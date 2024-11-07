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رسميا.. الكنيست يصادق على تعيين كاتس وساعر

11/7/2024 11:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صادق الكنيست الإسرائيلي رسميا منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، على تعيين كل من يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع خلفا ليوآف غالانت، وجدعون ساعر وزيرا للخارجية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال الثلاثاء، وزير الدفاع يوآف غالانت، على أن يتولى المنصب بدلا منه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ويتولى الوزير جدعون ساعر وزارة الخارجية.

وأثارت قرارات نتنياهو صدمة في "إسرائيل"، إذ تظاهر الآلاف احتجاجا عليها.

وفي أحدث تصريحاته عقب الإقالة، شن غالانت هجوما حادا ضد نتنياهو بسبب مواقفه من الحرب في غزة ومن صفقة "المحتجزين".

وخلال لقاء مع عائلات "المحتجزين" في يومه الأخير كوزير للدفاع، قال غالانت إن حكومة نتنياهو انتظرت 3 أسابيع حتى تقدّم مقترحاً لحركة حماس، رغم أنها كانت تعلم مسبقاً أن الحركة سترفضه.

وشدد غالانت على أن الاعتبارات وراء عدم التوصل إلى صفقة تبادل ليست عسكرية ولا سياسية، في تلميح إلى تهرّب نتنياهو من المساءلة القانونية والقضائية.

وأوضح لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنه كان فاقداً للتأثير في قضية إعادة "المحتجزين"، وأن موقفه وموقف الأجهزة الأمنية لم يحظَ بدعم الكابينيت، مؤكداً أن المقترحات الأخيرة التي قدم بعضها نتنياهو؛ من بينها إجلاء قادة حماس ودفع المال مقابل إعادة "المحتجزين" غير مجدية وليست خيارات جدية.

ولفت غالانت إلى أن القرار بيد نتنياهو وحده، وأن البقية ثانويون، متابعاً: "هناك أمور لا يتم تحقيقها بالقوة وكان يجب أن نمضي لصفقة، والقرار فقط بيد نتنياهو، أما البقية ثانويون".

وشدد وزير الدفاع السابق على أن السيطرة على قطاع غزة سيكلف "إسرائيل" ثمناً باهظاً، مضيفاً أن عدم إعادة "المحتجزين" سيكون وصمة عار على جبين "إسرائيل".

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