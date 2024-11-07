إصابة 5 مشجعين إسرائيليين عقب مباراة في أمستردام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "يسرائيل
هيوم" العبرية إن 5 مشجعين إسرائيليين أصيبوا في العاصمة الهولندية أمستردام
بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي "ماكابي
تل أبيب" الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف
مقابل لا شيء.
من جهتها، ذكرت القناة
14 العبرية أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ووزير خارجيته الجديد
غدعون ساعر بشأن الحادثة.
وقال ساعر إن "إسرائيل"
تتعامل مع الجهات المعنية في هولندا بشأن ما وصفه بالاعتداء على إسرائيليين في
أمستردام.
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