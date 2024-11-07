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غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان

11/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الخميس، قرية دير الزهراني في النبطية، جنوب لبنان، ما أسفر عن اندلاع حرائق.
كما نفذ طيران الاحتلال غارة على بلدة دبين بجنوب لبنان.

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