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الكشف عن فضيحة تسريبات جديدة من مكتب نتنياهو

11/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" مساء الخميس، عن "فضيحة تسريبات" جديدة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وذكرت أن هناك "تحريات بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا".

وبحسب الهيئية، فإن "المواد استُخرجت من كاميرات مراقبة ويُتحرى إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها".

وأشارت إلى "شكوك بعلاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص ضابطا رفيعا وقضية سرقة مواد عسكرية سرية".

ولفت الهيئة إلى أن "ديوان نتنياهو نفى الحصول على مواد تخص ضابطا رفيعا ووصفها بالافتراء على رئاسة الوزراء".

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