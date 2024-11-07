وزير الخارجية العراقي: إيران لن تهاجم إسرائيل من أراضينا

وزير الخارجية العراقي: إيران لن تهاجم إسرائيل من أراضينا
التاريخ
11/7/2024 11:32:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية
العراقي فؤاد حسين إن إيران لن تهاجم "إسرائيل" انطلاقا من العراق،
مشيرا إلى أن مسؤولين إيرانيين نفوا نية استخدام أراضي العراق.
وأضاف أن إشعال النار
في العراق سيعرضه لنيران الخارج، ونأمل ألا يصبح ساحة صراع أميركي إيراني.
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