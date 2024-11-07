Friday, 08 November 2024 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معدل نبضات القلب المهدد للحياة

11/7/2024 11:33:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الدكتور أندريه كوندراخين اختصاصي أمراض الباطنية، أن معدل نبضات القلب دون 45 وأكثر من 130 نبضة في الدقيقة يشكل خطورة على الحياة.
ووفقا له، يعد المعدل الطبيعي لضربات القلب من 55 إلى 80 نبضة في الدقيقة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويشير إلى أنه إذا وصل النبض إلى 130 نبضة في الدقيقة، يجب استدعاء سيارة الإسعاف لأنه يعد مرتفعا ولا يعمل القلب بكفاءة، ويعمل بسرعة، ما يمنع ضخ الدم، وبسبب هذا العبء الكبير قد يحدث احتشاء عضلة القلب.
ووفقا له، ليس نبض القلب المنخفض أقل خطورة، حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي وحتى إلى توقف القلب (سكتة قلبية).
ويقول: "إذا انخفض معدل ضربات القلب إلى 45 نبضة وأقل، يجب استدعاء سيارة الإسعاف لأن القلب يعمل ببطء شديد، ما يؤدي إلى نقص تدفق الدم في الأوعية الدموية، حيث يبدو الشخص في حالة ذهول وتعاني أنسجة وأعضاء وأجهزة جسمه من الجوع الأكسجيني بسبب قلة إمدادات الدم، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي وحتى السكتة القلبية".
ومن جانبه، يشير الدكتور رومان كوليشوف، رئيس قسم الرعاية الصحية المنزلية إلى أن نبض القلب أقل من 60 أو أكثر من 90 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، قد يشير إلى مشكلة صحية.

MENAFN07112024000072011014ID1108864384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث