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وصول طائرات إف 15 أميركية للشرق الأوسط لهذا الغرض

11/7/2024 11:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن طائرات سترايك إيغلز المقاتلة من طراز إف-15 التابعة للقوات الجوية الأميركية وصلت، الخميس، إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.
ويأتي نشر هذه الطائرات في ظل استعدادات أميركية للمساهمة في صد رد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي الأخير.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن واشنطن ستنشر مزيدا من الأصول العسكرية في المنطقة.

وأكدت القيادة الأسبوع الماضي وصول قاذفات أميركية إستراتيجية من طراز بي 52 إلى منطقة عملياتها.

وحسب البنتاغون، فإن الولايات المتحدة قررت نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط، بينها مدمرات دفاعية ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة.

وقبل ساعات من هذا الكشف، أعلنت وزارة الدفاع "الإسرائيلية"، الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأميركية لشراء 25 مقاتلة متطورة من طراز إف-15، ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 5.2 مليارات دولار.

وتأتي هذه الصفقة كجزء من حزمة مساعدات شاملة، وافقت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومجلس النواب (الكونغرس) في وقت سابق من هذا العام، وتتضمن خيارا لشراء 25 طائرة إضافية في المستقبل.

وذكرت الوزارة أن الطائرات الجديدة ستزود بأنظمة أسلحة متطورة، متكاملة مع الأسلحة الإسرائيلية الحالية، كما أنها تتميز بقدرات أكبر من حيث المدى وحمولة الأسلحة. وأوضح البيان أن عمليات تسليم الطائرات ستبدأ عام 2031، بواقع 4 إلى 6 طائرات سنويا.

وأشار المدير العام للوزارة، إيال زامير، إلى أن "سرب طائرات إف-15 الجديد، بالإضافة إلى السرب الثالث من طائرات إف-35 الذي تم شراؤه مؤخرا، يمثلان تعزيزا كبيرا للقوة الجوية الإسرائيلية ومدى قدرتها الإستراتيجية، وهي قدرات ثبتت أهميتها في الحرب الحالية".

وقالت وزارة الدفاع "الإسرائيلية" إن هذه الميزات تهدف إلى تعزيز "التفوق الإستراتيجي لسلاح الجو الإسرائيلي" لمواصلة عدوانه على قطاع غزة ولبنان، ومواجهة "التحديات المستقبلية" في المنطقة. (الجزيرة نت)

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