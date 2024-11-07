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لاريجاني يدعو إلى تجنب فخ الاحتلال الإسرائيلي

11/7/2024 11:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامئني، إن الاحتلال الإسرئيلي يسعى لنقل التوتر إلى إيران وارتكاب مغامرات جديدة في المنطقة بعد فشل الاحتلال في غزة ولبنان.
ودعا في لقاء بثه التلفزيون الإيراني إلى عدم الانجرار إلى "فخ" الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون رد طهران عقلانيا، حسب تعبيره.

وأضاف: "ينبغي لنا كدولة تعمل بشكل إستراتيجي أن نضعَ حدا لإسرائيل، وأن نتخذ قرارا سليما للرد على هجومها في الوقت نفسِه، قرار الردِّ لا يجبُ أن يكونَ عاطفيا وغريزيا، ولا يجب أن ننجر إلى الفخ الإسرائيلي، وينبغي أن يكون الرد عليها عقلانيا، تسعى إسرائيل للهروب للأمام وإيجاد مغامرات جديدة في المنطقة وعلينا التعامل مع ذلك بدهاء".

وكان المرشد الإيراني قال في وقت سابق، إن حزب الله قوي ويواصل كفاحه، "رغم أن البعض داخل لبنان وخارجه يظنون أنه ضعف، وهؤلاء واهمون ومخطئون"، على حد قوله.

وأضاف خامئني أن "العالم سيرى بوضوح كيف سيُهزم الكيان الصهيوني على يد حزب الله". وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية خاضت، منذ عام 2009، تسع مواجهات انتصرت فيها على الاحتلال، وهي تتفوق اليوم أيضا، حسب قوله.

من جانبه، قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف إنه يأمل أن تفي الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بوعودها بشأن تجنب الحروب، وأن تتذكر ما وصفه بالدرس المهم الذي لقنه لها الشعب الأميركي حول إنهاء الحروب.

وأضاف ظريف، في تدوينة على منصة إكس، أن الشعب الأميركي أظهر بوضوح معارضته لتواطؤ الولايات المتحدة المشين في جرائم الاحتلال بغزة ولبنان، وأكد أن إيران أظهرت أن لديها العزم والقدرة على التعامل مع أي نوع من العدوان، وأنها لا تتأثر بالتهديدات، بل تهتم باحترام الآخرين لها، حسب قوله.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن إيران لن تهاجم "إسرائيل" انطلاقا من العراق، مشيرا إلى أن مسؤولين إيرانيين نفوا نية استخدام الأراضي العراقية.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن ما سماه إشعال النار في العراق سيعرضه لنيران الخارج "ونأمل ألا يصبح ساحة صراع أميركي إيراني".


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