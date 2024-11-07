بوتين ليس أحدهم.. ترامب يتواصل مع 70 زعيما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، إنه تحدث مع 70 زعيما عالميا منذ إعلان فوزه بالانتخابات الأربعاء، لكنه كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس من ضمنهم.
وأضاف ترامب
أنه "لم يتحدث بعد مع بوتين لكنه يعتقد أنه سيفعل ذلك".
وكشف ترامب أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم يعطِ تفاصيل تلك المحادثة.
وتعهد ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، بإنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت قريب حال فوزه في الانتخابات، رغم غموض الطريقة التي سيتبعها.
ويأتي ذلك بعدما هنأ بوتين ترامب، وقال إن روسيا مستعدة لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن الكرة الآن في ملعب واشنطن.
وأعرب بوتين عن أمله في إصلاح العلاقات الروسية الأميركية ذات يوم.
ودأب الكرملين على قول إن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها؛ ويعزو السبب في ذلك إلى دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
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