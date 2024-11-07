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بوتين ليس أحدهم.. ترامب يتواصل مع 70 زعيما

11/7/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، إنه تحدث مع 70 زعيما عالميا منذ إعلان فوزه بالانتخابات الأربعاء، لكنه كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس من ضمنهم.

وأضاف ترامب أنه "لم يتحدث بعد مع بوتين لكنه يعتقد أنه سيفعل ذلك".


وكشف ترامب أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم يعطِ تفاصيل تلك المحادثة.


وتعهد ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، بإنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت قريب حال فوزه في الانتخابات، رغم غموض الطريقة التي سيتبعها.

ويأتي ذلك بعدما هنأ بوتين ترامب، وقال إن روسيا مستعدة لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن الكرة الآن في ملعب واشنطن.


وأعرب بوتين عن أمله في إصلاح العلاقات الروسية الأميركية ذات يوم.


ودأب الكرملين على قول إن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها؛ ويعزو السبب في ذلك إلى دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

MENAFN07112024000072011014ID1108864379

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