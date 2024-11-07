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مصادر يمنية تؤكد إسقاط مسيّرة أميركية

11/7/2024 11:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر يمنية إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9" في محافظة الجوف، شمالي اليمن.
ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ما قيل إنها لحظة إسقاط الطائرة وحطامها المشتعل بعد سقوطها على الأرض.

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