Friday, 08 November 2024 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التهديدات السيبرانية تلاحق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

11/7/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ازدادت المخاوف بشأن أمن ونزاهة العملية الانتخابية وسط تهديدات إلكترونية متصاعدة تستهدف التأثير على النتائج وثقة الناخبين. تشمل هذه التهديدات هجمات سيبرانية من جهات دولية ومحلية، تهدف للتلاعب بالمعلومات وبث الشائعات، بل وحتى التأثير في مسار الانتخابات.
حيث كشف تقرير حديث من مختبرات ((فورتي جارد)) التابعة لشركة فورتينت عن وجود نطاقات خبيثة تتنكر بصفة مرشحين، مسلطًا الضوء على المخاطر التي تواجه الكيانات الأمريكية وعملية الانتخابات خلال عام 2024. مواقع وهمية وكشف التقرير عن تسجيل أكثر من 1000 نطاق وهمي جديد يحمل محتوى انتخابيًا منذ بداية عام 2024، يستهدف خداع الناخبين مستغلًا الاهتمام المتزايد بالانتخابات لتنفيذ أنشطة ضارة، وحذر التقرير من خطر تسريب البيانات الشخصية، إذ تُعرض مليارات السجلات الأمريكية، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي والمعلومات الشخصية وكلمات المرور، للبيع على منصات السوق السوداء، مما يجعلها عرضة للتضليل والاحتيال واختراق الحسابات.
الذكاء الاصطناعي
ويعد أحد التهديدات الرئيسية يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مضلل، مثل التزييف العميق (Deepfakes)، الذي يُصمم لجعل الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة تبدو أكثر واقعية، بهدف إرباك الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. كذلك، تُستخدم منصات الإنترنت لنشر رسائل زائفة ومضللة بشأن قضايا سياسية حساسة، مما يزيد من الانقسام الاجتماعي.
كما تواجه الحكومة الأمريكية تصاعدًا في هجمات برامج الفدية (Ransomware) على الوكالات الحكومية، والتي قد تؤدي إلى تعطيل البنية التحتية الأساسية المرتبطة بالانتخابات. وأظهرت تقارير مثل تلك الصادرة عن Fortinet أن الهجمات السيبرانية الحكومية ارتفعت بنسبة 28% مقارنةً بالعام الماضي، ما يزيد المخاوف من تأثيرها على سير الانتخابات وأمن المعلومات.
لذا تسعى الحكومة الأمريكية وشركات الأمن السيبراني لاحتواء هذه التهديدات، من خلال تعزيز أنظمة الحماية وزيادة وعي الجمهور حول أساليب الخداع الإلكتروني، إلا أن النمو السريع للتهديدات التكنولوجية يشكل تحديًا مستمرًا للجهات المسؤولة عن حماية نزاهة العملية الانتخابية.
شبكة مظلمة
وأظهرت التحليلات أن نحو 3% من المنشورات على ((الدارك ويب)) تحتوي على بيانات حساسة تخص كيانات تجارية وحكومية أمريكية، في الوقت نفسه، شهدت الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الحكومية الأمريكية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت هجمات الفدية بنسبة 28% خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، مما جعل ((الدارك ويب)) بؤرة رئيسية للتهديدات السيبرانية ضد الولايات المتحدة، حيث تتبادل الجماعات المعادية المعلومات وتتعاون لتطوير أساليب جديدة لاستغلال الثغرات الأمنية، مما يجعل البيانات الحساسة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات، هدفًا مغريًا للمهاجمين.
وفي هذا السياق، صرح السيد ديرك مانكي، كبير الاستراتيجيين الأمنيين ونائب رئيس الاستخبارات العالمية للتهديدات في فورتينت، قائلاً: ((إنه يستلزم فهمًا معمقًا للتهديدات الإلكترونية التي قد تؤثر على نزاهة وموثوقية العملية الانتخابية وسلامة المواطنين المشاركين فيها، فالجهات المدعومة من الدول ومجموعات الهاكتيفيزم الإلكترونية تكثف أنشطتها قبل الأحداث الكبرى مثل الانتخابات، مما يتطلب يقظة مستمرة وتحليلًا دقيقًا للتهديدات المحتملة ونقاط الضعف لحماية العملية الانتخابية من أي محاولات تدخل إلكتروني)). حتى لايتم التشكيك بعد صدور النتائج والتي أعلنت فوز

خداع الناخبين
ورصد فريق ((فورتي جارد)) عروضًا لبيع أدوات تصيّد إحتيالي بقيمة 1260 دولارًا لكل مجموعة، مصممة لانتحال صفة مرشحي الرئاسة بهدف سرقة المعلومات الشخصية للناخبين وتفاصيل بطاقات الائتمان المستخدمة في التبرعات، ومن بين أكثر من 1000 نطاق جديد يحمل مصطلحات انتخابية وأسماء شخصيات سياسية بارزة، تتضمن بعضها مواقع احتيالية تجمع تبرعات مثل secure[.]actsblues[.]com الذي يحاكي الموقع الشرعي ActBlue، وهو منصة تبرعات غير ربحية.
وبيّن التقرير أن مزودي استضافة الإنترنت الأكثر استخدامًا لهذه المواقع هما AMAZON-02 وCLOUDFLARENET، حيث تستغل جهات التهديد هذه المنصات لتعزيز مصداقية نطاقاتها الضارة، كما نوهت التحليلات إلى أن عددًا كبيرًا من هذه النطاقات يتركز في عناوين IP محدودة، مما يعكس نهجًا مركزيًا تتبعه هذه الجهات لإدارة الحملات الضارة.
مخاطر متصاعدة
كما أشار التقرير إلى وجود قواعد بيانات على ((الدارك ويب)) تحتوي على معلومات حساسة، تشمل هذه البيانات أكثر من 1.3 مليار مجموعة تتضمن بيانات تسجيل الدخول مثل أسماء المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني، وكلمات المرور، وغيرها، والتي يستخدمها المجرمون للوصول غير المصرح به إلى الحسابات، مما يمثل تهديدًا لنزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك، هناك نحو 300 ألف صف لبيانات بطاقات الائتمان، مما يزيد من احتمالات تنفيذ عمليات احتيال مالي ضد الناخبين والعاملين في الانتخابات.
وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 2 مليار صف من بيانات المستخدمين المتاحة على هذه المواقع، مما يزيد من خطر سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي، ولفتت التقديرات إلى أن 10 % من المنشورات على الدارك ويب مرتبطة بأرقام الضمان الاجتماعي، ما يشكل تهديدًا إضافيًا لأمن البيانات الشخصية.
تدابير أمنية
وتُعد تدابير الأمن السيبراني ضرورية لحماية انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، حيث يمكن أن يساعد اتباع أفضل الممارسات الأمنية في منع وتقليل تأثير الحوادث السيبرانية، وتوصي ((فورتينت)) المواطنين وقادة الأعمال بالانتباه الدائم ومراقبة أي نشاط مشبوه قبل الأحداث المهمة، مع إعطاء الأولوية للأمن السيبراني، وتدريب الموظفين على الوعي بالمخاطر السيبرانية، علاوة على ذلك، يجب تطبيق سياسة التحقق متعدد العوامل، واستخدام كلمات مرور قوية، وتثبيت حلول حماية نقاط النهاية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل وخوادم الويب بانتظام لضمان حماية فعالة من

تعزيز الأمن السيبراني أمر حتمي لحماية الانتخابات عبر
توصيات تشمل مراقبة النشاط المشبوه
تدريب الموظفين على التهديدات السيبرانية
تفعيل التحقق متعدد العوامل
استخدام كلمات مرور قوية
تحديث الأنظمة بشكل دوري لضمان الحماية الفعالة من التهديدات

MENAFN07112024000089011017ID1108864344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث