ضعف الدورة الدموية : يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تباطؤ الدورة الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وتورم الساقين.
-زيادة الوزن والسمنة: تقليل النشاط البدني يزيد من احتمالات تراكم الدهون، مما يساهم في زيادة الوزن.
-زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري: يؤثر الجلوس الطويل على مستوى السكر والكولسترول في الدم، مما يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.
تمارين رياضية لتخفيف الآثار السلبية للجلوس الطويل
يمكن القيام بمجموعة من التمارين البسيطة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات:
-تمرين الوقوف والتمدد:
قم بالوقوف ومدّ ذراعيك إلى الأعلى وامدد جسمك للأعلى كأنك تحاول الوصول إلى السقف.
كرر هذا التمرين كل ساعة تقريباً لتحريك عضلات الجسم وتخفيف الضغط عن العمود الفقري.
-تمرين تقوية عضلات البطن والظهر:
اجلس بشكل مستقيم على الكرسي وشد عضلات بطنك وظهرك لمدة 10 ثوانٍ، ثم استرخِ.
كرر هذا التمرين 5 مرات، مما يساعد في تقوية عضلات البطن والظهر ودعم العمود الفقري.
-تمرين التمدد للكتفين والعنق:
حرك كتفيك ببطء للأمام وللخلف بشكل دائري، ثم قم بإمالة رأسك بلطف من اليمين إلى اليسار.
هذا التمرين يساعد في تخفيف التوتر عن عضلات الكتفين والعنق.
-تمرين القرفصاء (Squats):
قف بجوار مكتبك وضع قدميك بعرض الكتفين، وانزل ببطء بوضعية القرفصاء حتى تصبح ركبتيك بزاوية 90 درجة.
كرر التمرين 10 مرات، مما يساعد على تقوية عضلات الساقين وزيادة تدفق الدم.
نصائح لتجنب الألم والإصابة بسبب الجلوس لفترات طويلة
-خذ فترات راحة قصيرة: حاول أن تقف وتمشي لبضع دقائق كل ساعة، حيث أن ذلك يحسن الدورة الدموية ويمنع تصلب العضلات.
-استخدام مكتب قابل للتعديل: إذا كان بالإمكان، استخدم مكتباً يسمح لك بالتبديل بين الجلوس والوقوف. هذا يتيح لك تغيير وضعيتك بشكل منتظم خلال اليوم.
-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يُنصح بممارسة نشاط رياضي لمدة 30 دقيقة يومياً، مثل المشي السريع أو الجري، لتعزيز الصحة العامة.
-شرب الماء بانتظام: يساعد شرب الماء في ترطيب الجسم ويحفز على الحركة بسبب الحاجة للذهاب إلى الحمام بانتظام.
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