رسميا.. الكنيست يصادق على تعيين كاتس وساعر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صادق الكنيست
الإسرائيلي رسميا منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، على تعيين كل من يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع
خلفا ليوآف غالانت، وجدعون ساعر وزيرا للخارجية.
وكان رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أقال الثلاثاء، وزير
الدفاع يوآف غالانت، على أن يتولى
المنصب بدلا منه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ويتولى الوزير جدعون ساعر وزارة
الخارجية.
وأثارت قرارات نتنياهو
صدمة في "إسرائيل"، إذ تظاهر الآلاف احتجاجا عليها.
وفي أحدث تصريحاته عقب
الإقالة، شن غالانت هجوما حادا ضد نتنياهو بسبب مواقفه من الحرب في غزة ومن صفقة "المحتجزين".
وخلال لقاء مع عائلات "المحتجزين"
في يومه الأخير كوزير للدفاع، قال غالانت إن حكومة نتنياهو انتظرت 3 أسابيع حتى
تقدّم مقترحاً لحركة حماس، رغم أنها كانت تعلم مسبقاً أن الحركة سترفضه.
وشدد غالانت على أن
الاعتبارات وراء عدم التوصل إلى صفقة تبادل ليست عسكرية ولا سياسية، في تلميح إلى
تهرّب نتنياهو من المساءلة القانونية والقضائية.
وأوضح لعائلات الأسرى
الإسرائيليين أنه كان فاقداً للتأثير في قضية إعادة "المحتجزين"، وأن
موقفه وموقف الأجهزة الأمنية لم يحظَ بدعم الكابينيت، مؤكداً أن المقترحات الأخيرة
التي قدم بعضها نتنياهو؛ من بينها إجلاء قادة حماس ودفع المال مقابل إعادة "المحتجزين"
غير مجدية وليست خيارات جدية.
ولفت غالانت إلى أن
القرار بيد نتنياهو وحده، وأن البقية ثانويون، متابعاً: "هناك أمور لا يتم
تحقيقها بالقوة وكان يجب أن نمضي لصفقة، والقرار فقط بيد نتنياهو، أما البقية
ثانويون".
وشدد وزير الدفاع
السابق على أن السيطرة على قطاع غزة سيكلف "إسرائيل" ثمناً باهظاً،
مضيفاً أن عدم إعادة "المحتجزين" سيكون وصمة عار على جبين "إسرائيل".
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