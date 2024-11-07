كيف يحمي الفستق عيوننا من العمى؟

أجرى باحثون دراسة حديثة كشفت أن تناول الفستق قد يسهم في حماية أعيننا من العمى مع تقدمنا في العمر.

وفقاً لمجلة "نيوزويك"، أجرى الباحثون تجربة على 36 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى استمرت في نظامها الغذائي المعتاد، في حين أضافت الثانية حفنتين من الفستق إلى غذائها اليومي.



وأظهرت النتائج أن تناول "حفنتين" من الفستق يومياً كان مرتبطاً بزيادة كبيرة في كثافة الصبغة البقعية الضوئية (MPOD)، وهو مؤشر مهم لصحة العين.



وتحمي هذه الصبغة الشبكية وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن.



الفستق يحمي الدماغ أيضاً

ومن جهتها، أوضحت البروفيسورة تامي سكوت، المؤلفة الرئيسية للدراسة من كلية "فريدمان" لعلوم التغذية وكلية الطب بجامعة "تافتس" في ماساتشوستس، أن الفستق يعتبر وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية.



وأضافت: "يوفر الفستق الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية"، وأشارت إلى أن ما يميز الفستق بشكل خاص هو محتواه الفريد من اللوتين.

ويعرف اللوتين على أنّه صبغة نباتية تلعب دوراً حاسماً في صحة العين، إذ يساعد في حماية العينين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والإجهاد التأكسدي.



لفتت إلى أن اللوتين قد يعزز أيضاً صحة الدماغ من خلال زيادة تدفق الدم إليه، والعمل كمضاد للأكسدة، وتهدئة الالتهابات، مما يسهم في الوقاية من الخرف. وكالات

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