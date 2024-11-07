دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة كتاب جديد للمهندسة العزي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدر حديثا كتاب جديد لمستشارة أمين عمان للتخطيط والتنمية الإقتصادية المهندسة راما محمد العزي بعنوان "دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة أمانة عمان الكبرى" .
ويعرض الكتاب الذي جاء في 138صفحة رؤية شاملة حول التحول الرقمي كأداة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مستندًا إلى تحليل معمق لتجربة أمانة عمان الكبرى في هذا المجال.
ويغطي الكتاب محورين رئيسيين هما : البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحوكمة الرقمية، كأبعاد للتحول الرقمي، وكيفية تأثيرهما على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية، والاجتماعية. ويهدف الكتاب إلى تقديم نموذج عمليّ لصناع القرار، الباحثين، والمتخصصين في مجال التنمية المستدامة، لاسيما في المدن والمجتمعات الحضرية.
ويُعد الكتاب مساهمة جديدة ومرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة الساعية إلى تسخير التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ضوء التجارب الريادية التي تقودها أمانة عمان الكبرى في التحول الرقمي.
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