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دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة كتاب جديد للمهندسة العزي

11/7/2024 11:33:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر حديثا كتاب جديد لمستشارة أمين عمان للتخطيط والتنمية الإقتصادية المهندسة راما محمد العزي بعنوان "دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة أمانة عمان الكبرى" .
ويعرض الكتاب الذي جاء في 138صفحة رؤية شاملة حول التحول الرقمي كأداة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مستندًا إلى تحليل معمق لتجربة أمانة عمان الكبرى في هذا المجال.
ويغطي الكتاب محورين رئيسيين هما : البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحوكمة الرقمية، كأبعاد للتحول الرقمي، وكيفية تأثيرهما على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية، والاجتماعية. ويهدف الكتاب إلى تقديم نموذج عمليّ لصناع القرار، الباحثين، والمتخصصين في مجال التنمية المستدامة، لاسيما في المدن والمجتمعات الحضرية.
ويُعد الكتاب مساهمة جديدة ومرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة الساعية إلى تسخير التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ضوء التجارب الريادية التي تقودها أمانة عمان الكبرى في التحول الرقمي.

MENAFN07112024000072011014ID1108864387

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