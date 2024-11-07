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مملكة فوق هام السحب

11/7/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تأتي موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إطارية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية امتدادا لاتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وتتويجًا للدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الفضاء من قِبل ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء، الأمير محمد بن سلمان، والجهود الحثيثة المبذولة بين الجانبين، لتطوير العلاقة الإستراتيجية.
برامج مشتركة
تهدف اتفاقيات البلدين إلى تعزيز تعاونهما في مجال الفضاء والاستكشاف العلمي، وزيادة الاستثمار المشترك في الأنشطة التجارية المختلفة، وإنشاء إطار قانوني شامل يُسهل التعاون بينهما لتبادل الخبرات، وتطوير برامج مشتركة، لتشمل مجالات علوم الفضاء والأرض، والملاحة الجوية، والمهمات الفضائية، والتعليم، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
ويحظى قطاع الفضاء في المملكة باهتمام واسع، ودعم وتمكين مقدرين من القيادة، كونه الاقتصاد التريليوني المقبل، والقطاع المحفز للابتكار والملهم للأجيال، لذا تتطلع المملكة عبر رؤيتها الطموحة 2030 إلى تدعيم موقعها في عالم الفضاء وصناعة تقنياته.
وفي يوليو الماضي، أعرب مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بيل نيلسون، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المملكة في مجال الفضاء، قائلا: ((زيارتي المملكة العربية السعودية أظهرت لي الإمكانات الهائلة للتعاون بيننا، ونحن الآن في العصر الذهبي للاستكشاف، وهو عصر يعتمد على الشراكة، وأنا متحمس لرؤية ما يمكننا تحقيقه معًا)).
تجارب علمية
بحلول مايو 2023، أطلقت المملكة العربية السعودية الرحلة العلمية المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، التي حملت على متنها أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء على القرني، من قاعدة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وهدفت المهمة إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة، تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية، وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.
وخاض رائدا الفضاء خلال رحلتهم 11 تجربة بحثية وعلمية في بيئة الجاذبية الصغرى، بالإضافة إلى 3 تجارب تفاعلية تعليمية مع طلاب وطالبات المدارس في المملكة، ليصبح مجموع التجارب 14 تجربة تستهدف القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وتجارب الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى.
طموحات ومستهدفات
تعد الرحلة ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي يعد أحد البرامج التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى إرسال رائديّ فضاء ضمن رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية على ارتفاع ما يقارب 420 كلم فوق سطح الأرض.
ويتوقع أن يسهم البرنامج في كل من: ترسيخ مكانة المملكة ووضعها في مصاف الدول الرائدة، وإلهام الأجيال القادمة بخصوص تقنيات الفضاء وأهميته، وتعزيز الأبحاث العلمية في مختلف مجالات الفضاء، وتعزيز الشراكات الوطنية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما يحمل البرنامج أهمية خاصة في تحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية 2030 بمجال الفضاء، إلى جانب إسهامات البرنامج الفاعلة في رفع مكانة المملكة بقطاع الفضاء، ووضعها ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء.
خدمة التنمية
منذ إنشاء المملكة عام 1977 ((المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية))، ليضطلع بدوره في إجراء البحوث العلمية التطبيقية من أجل خدمة التنمية والتطور، حتى تحول مسمى المركز بمرسوم ملكي، صدر في 1985، إلى ((مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية))، عملت المدينة على النهوض بهذا القطاع الحيوي، ومن ذلك رسم خطة نقل وتوطين تقنية الأقمار الصناعية في 1988 عندما التحقت بالمركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية مجموعة كبيرة من المختصين في مجالات وأقسام هندسية مختلفة، تشمل الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والتحكم والضوئيات والبرمجيات وغيرها.
وما بين أعوام 2000 - 2019، تمكنت المملكة من إطلاق 16 قمرًا صناعيًا سعوديًا إلى الفضاء بإشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، سجل آخرها القمر السعودي للاتصالات ((SGS1))، الذي أطلق في 6 فبراير 2019، حاملًا توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي كتب عليه عبارة ((فوق هام السحب)).
وعمل ((SGS1)) على خدمة قطاع الاتصالات الفضائية الحديثة المتعددة، التي تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات العسكرية الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة، لاستخدامها في شتى مجالات التنمية المستدامة، مثل: تطبيقات اتصالات النطاق العريض العالي السرعة، والاتصالات الآمنة للجهات الحكومية. وسيتم تشغيل وإدارة القمر من خلال محطات تحكم أرضية متطورة في المملكة.
أهداف برنامج المملكة لرواد الفضاء
- ترسيخ مكانة المملكة ووضعها في مصاف الدول الرائدة
- إلهام الأجيال القادمة بخصوص تقنيات الفضاء وأهميته
- تعزيز الأبحاث العلمية في مختلف مجالات الفضاء
- تعزيز الشراكات الوطنية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة
- تحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية 2030 في مجال الفضاء

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