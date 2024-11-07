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بدور القاسمي تتوّج الفائزين بجوائز ترجمان والشارقة للكتاب

11/7/2024 11:33:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارةهيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب فيدورته الـ43، وجائزة الدورة السابعة من جائزة الشارقة للترجمة(ترجمان).
جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم ضمن فعاليات اليوم الأول منالمعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 6-17 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "هكذا نبدأ".

وقالت الشيخة بدور القاسمي، في رسالة وجهتها للفائزين: "إن الاحتفاء بالإبداعات الاستثنائية والمميزة هو تجسيد لواحدة منالقيم المركزية في مشروع الشارقة الثقافي، فنحن نؤمن أن مهمة كلمبدع في صناعة وإنتاج المعرفة تتجسد في تقديم نموذج يحتذىللأجيال الجديدة لمضاعف أثر المعرفة والثقافة في بناء مجتمعات متماسكة وتملك أدوات تواصلها مع نظيرتها في مختلف بلدان العالم".

وأضافت: "نبارك للفائزين إنجازاتهم، ونؤكد لهم أننا في الشارقة ملتزمون في دعم تجاربهم وضمان استدامة نتائجها سواء علىمستوى الترجمة أو التأليف أو النشر، ونتطلع أن تشكل هذه الجوائز حافزاً لمزيد من العمل والإنجاز، فأجمل ما في العمل الثقافي أن كل هدف يتحقق فيه، هو خطوة بداية نحو أهداف أكبروأكثر اتساعاً وتأثيراً".

وفي كلمتها خلال حفل التكريم، أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن هيئة الشارقة للكتاب تؤمن بدورالمؤلفين والناشرين كركيزة للنهوض الثقافي والمعرفي، وقالت: "الحضارة بكافة أشكالها، من أدب، وفكر، وفن، وعلوم، وعمران... ماهي إلا قصةُ ذلك المبدع، الذي دوّن خلاصة معارفه للأجيال، والتاريخُ يشهد أن الأمم لا تسمو ولا تنهض إلا بمبدعيها".

"طوق الحمامة" التركي ينال جائزة "ترجمان"
وحصد جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان)، ترجمة كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي إلى اللغة التركية، والتي ترجمهاالدكتور محمد حقي صوتشين، والصادرة عن مجموعة ألفا للنشر.


وذهبت جائزة "الشارقة للكتاب الإماراتي"، في فئة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية" من نصيب عوض بن حاسوم الدرمكيعن روايته "عهد الجراح"، الصادرة عن دار أوراق للنشر والتوزيع. أما فئة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات" ففاز بها الكاتب علي العبدان، عن كتابه "الأغاني الإماراتية: مساراتهاالأولى ومصادرها القديمة" الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية.

وذهبت جائزة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي" للشاعر كريم معتوق، وذلك عن ديوانه "قصائد من وادي عبقر" الصادر عن منشورات كريم معتوق، فيما حازت الدكتورة فاطمةالبريكي جائزة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى"، عن روايتها "غربنة بقلم الغراب" الصادرة عن دار سما للإنتاجوالتوزيع.

وضمن جوائز "أفضل كتاب عربي" فاز بجائزة "أفضل كتاب عربيفي مجال الرواية" الروائي عيسى ناصري وذلك عن روايته"الفسيفسائي" الصادرة عن منشورات مسكيلياني، أما جائزة"أفضل كتاب أجنبي خيالي" فذهبت إلى المؤلفة إليزابيث لودونبعن روايتها "غريب في بغداد" A Stranger in Baghdad الصادرعن الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أما "جائزة أفضل كتاب أجنبيواقعي، فحصل عليها الكاتبان سيدهارث كاك وليلا كاك بهان، عنكتابهما "الحب، المنفى، الفداء" Love, Exile, Redemption الصادر عن دار روبا للنشر في الهند.

أمّا جوائز أفضل دور النشر لعام 2024، فحصل فيها على جائزة"أفضل دار نشر محلية" دار أشجار للنشر والتوزيع. بينما فازبجائزة "أفضل دار نشر عربية" دار مسكيلياني للنشر في تونس، في حين كانت جائزة "أفضل دار نشر أجنبية" من نصيب "ديسي بوكس" بالهند DC Books.

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