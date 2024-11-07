فتيات يتعلمن تقنيات حرفة التلي الإماراتية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرفت الفتيات الزائرات لـ"معرض الشارقة الدولي للكتاب" على حرفة التلي الإماراتية التراثية، وهي الضفائر المنسوجة يدوياً، وتقنيات نسيج تلي "ساير ياي"، التي تعني الذهاب والإياب، في خطوط متعاكسة على محور واحد، وكيفية تنفيذ أسلوب هذه التقنية لصنع أساور التلي الفريدة بهذه الحرفة التقليدية العريقة، باستخدام الخيوط القطنية الملونة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "حلية التلي" نظمها مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة، واستضافتها القاعة رقم 7، ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورته الـ43 للمعرض، التي تقام في الفترة 6-17 نوفمبر في "مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "هكذا نبدأ".
واستهدفت الورشة، التي قدمتها أمل فاروق إسماعيل، تنفيذي أول تطوير الحرف في مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة، وأمنية حسان من المجلس، تعريف الأجيال الناشئة من الفتيات على حرفة التلي وتعزيز مهاراتهن في فنونها لضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة، والحفاظ عليها وحمايتها من الضياع والاندثار، وترسيخ محبة الوطن والانتماء إليه وإلى ثقافته وتراثه في نفوسهن.
يشار إلى أن هذه الورشة تشكل واحدة من 600 ورشة عمل تقدمها دورة العام الحالي من المعرض، منها 465 ورشة للكبار والأطفال، و135 ورشة خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، تستهدف تعزيز مهارات المشاركين وخبراتهم في مجالات متنوعة تشمل التراث، والفنون، والبيئة، والتكنولوجيا، والإعلام، وريادة الأعمال، وغيرها من المجالات.
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