هدم منازل مقدسيين لتنفيذ الحوض اليهودي المقدس

MENAFN - Alghad Newspaper) نادية سعد الدين

عمان - تدور إجراءات الاحتلال بهدم منازل المقدسيين في الأحياء العربية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك في إطار مخطط تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم "بالأقصى" والسيطرة الكاملة عليه، وضمن مساعي طمس هوية مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وسط دعوات فلسطينية كثيفة للاحتشاد بالمسجد اليوم للتصدي لعدوان المستوطنين.

وتحت مزاعم بناء "الحوض اليهودي المُقدس"؛ جاء قرار الاحتلال بهدم ثماني شقق سكنية تضم عشرات الفلسطينيين في حي البستان، باعتباره جزءاً عنصرياً من مخطط صهيوني للاستيلاء على الحي المقدسي بتدمير منشآته السكنية التي يعود بناء بعضها لما قبل عام 1967 وتضم مئات الفلسطينيين، بحجة "البناء بدون ترخيص".

ويسعى الاحتلال من وراء مخططه إلى تحقيق هدفين؛ أولاهما هدم المنازل ومصادرة أراضي المقدسيين وتهجيرهم لصالح الاستيطان سبيلاً لتهويد القدس المحتلة، وثانيهما التخلص من الوجود المقدسي، لاسيما القريب من المسجد الأقصى، من أجل تغيير معالمه وطمس هويته الإسلامية العربية، تمهيداً لتنفيذ مشروعه الصهيوني.

وتعتزم سلطات الاحتلال إقامة ما يسمى "حديقة توراتية" فوق معظم أراضي حي البستان، بادعاء اعتباره جزءاً من "الحوض اليهودي المقدس" المزعوم، فطبقاً لمزاعم اليمين الصهيوني المتطرف فإن الحي جزء من بلدة سلوان المقامة على أطلال "مدينة الملك داوود" بما يجعلها "موقعاً تاريخياً بروابط توراتية ويتوجب الاستيلاء عليه"، بحسب مزاعمهم.

إلا أن الكيان الصهيوني يسعى "لشرعنة" نظرته الاستيطانية التوسعية بتغليفها بمزاعم دينية، فحي البستان يقع في قلب بلدة سلوان المقدسية ويشكل أحد الدروع الحامية للمسجد الأقصى، مثلما يقف صمود الفلسطينيين فيه عقبة كؤود أمام محاولات الاحتلال لإحكام سيطرته على المنطقة المحيطة "بالأقصى" وإقامة مشروعه الاستيطاني حول المسجد.

ويرفض الفلسطينيون إخلاء منازلهم ومغادرة حيّهم المقدسي، مما يجعلهم عرضة دوماً لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه من أجل تهجيرهم قسراً وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وطبقاً للخبير في شؤون الاستيطان الصهيوني، خليل التفكجي، في تصريح له، فإن حي البستان يقع داخل "الحوض المقدس" وهي منطقة تعتبرها الجمعيات اليهودية المتطرفة مقدسة وترتبط بالتاريخ اليهودي التوراتي.

ويلتف ما يسمى "الحوض المقدس" المزعوم حول الأسوار الجنوبية للبلدة القديمة للقدس المحتلة، والتي تشكل موضع استهداف الاحتلال الدائم لإقامة البؤر الاستيطانية فيها، بينما يمتد على مساحة كيلومترين مربعين، ويبدأ من منطقة وادي الربابة في بلدة سلوان مروراً بحي البستان ووادي حلوة في البلدة، ثم نحو منطقة طنطور فرعون وسفوح جبل الزيتون، وفق التفكجي.

وبحسب ما يسمى "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في بتسيلم" فإن إقامة الحدائق التوراتية لها دوافع سياسية مثل الحفاظ على غالبية يهودية في القدس المحتلة، وإنشاء تواصل مناطقي من دون سكان فلسطينيين من البلدة القديمة وحتى المستوطنات، وتكثيف الوجود الصهيوني.

ونتيجة لذلك؛ فإن حكومة الاحتلال تسارع لطمس الهوية التاريخية والدينية ونزع الهوية الفلسطينية والعربية عن ملامح القدس المحتلة، لتهويد المدينة وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

يتزامن ذلك مع دعوات فلسطينية كثيفة للاحتشاد، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد عدوان الاحتلال واقتحامات المستوطنين المتطرفين، في ظل مطالب الجماعات المتطرفة بتنظيم اقتحام واسع "للأقصى" وأداء الصلوات الجماعية داخل باحاته.

وفي الأثناء؛ صادق "كنيست" الاحتلال بشكل نهائي، أمس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.

وقال "الكنيست"، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضوًا مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الصهيوني الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانوناً نافذاً.

وينص القانون، بحسب ما ورد في وسائل إعلام الاحتلال، على إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور محكمة الاحتلال إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاماً، في "نُزل" مغلق، إذا أُدين بجريمة قتل، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره، كما يمكن تمديد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد على عامين.

"كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور محكمة الاحتلال أن تحتجز القاصر في سجن بدلاً من نزل لفترة لا تزيد على 10 أيام، في حال يمكن لتصرفاته أن تلحق الأذى بالآخرين"، وفق مزاعم إعلام الاحتلال.

وحسب "الكنيست" الصهيوني فإنه "في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي".

ووفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فإن الكيان المُحتل يعتقل أكثر من 270 طفلاً فلسطينياً، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

في حين خلفت حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبموازاة عدوان الاحتلال في غزة، فقد صعد اعتداءاته ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.