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نصائح صحية بسيطة للاستمتاع بحياة أفضل

11/7/2024 11:33:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- يمكن أن يساعد تناول الفراولة على خفض مستويات الكولسترول السيئ وتقليل الالتهابات.
كما يمكن أن يحسن الفستق صحة العيون من خلال زيادة الكثافة الضوئية للصبغة البقعية وهو مصدر جيد للألياف والبروتين والمركبات الصحية للقلب، وفقًا لما ورد في تقرير نشره موقع Yahoo.
تناول الفراولة كوجبة خفيفة
فوفقًا لبحث جديد من "جامعة كاليفورنيا"، فإن تناول كوب إلى أربعة أكواب من الفراولة يوميًا، يمكن أن يؤدي إلى فوائد كبيرة للقلب، حيث تبين أن تناول الفراولة يساعد في خفض مستويات الكولسترول السيئ مع تقليل الالتهاب أيضًا.
ويمكن مزج الفراولة في عصير، أو وضع بعض حبات الفراولة في دقيق الشوفان أو حتى الكريمة المخفوقة للحصول على حلوى صحية.
تناول الفستق لصحة العين
يحظى الفستق بشعبية كبيرة ولكن ربما لا يعلم البعض أن تناول الفستق، يمكن أن يُحسن أيضًا صحة العينين.
كشفت نتائج دراسة من "جامعة تافتس" أن تناول 60 غراما من الفستق يوميًا يزيد من كثافة الصبغة البقعية الضوئية التي تحمي العينين من الضوء الأزرق والأضرار المرتبطة بالتقدم في العمر.
كما أن تناول الفستق كوجبة خفيفة يمنح الجسم الألياف والبروتين والبوتاسيوم وغيرها من المركبات الصحية المفيدة للقلب، مثل مضادات الأكسدة.
عصير التوت البري
يشتهر التوت البري بدور قوي في مقاومة نزلات البرد، ولكنها نظرية تحتاج إلى مزيد من البحث. وعلى أي حال، ظهر أن هناك فوائد أخرى للتوت في ضوء نتائج دراسة حديثة تثبت قدرته على تحسين صحة الأمعاء وزيادة حرق الدهون وخفض مستويات السكر في الدم لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن. يرجح العلماء أن السبب يرجع إلى أن التوت البري غني بالأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد، له فوائد صحية معروفة ضد الأمراض المرتبطة بالسمنة.
وقاية من السكتات الدماغية
إن السكتات الدماغية - المعروفة أيضًا باسم فقدان تدفق الدم إلى الدماغ، والذي يحدث عادةً بسبب جلطة دموية أو تلف الأوعية الدموية - هي مشكلة صحية كبيرة، خاصة مع التقدم في العمر. في كل عام، يمكن أن تؤدي الإصابة بسكتة دماغية إلى مضاعفات خطيرة مثل ضعف الإدراك أو حتى الوفاة. قامت جمعية السكتة الدماغية الأميركية بتحديث إرشاداتها الخاصة بالسكتة الدماغية - لأول مرة منذ العام 2014.
فبينما توجد كمية هائلة من المعلومات حول أفضل طريقة لمنع هذه الحالة الطبية الطارئة، تقول جمعية السكتة الدماغية الأميركية: "إن هناك ثماني خطوات أساسية يمكن القيام بها للوقاية من السكتة الدماغية، كما يأتي:
. تناول نظام غذائي صحي.
. الحفاظ على النشاط البدني.
. الإقلاع عن التدخين.
. الحصول على قسط كافٍ من النوم.
. التحكم في ضغط الدم.
. التحكم في الكولسترول.
. الحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم.
. الحفاظ على وزن صحي.
يمكن أن يساعد اتباع هذه النصائح في منع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 80 %، إضافة إلى درء الأمراض الأخرى، التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان. -(العربية نت)

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