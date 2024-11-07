لاريجاني يدعو إلى تجنب فخ الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال علي لاريجاني،
مستشار المرشد الإيراني علي خامئني، إن الاحتلال الإسرئيلي يسعى لنقل التوتر إلى إيران
وارتكاب مغامرات جديدة في المنطقة بعد فشل الاحتلال في غزة ولبنان.
ودعا في لقاء بثه
التلفزيون الإيراني إلى عدم الانجرار إلى "فخ" الاحتلال الإسرائيلي، وأن
يكون رد طهران عقلانيا، حسب تعبيره.
وأضاف: "ينبغي
لنا كدولة تعمل بشكل إستراتيجي أن نضعَ حدا لإسرائيل، وأن نتخذ قرارا سليما للرد
على هجومها في الوقت نفسِه، قرار الردِّ لا يجبُ أن يكونَ عاطفيا وغريزيا، ولا يجب
أن ننجر إلى الفخ الإسرائيلي، وينبغي أن يكون الرد عليها عقلانيا، تسعى إسرائيل
للهروب للأمام وإيجاد مغامرات جديدة في المنطقة وعلينا التعامل مع ذلك بدهاء".
وكان المرشد الإيراني
قال في وقت سابق، إن حزب الله قوي ويواصل كفاحه، "رغم أن البعض داخل لبنان
وخارجه يظنون أنه ضعف، وهؤلاء واهمون ومخطئون"، على حد قوله.
وأضاف خامئني أن
"العالم سيرى بوضوح كيف سيُهزم الكيان الصهيوني على يد حزب الله". وأشار
إلى أن المقاومة الفلسطينية خاضت، منذ عام 2009، تسع مواجهات انتصرت فيها على الاحتلال،
وهي تتفوق اليوم أيضا، حسب قوله.
من جانبه، قال مساعد
الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف إنه يأمل أن تفي الإدارة
الأميركية الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بوعودها بشأن تجنب الحروب، وأن
تتذكر ما وصفه بالدرس المهم الذي لقنه لها الشعب الأميركي حول إنهاء الحروب.
وأضاف ظريف، في تدوينة
على منصة إكس، أن الشعب الأميركي أظهر بوضوح معارضته لتواطؤ الولايات المتحدة
المشين في جرائم الاحتلال بغزة ولبنان، وأكد أن إيران أظهرت أن لديها العزم
والقدرة على التعامل مع أي نوع من العدوان، وأنها لا تتأثر بالتهديدات، بل تهتم
باحترام الآخرين لها، حسب قوله.
على صعيد متصل، قال
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن إيران لن تهاجم "إسرائيل" انطلاقا
من العراق، مشيرا إلى أن مسؤولين إيرانيين نفوا نية استخدام الأراضي العراقية.
ولفت المسؤول العراقي
إلى أن ما سماه إشعال النار في العراق سيعرضه لنيران الخارج "ونأمل ألا يصبح
ساحة صراع أميركي إيراني".
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