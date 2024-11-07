بدور القاسمي تتوّج الفائزين بجوائز ترجمان والشارقة للكتاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارةهيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب فيدورته الـ43، وجائزة الدورة السابعة من جائزة الشارقة للترجمة(ترجمان).
جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم ضمن فعاليات اليوم الأول منالمعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 6-17 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "هكذا نبدأ".
وقالت الشيخة بدور القاسمي، في رسالة وجهتها للفائزين: "إن الاحتفاء بالإبداعات الاستثنائية والمميزة هو تجسيد لواحدة منالقيم المركزية في مشروع الشارقة الثقافي، فنحن نؤمن أن مهمة كلمبدع في صناعة وإنتاج المعرفة تتجسد في تقديم نموذج يحتذىللأجيال الجديدة لمضاعف أثر المعرفة والثقافة في بناء مجتمعات متماسكة وتملك أدوات تواصلها مع نظيرتها في مختلف بلدان العالم".
وأضافت: "نبارك للفائزين إنجازاتهم، ونؤكد لهم أننا في الشارقة ملتزمون في دعم تجاربهم وضمان استدامة نتائجها سواء علىمستوى الترجمة أو التأليف أو النشر، ونتطلع أن تشكل هذه الجوائز حافزاً لمزيد من العمل والإنجاز، فأجمل ما في العمل الثقافي أن كل هدف يتحقق فيه، هو خطوة بداية نحو أهداف أكبروأكثر اتساعاً وتأثيراً".
وفي كلمتها خلال حفل التكريم، أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن هيئة الشارقة للكتاب تؤمن بدورالمؤلفين والناشرين كركيزة للنهوض الثقافي والمعرفي، وقالت: "الحضارة بكافة أشكالها، من أدب، وفكر، وفن، وعلوم، وعمران... ماهي إلا قصةُ ذلك المبدع، الذي دوّن خلاصة معارفه للأجيال، والتاريخُ يشهد أن الأمم لا تسمو ولا تنهض إلا بمبدعيها".
"طوق الحمامة" التركي ينال جائزة "ترجمان"
وحصد جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان)، ترجمة كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي إلى اللغة التركية، والتي ترجمهاالدكتور محمد حقي صوتشين، والصادرة عن مجموعة ألفا للنشر.
وذهبت جائزة "الشارقة للكتاب الإماراتي"، في فئة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية" من نصيب عوض بن حاسوم الدرمكيعن روايته "عهد الجراح"، الصادرة عن دار أوراق للنشر والتوزيع. أما فئة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات" ففاز بها الكاتب علي العبدان، عن كتابه "الأغاني الإماراتية: مساراتهاالأولى ومصادرها القديمة" الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية.
وذهبت جائزة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي" للشاعر كريم معتوق، وذلك عن ديوانه "قصائد من وادي عبقر" الصادر عن منشورات كريم معتوق، فيما حازت الدكتورة فاطمةالبريكي جائزة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى"، عن روايتها "غربنة بقلم الغراب" الصادرة عن دار سما للإنتاجوالتوزيع.
وضمن جوائز "أفضل كتاب عربي" فاز بجائزة "أفضل كتاب عربيفي مجال الرواية" الروائي عيسى ناصري وذلك عن روايته"الفسيفسائي" الصادرة عن منشورات مسكيلياني، أما جائزة"أفضل كتاب أجنبي خيالي" فذهبت إلى المؤلفة إليزابيث لودونبعن روايتها "غريب في بغداد" A Stranger in Baghdad الصادرعن الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أما "جائزة أفضل كتاب أجنبيواقعي، فحصل عليها الكاتبان سيدهارث كاك وليلا كاك بهان، عنكتابهما "الحب، المنفى، الفداء" Love, Exile, Redemption الصادر عن دار روبا للنشر في الهند.
أمّا جوائز أفضل دور النشر لعام 2024، فحصل فيها على جائزة"أفضل دار نشر محلية" دار أشجار للنشر والتوزيع. بينما فازبجائزة "أفضل دار نشر عربية" دار مسكيلياني للنشر في تونس، في حين كانت جائزة "أفضل دار نشر أجنبية" من نصيب "ديسي بوكس" بالهند DC Books.
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