الأطفال يعيشون مغامرة السرد القصصي في الشارقة الدولي للكتاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استكشف الأطفال فن السرد القصصي، وتعلموا كيفية توظيف مخيلتهم لتأليف قصص شيقة وروايتها باستخدام التعبير الصوتي والحركي، كوسيلة للتخلص من التوتر اليومي والطاقة السلبية، وتزويد أنفسهم بالحيوية والنشاط والطاقة الإيجابية، حيث تفاعلوا مع رحلة القط الصغير إلى "عالم سحري"، ولقائه باقي شخصيات القصة التي تتضمن كلمات وصوراً بالملصقات البراقة والملونة.
جاء ذلك في ورشة عمل تفاعلية بعنوان "أضفِ الحيوية على قصتك"، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، الذي يقام في الفترة 6-17 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في "مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "هكذا نبدأ".
وبدأت الورشة بارتداء الأطفال أزياء الأشجار الخضراء المحملة بثمار التفاح، ورددوا عبارات مع الموسيقا والألحان، ثم شاركوا في لعبة الكيس السحري، حيث مدوا أيديهم داخل كيس مليء بألعاب على شكل حيوانات ومخلقوات حية، وقلدوا حركات وأصوات اللعبة التي التقطوها، كالضفدع والعنكبوت والأفعى.
واستمع الأطفال بانتباه إلى قصة القط الصغير الذي وجد مفتاحاً ذهبياً لباب يقود إلى عالم سحري مليء بالأزهار والأشجار والحيوانات، والتقى القط الصغير بالبومة الحكيمة، القنفذ والثعلب الأحمر، ليصل أخيراً إلى زهرة الشمس الذهبية المبتسمة. وبعد انتهاء القصة، جلس الأطفال على الطاولة وصنعوا قصصهم الخاصة من خلال إلصاق الشخصيات بتقنية الكولاج تحت إشراف مدربة الورشة، وتزيين أقنعة لوجه قط صغير بالخرز الملون.
MENAFN07112024000072011014ID1108864382
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.