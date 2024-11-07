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وزير الخارجية العراقي: إيران لن تهاجم إسرائيل من أراضينا

11/7/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن إيران لن تهاجم "إسرائيل" انطلاقا من العراق، مشيرا إلى أن مسؤولين إيرانيين نفوا نية استخدام أراضي العراق.
وأضاف أن إشعال النار في العراق سيعرضه لنيران الخارج، ونأمل ألا يصبح ساحة صراع أميركي إيراني.

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