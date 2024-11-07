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البنتاغون: ملتزمون بتنفيذ أوامر ترامب وسياساته

11/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" التزامها بانتقال منظم للسلطة إلى الإدارة القادمة لدونالد ترامب.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مذكرة نُشرت الخميس، إن الجيش لن يتدخل في السياسة ومستعد لتنفيذ "جميع الأوامر القانونية".

وانتُخب ترامب رئيسا للولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في عودة أثارت الذهول إلى البيت الأبيض، بعد أربع سنوات من خسارته الانتخابات السابقة، مؤذنا بقيادة أميركية جديدة ستختبر على الأرجح مدى متانة المؤسسات الديمقراطية في الداخل والعلاقات في الخارج.

وفي مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، سُئل ترامب عن مدى توقعه حدوث "فوضى" في يوم الانتخابات، وأشار فيما يبدو إلى احتمال نشر الجيش ضد معارضيه.

بعيدا عن المعترك السياسي
وفي مذكرة موجهة إلى القوات الأميركية أرسلت مساء الأربعاء ونشرت الخميس، قال أوستن "الجيش الأميركي سيظل بعيدا أيضا عن المعترك السياسي وحارسا لجمهوريتنا على أساس المبادئ والمهنية، وسيقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا محل التقدير الذين يعملون على توطيد أمننا".

وما زال أصدقاء الولايات المتحدة وأعداؤها على حد سواء يتوخون الحذر ويترقبون عودة ترامب إلى منصبه في كانون الثاني/ يناير، ويتساءلون عما إذا كانت ولايته الثانية ستسودها الاضطرابات وعدم القدرة على التنبؤ وهو ما ميّز ولايته الأولى.

ويقول منتقدون إن ترامب عصف بلا مواربة بالأعراف في إدارته في الفترة من 2017 إلى 2021، في مسعى صريح للحصول على الدعم السياسي بين القوات الأميركية التي من المفترض أن يكون ولاؤها للدستور الأميركي وليس لأي حزب أو حركة سياسية.

وفي حملته الانتخابية، تحدث ترامب عن مواجهة "عدو من الداخل".

وكتب أوستن "كما هو الحال دوما، سيكون الجيش الأميركي مستعدا لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى القادم، وطاعة جميع الأوامر القانونية من سلسلة القيادة المدنية".

وأضاف: "أنتم الجيش الأميركي، أفضل قوة قتالية على وجه الأرض، وستواصلون الدفاع عن بلدنا ودستورنا وحقوق جميع مواطنينا".

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