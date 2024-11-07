غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان

غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان
التاريخ
11/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قصف الطيران الحربي
الإسرائيلي مساء الخميس، قرية دير الزهراني في النبطية، جنوب لبنان، ما أسفر عن
اندلاع حرائق.
كما نفذ طيران
الاحتلال غارة على بلدة دبين بجنوب لبنان.
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