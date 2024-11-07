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فتيات يتعلمن تقنيات حرفة التلي الإماراتية

11/7/2024 11:33:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرفت الفتيات الزائرات لـ"معرض الشارقة الدولي للكتاب" على حرفة التلي الإماراتية التراثية، وهي الضفائر المنسوجة يدوياً، وتقنيات نسيج تلي "ساير ياي"، التي تعني الذهاب والإياب، في خطوط متعاكسة على محور واحد، وكيفية تنفيذ أسلوب هذه التقنية لصنع أساور التلي الفريدة بهذه الحرفة التقليدية العريقة، باستخدام الخيوط القطنية الملونة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "حلية التلي" نظمها مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة، واستضافتها القاعة رقم 7، ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورته الـ43 للمعرض، التي تقام في الفترة 6-17 نوفمبر في "مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "هكذا نبدأ".
واستهدفت الورشة، التي قدمتها أمل فاروق إسماعيل، تنفيذي أول تطوير الحرف في مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة، وأمنية حسان من المجلس، تعريف الأجيال الناشئة من الفتيات على حرفة التلي وتعزيز مهاراتهن في فنونها لضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة، والحفاظ عليها وحمايتها من الضياع والاندثار، وترسيخ محبة الوطن والانتماء إليه وإلى ثقافته وتراثه في نفوسهن.
يشار إلى أن هذه الورشة تشكل واحدة من 600 ورشة عمل تقدمها دورة العام الحالي من المعرض، منها 465 ورشة للكبار والأطفال، و135 ورشة خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، تستهدف تعزيز مهارات المشاركين وخبراتهم في مجالات متنوعة تشمل التراث، والفنون، والبيئة، والتكنولوجيا، والإعلام، وريادة الأعمال، وغيرها من المجالات.

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