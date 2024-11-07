هدم منازل مقدسيين لتنفيذ الحوض اليهودي المقدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - تدور إجراءات الاحتلال بهدم منازل المقدسيين في الأحياء العربية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك في إطار مخطط تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم "بالأقصى" والسيطرة الكاملة عليه، وضمن مساعي طمس هوية مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وسط دعوات فلسطينية كثيفة للاحتشاد بالمسجد اليوم للتصدي لعدوان المستوطنين.
وتحت مزاعم بناء "الحوض اليهودي المُقدس"؛ جاء قرار الاحتلال بهدم ثماني شقق سكنية تضم عشرات الفلسطينيين في حي البستان، باعتباره جزءاً عنصرياً من مخطط صهيوني للاستيلاء على الحي المقدسي بتدمير منشآته السكنية التي يعود بناء بعضها لما قبل عام 1967 وتضم مئات الفلسطينيين، بحجة "البناء بدون ترخيص".
ويسعى الاحتلال من وراء مخططه إلى تحقيق هدفين؛ أولاهما هدم المنازل ومصادرة أراضي المقدسيين وتهجيرهم لصالح الاستيطان سبيلاً لتهويد القدس المحتلة، وثانيهما التخلص من الوجود المقدسي، لاسيما القريب من المسجد الأقصى، من أجل تغيير معالمه وطمس هويته الإسلامية العربية، تمهيداً لتنفيذ مشروعه الصهيوني.
وتعتزم سلطات الاحتلال إقامة ما يسمى "حديقة توراتية" فوق معظم أراضي حي البستان، بادعاء اعتباره جزءاً من "الحوض اليهودي المقدس" المزعوم، فطبقاً لمزاعم اليمين الصهيوني المتطرف فإن الحي جزء من بلدة سلوان المقامة على أطلال "مدينة الملك داوود" بما يجعلها "موقعاً تاريخياً بروابط توراتية ويتوجب الاستيلاء عليه"، بحسب مزاعمهم.
إلا أن الكيان الصهيوني يسعى "لشرعنة" نظرته الاستيطانية التوسعية بتغليفها بمزاعم دينية، فحي البستان يقع في قلب بلدة سلوان المقدسية ويشكل أحد الدروع الحامية للمسجد الأقصى، مثلما يقف صمود الفلسطينيين فيه عقبة كؤود أمام محاولات الاحتلال لإحكام سيطرته على المنطقة المحيطة "بالأقصى" وإقامة مشروعه الاستيطاني حول المسجد.
ويرفض الفلسطينيون إخلاء منازلهم ومغادرة حيّهم المقدسي، مما يجعلهم عرضة دوماً لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه من أجل تهجيرهم قسراً وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وطبقاً للخبير في شؤون الاستيطان الصهيوني، خليل التفكجي، في تصريح له، فإن حي البستان يقع داخل "الحوض المقدس" وهي منطقة تعتبرها الجمعيات اليهودية المتطرفة مقدسة وترتبط بالتاريخ اليهودي التوراتي.
ويلتف ما يسمى "الحوض المقدس" المزعوم حول الأسوار الجنوبية للبلدة القديمة للقدس المحتلة، والتي تشكل موضع استهداف الاحتلال الدائم لإقامة البؤر الاستيطانية فيها، بينما يمتد على مساحة كيلومترين مربعين، ويبدأ من منطقة وادي الربابة في بلدة سلوان مروراً بحي البستان ووادي حلوة في البلدة، ثم نحو منطقة طنطور فرعون وسفوح جبل الزيتون، وفق التفكجي.
وبحسب ما يسمى "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في بتسيلم" فإن إقامة الحدائق التوراتية لها دوافع سياسية مثل الحفاظ على غالبية يهودية في القدس المحتلة، وإنشاء تواصل مناطقي من دون سكان فلسطينيين من البلدة القديمة وحتى المستوطنات، وتكثيف الوجود الصهيوني.
ونتيجة لذلك؛ فإن حكومة الاحتلال تسارع لطمس الهوية التاريخية والدينية ونزع الهوية الفلسطينية والعربية عن ملامح القدس المحتلة، لتهويد المدينة وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
يتزامن ذلك مع دعوات فلسطينية كثيفة للاحتشاد، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد عدوان الاحتلال واقتحامات المستوطنين المتطرفين، في ظل مطالب الجماعات المتطرفة بتنظيم اقتحام واسع "للأقصى" وأداء الصلوات الجماعية داخل باحاته.
وفي الأثناء؛ صادق "كنيست" الاحتلال بشكل نهائي، أمس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.
وقال "الكنيست"، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضوًا مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الصهيوني الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانوناً نافذاً.
وينص القانون، بحسب ما ورد في وسائل إعلام الاحتلال، على إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور محكمة الاحتلال إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاماً، في "نُزل" مغلق، إذا أُدين بجريمة قتل، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره، كما يمكن تمديد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد على عامين.
"كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور محكمة الاحتلال أن تحتجز القاصر في سجن بدلاً من نزل لفترة لا تزيد على 10 أيام، في حال يمكن لتصرفاته أن تلحق الأذى بالآخرين"، وفق مزاعم إعلام الاحتلال.
وحسب "الكنيست" الصهيوني فإنه "في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي".
ووفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فإن الكيان المُحتل يعتقل أكثر من 270 طفلاً فلسطينياً، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.
في حين خلفت حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وبموازاة عدوان الاحتلال في غزة، فقد صعد اعتداءاته ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
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