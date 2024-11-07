كيف يحمي الفستق عيوننا من العمى؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى باحثون دراسة حديثة كشفت أن تناول الفستق قد يسهم في حماية أعيننا من العمى مع تقدمنا في العمر.
وفقاً لمجلة "نيوزويك"، أجرى الباحثون تجربة على 36 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى استمرت في نظامها الغذائي المعتاد، في حين أضافت الثانية حفنتين من الفستق إلى غذائها اليومي.
وأظهرت النتائج أن تناول "حفنتين" من الفستق يومياً كان مرتبطاً بزيادة كبيرة في كثافة الصبغة البقعية الضوئية (MPOD)، وهو مؤشر مهم لصحة العين.
وتحمي هذه الصبغة الشبكية وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن.
الفستق يحمي الدماغ أيضاً
ومن جهتها، أوضحت البروفيسورة تامي سكوت، المؤلفة الرئيسية للدراسة من كلية "فريدمان" لعلوم التغذية وكلية الطب بجامعة "تافتس" في ماساتشوستس، أن الفستق يعتبر وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية.
وأضافت: "يوفر الفستق الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية"، وأشارت إلى أن ما يميز الفستق بشكل خاص هو محتواه الفريد من اللوتين.
ويعرف اللوتين على أنّه صبغة نباتية تلعب دوراً حاسماً في صحة العين، إذ يساعد في حماية العينين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والإجهاد التأكسدي.
لفتت إلى أن اللوتين قد يعزز أيضاً صحة الدماغ من خلال زيادة تدفق الدم إليه، والعمل كمضاد للأكسدة، وتهدئة الالتهابات، مما يسهم في الوقاية من الخرف. وكالات
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