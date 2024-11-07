مصادر يمنية تؤكد إسقاط مسيّرة أميركية

مصادر يمنية تؤكد إسقاط مسيّرة أميركية
التاريخ
11/7/2024 11:32:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر يمنية إن
الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم
كيو-9" في محافظة الجوف، شمالي اليمن.
ونقلا عن موقع
"الجزيرة نت"، أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل
الاجتماعي ما قيل إنها لحظة إسقاط الطائرة وحطامها المشتعل بعد سقوطها على الأرض.
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