الكشف عن فضيحة تسريبات جديدة من مكتب نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت "هيئة البث
الإسرائيلية" مساء الخميس، عن "فضيحة تسريبات" جديدة من مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت أن هناك "تحريات
بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا".
وبحسب الهيئية، فإن
"المواد استُخرجت من كاميرات مراقبة ويُتحرى إن كان الهدف هو ممارسة ديوان
نتنياهو ضغطا عبرها".
وأشارت إلى "شكوك
بعلاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص ضابطا رفيعا وقضية سرقة مواد عسكرية
سرية".
ولفت الهيئة إلى أن
"ديوان نتنياهو نفى الحصول على مواد تخص ضابطا رفيعا ووصفها بالافتراء على
رئاسة الوزراء".
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