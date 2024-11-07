العزوبية تزيد خطر الاكتئاب بنسبة 80%

أظهرت دراسة حديثة أن "غير المتزوجين" أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بالمتزوجين.



ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، حلّل الباحثون بيانات أكثر من 100 ألف شخص من 7 دول هي: (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، المكسيك، آيرلندا، كوريا الجنوبية، الصين، إندونيسيا)، حيث تمت متابعة حالاتهم النفسية والصحية على مدار 18 عاماً.



وأوضحت الدراسة أن خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب يرتفع بنسبة 79% لدى غير المتزوجين، بينما يزداد هذا الخطر بنسبة 99% لدى المطلقين والمنفصلين.

وفي المقابل، كانت الأرامل من الجنسين أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 64% مقارنة بالمتزوجين، كما أظهرت النتائج أن غير المتزوجين في الدول الغربية يعانون من خطر أعلى للإصابة بالاكتئاب مقارنة بنظرائهم في الدول الشرقية، وأن الرجال أكثر تأثراً من النساء.





الدعم الاجتماعي والمادي يخفّض معدلات الاكتئاب بين المتزوجين

يرى الباحثون أن انخفاض معدلات الاكتئاب بين المتزوجين قد يعود إلى الدعم الاجتماعي المتبادل بينهم، إضافة إلى الموارد الاقتصادية المشتركة والتأثير الإيجابي على رفاهية الطرفين.

ووفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 280 مليون شخص حول العالم من الاكتئاب، ما يعادل 5% من البالغين على مستوى العالم.



وتنصح المنظمة العالمية بتعزيز العلاقات الاجتماعية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وطلب المساعدة المهنية عند الحاجة، للتخفيف من خطر الاكتئاب. وكالات

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