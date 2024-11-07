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لبنان يؤكد التمسك بالدور الحيوي لليونيفيل

11/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدان لبنان، الخميس، غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة صيدا، جنوب البلاد، أدت إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة عدد من جنود الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، وعدّه ضمن "جرائم الحرب".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اليونيفيل إصابة خمسة من جنودها بعدما صادف مرور قافلة لها قرب مركبة في صيدا تعرضت لقصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية.

فيما أكد الجيش اللبناني أن القصف شنته مسيّرة إسرائيلية على مركبة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها، وإصابة ثلاثة من جنوده كانوا يخدمون بحاجز عسكري قرب موقع القصف.

وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها "تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي"، ودعت "المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الاعتداءات، وتحميل إسرائيل المسؤولية" عنها.

واعتبرت أن "هذا الاعتداء يعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين؛ مما يشكّل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وجددت تأكيدها "تمسك لبنان بالدور الحيوي لليونيفيل وفق الولاية الممنوحة لها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، في تعزيز الأمن والاستقرار على طول حدوده المعترف بها دوليا، خصوصا وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد السلام الإقليمي".

كما أكدت وزارة الخارجية "التزام لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه بشكل كامل ومتواز لضمان حماية قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والمدنيين وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة".

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006 إلى "وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل"، آنذاك، و"إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني" جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد 3102 شخص وإصابة 13819 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.

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