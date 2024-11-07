ترامب يعين سوزي وايلز بمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض

ترامب يعين سوزي وايلز بمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض
التاريخ
11/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الرئيس الأميركي
المنتخب دونالد ترامب الخميس، أنّه اختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل
منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في أول تعيين رئيسي يقدم عليه بعد فوزه
بالانتخابات هذا الأسبوع.
وقال الملياردير
الجمهوري في بيان: "لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات
السياسية في التاريخ الأميركي".
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