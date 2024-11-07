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حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

11/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الخميس.
وأكد الحزب في بيان، إيقاع عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 07-11-2024، 21 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الساعة 13:50 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 13:50 استهداف منطقة "الكريوت" شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة موقع هرمون بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 14:05 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ليمان بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 14:05 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 15:00 استهداف مستوطنة يفتاح بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.

8- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

10- الساعة 15:15 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخية.

11- الساعة 15:20 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية صاروخيّة نوعية.

12- الساعة 16:25 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 16:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

15- الساعة 16:30 استهداف مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 18:20 استهداف موقع البغدادي بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 18:20 استهداف ثكنة يفتاح بصليةٍ صاروخية.

18- بعد رصد لتحركات جنود جيش العدو الإسرائيلي، كَمَنَ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس 07-11-2024 لقوة مشاة حاولت التقدم باتجاه بلدة يارون، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

19- الساعة 19:45 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 22:45 استهداف موقع العباد بصليةٍ صاروخية.

21- الساعة 23:55 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية".

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