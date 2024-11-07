العزوبية تزيد خطر الاكتئاب بنسبة 80%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت دراسة حديثة أن "غير المتزوجين" أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بالمتزوجين.
ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، حلّل الباحثون بيانات أكثر من 100 ألف شخص من 7 دول هي: (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، المكسيك، آيرلندا، كوريا الجنوبية، الصين، إندونيسيا)، حيث تمت متابعة حالاتهم النفسية والصحية على مدار 18 عاماً.
وأوضحت الدراسة أن خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب يرتفع بنسبة 79% لدى غير المتزوجين، بينما يزداد هذا الخطر بنسبة 99% لدى المطلقين والمنفصلين.
وفي المقابل، كانت الأرامل من الجنسين أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 64% مقارنة بالمتزوجين، كما أظهرت النتائج أن غير المتزوجين في الدول الغربية يعانون من خطر أعلى للإصابة بالاكتئاب مقارنة بنظرائهم في الدول الشرقية، وأن الرجال أكثر تأثراً من النساء.
الدعم الاجتماعي والمادي يخفّض معدلات الاكتئاب بين المتزوجين
يرى الباحثون أن انخفاض معدلات الاكتئاب بين المتزوجين قد يعود إلى الدعم الاجتماعي المتبادل بينهم، إضافة إلى الموارد الاقتصادية المشتركة والتأثير الإيجابي على رفاهية الطرفين.
ووفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 280 مليون شخص حول العالم من الاكتئاب، ما يعادل 5% من البالغين على مستوى العالم.
وتنصح المنظمة العالمية بتعزيز العلاقات الاجتماعية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وطلب المساعدة المهنية عند الحاجة، للتخفيف من خطر الاكتئاب. وكالات
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