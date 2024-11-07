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ترامب في البيت الأبيض.. ما مخططاته تجاه الإقليم الملتهب؟

11/7/2024 11:33:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- على عكس ما دار 2016، عندما حقق الرئيس دونالد ترامب فوزا انتخابيا مفاجئا مع خسارته التصويت الشعبي، سيذهب هذه المرة إلى واشنطن قادرا على المطالبة بتفويض واسع، بعد أن شكل خلال السنوات الأربع الماضية وهو خارج السلطة الحزب الجمهوري على صورته، وخلق حركة بدت وكأنها تتعزز مع كل اتهام، كما سيبدأ فترة ولايته الثانية متحررا من كثير من القيود بعد حملة بدا فيها كأنه يتحدى الجميع.
وبحسب مراقبين، فإن ترامب فاز فوزا كبيرا، كما فاز حزبه بمقاعد مجلس الشيوخ، واحتفظ بسيطرته على مجلس النواب، لذلك قال: "لقد منحتنا أميركا تفويضا قويا وغير مسبوق، سأحكم بشعار بسيط: الوعود التي قطعتها سأفي بها".
ويتوجه ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في الوقت الذي اشتعلت فيه حروب في منطقة الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يكون ترامب أقل حذرا.
وفي هذا الإطار، يقول النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة، إنه "ربما يكون من الصعب الحكم على شخصية مزاجية متقلبة كشخصية ترامب حول ما إذا كان سيلتزم بوعوده والتزاماته التي ساقته للعودة مرة ثانية إلى الرئاسة أم لا، وهل هي وعود أم انتقام؟ وفي الوقت نفسه قد تكون الإشكاليات والأزمات والانقسامات الاجتماعية والسياسية الأميركية التي تسبب بحدوثها خلال فترة حكمه الأولى وحتى عندما خسر الانتخابات السابقة، من الأمور التي ربما سيستفيد منها في تجربته الحالية".
وتابع الدعجة: "مع ذلك، يمكن القول أيضا بأنها وعود والتزامات سيسعى إلى تنفيذها، كموضوع الحد من الهجرة غير الشرعية إلى بلاده ممن وصفهم بالمجرمين، وفرض تعرفة جمركية على الواردات الصينية والأوروبية حماية للصناعة الأميركية، وتوفير فرص عمل، تماهيا مع شعاره لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، وكذلك موضوع الإجهاض".
وأضاف: "لربما أيضا يعمل على إعادة تشكيل المؤسسات القضائية والأمنية، باختيار شخصيات من حزبه ومن مقربين له، إذ يعتبر أن هذه المؤسسات، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية الأميركية، سبب الأزمات والاتهامات التي وجهت له وأحرجته".
وزاد: "أما دوليا، فلربما يعيد حساباته من موقفه من الناتو الذي كان يعتبر أنه قد عفا عليه الزمن، وقد يسعى بالاتفاق مع أطراف أوروبية إلى إعادة تنظيمه وزيادة الإنفاق الأوروبي على هذه المؤسسة العسكرية، وبالنسبة إلى حرب غزة، فلربما يلجأ إلى إنهائها دون أن يطالب الكيان الصهيوني بأي تنازلات أو تراجع عما حققه فيها، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية ولكونه عراب صفقة القرن، فالخشية من ذهابه بعيدا في تنفيذها وصولا إلى تصفيتها عبر تصفية "الأونروا"، أو تشجيع سياسة الاستيطان والاعتراف بالسيطرة الصهيونية على الضفة الغربية".
واستكمل: "أما بخصوص الملف النووي الإيراني، فقد يضاعف من محاصرة إيران وزيادة الضغوطات والعقوبات عليها، ولربما استهداف منشآتها النووية".
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات: "أصبح يمتلك ترامب بحكم فترته الرئاسية الأولى خبرة أكبر في المنطقة، والأرجح أنه سيستمع إلى تقييمات الأجهزة الاستخبارية الأمنية الأميركية وتقارير الدبلوماسيين، وهذا قد يجعله يتقارب في بعض السلوكيات من إدارة بايدن وقد يختلف".
وتوقع الشنيكات أن يكون لترامب موقفان من الحرب، الأول من الحرب مع لبنان، وهو وقفها، وهذا ما ظهر منه خلال حملته الانتخابية، مبينا أن مواقف ترامب قد تكون مؤيدة للشروط الإسرائيلية لوقف الحرب، المتمثلة بعودة المستوطنين إلى الشمال وإخلاء منطقة جنوب الليطاني من قوات حزب الله، وتجريد الحزب من السلاح ونشر قوات لبنانية ودولية على الحدود، بالإضافة إلى تعزيز قوات اليونيفل، وربما إنشاء شريط عازل، مع رقابة على وصول السلاح إلى حزب الله".
وأضاف: "وعلى العكس من لبنان، فإن موقف ترامب مؤيد للحرب الصهيونية على غزة ، فهو لم يتحدث أبدا عن وقف الحرب، بل تحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإكمال الحرب، وحق إسرائيل في القضاء على حماس".
وأشار إلى أن "ترامب ليس لديه أي مشكلة في توسع إسرائيل في الضفة الغربية والجولان، وربما أيضا في غزة، فهو تحدث صراحة بأن إسرائيل دولة صغيرة، وتحتاج إلى أن تكبر، مقارنة بدول المنطقة".
وقال الشنيكات إن "ترامب سيتأثر بالواقع العسكري والعملياتي للحرب، فهو يؤمن بالقوة، وسيحترم هذه القوانين إذا تأثرت إسرائيل سلبا بالحرب".
وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب إلى النهاية واحتلال غزة، والاستيطان فيها، وربما تهجير السكان، وأن ترامب أقرب إلى أجندة اليمين الصهيوني، فهو لا يطرح حل الدولتين، وحديثه عن السلام غامض، ولا يوجد ما يؤشر إلى كيفية عمله على السلام الذي يتحدث عنه والاستقرار، وربما يكون قصده بالسلام هو اتفاقيات السلام الإبراهيمي، وخاصة مع السعودية، والتي في وسعها تغيير طبيعة الصراع والقضاء عليه، وتدفع ما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة بالازدهار إلى الأمام".
بدورها، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة اليرموك شذى الليالي العيسى: "أعلن ترامب عند ترشحه للانتخابات الرئاسية عن حزمة من الالتزامات والوعود التي سيقدمها لشعبه على الصعيدين الداخلي والخارجي، فأشار إلى موضوع تخفيض الضراب، وحل مشكلة التضخم، وفرض ضرائب إضافية على الواردات الصينية في محاولة لرفع مستوى الاقتصاد المحلي، واستكمال الجدار العازل بين أميركا والمكسيك، والذي كان قد بدأ به في دورته الرئاسية السابقة".
وأضافت العيسى: "على الصعيد الخارجي، وعد ترامب بحل بعض القضايا العالقة، مثل قضية المهاجرين غير الشرعيين، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمواجهات بين إسرائيل وإيران، والحرب على لبنان، والحرب على غزة، وفي هذا السياق نستطيع ان نتنبأ بمآلات هذه الوعود وما إذا كانت ستتحقق أم لا، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط".
وتابعت: "من المعروف عن ترامب أنه يسعى دائما إلى تحقيق مصالحه بالدرجة الأولى، ولن يتمكن من ذلك في ظل وجود حروب تستنزف الموارد وتكلفه معارضة الشعب الأميركي، وبناء على ذلك فإن ترامب قطعا سيعمل، وبشكل سريع، على تطوير عملية السلام في الشرق الأوسط، فقد أشار صراحة إلى أن بايدن دعم أوكرانيا على مستوى التسليح في حربها ضد روسيا،، وبأنه من مول إيران عبر الإفراج عن أموالها التي دعمت بها المسلحين ومكنتها من الاستمرار في حروبها".
وزادت: "في سياق المصلحة، نعلم أن ترامب ذو تأثير كبير على نتنياهو وحكومته، إذ إنه يمتلك القوة والسلطة التي تمكنه، على الأقل، من إنهاء الأعمال العسكرية في قطاع غزة، ربما ليس بالإكراه ولكن من خلال مقايضات قد يقبل بها نتنياهو، مثل ضمان الوصول إلى التطبيع مع دول عربية أخرى، والذي كان طرفا فيه سابقا وتوقف في عهد بايدن."
وقالت إن هذا الأمر ربما يجعل "إسرائيل تفكر مرتين قبل أي تحرك في الشرق الأوسط إجمالا، وقد تتوقف على إثره الأعمال العسكرية تجاه كل من إيران ولبنان؛ لضمان محيط أكثر استقرارا وقدرة على الاستفادة من المصالح المشتركة بين أميركا ودول المنطقة، خصوصا دول الخليج العربي التي يعتبرها ترامب حجر الأساس الاقتصادي في الشرق الأوسط، وله فيها مصالح جمة لا يمكن أن يتغاضى عنها".
واستكملت: "هذه المنعطفات في سياسات ترامب ستوجه بالضرورة إلى مشروع شرق أوسطي جديد يعيد بناء ما سمي بـ"صفقة القرن" التي ما زالت مجهولة المعالم إلى اليوم، والتي ربما سنشهدها بحلة أخرى واسم جديد يتضمن أغلب المصالح التي كان وما زال ترامب يحاول أن يحققها للولايات المتحدة الأميركية".

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