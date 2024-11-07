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إصابة 5 مشجعين إسرائيليين عقب مباراة في أمستردام

11/7/2024 11:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن 5 مشجعين إسرائيليين أصيبوا في العاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي "ماكابي تل أبيب" الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.
من جهتها، ذكرت القناة 14 العبرية أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد غدعون ساعر بشأن الحادثة.

وقال ساعر إن "إسرائيل" تتعامل مع الجهات المعنية في هولندا بشأن ما وصفه بالاعتداء على إسرائيليين في أمستردام.

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