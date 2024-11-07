Friday, 08 November 2024 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل

11/7/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو الناس أكثر مهارة في تخمين أشياء غير معروفة حدثت بالماضي، مقارنة بقدرتهم على تنبؤ ما يحدث في المستقبل.
يمكن تفسير الأمر على نحو أوضح. عندما يشاهد شخص ما دراما تلفزيونية في منتصف الحلقة. وعلى الرغم من عدم معرفة ما حدث في وقت سابق، فقد اكتشف باحثو علم النفس أن الناس يستنتجون بدقة أكبر ما حدث عندما لم يكونوا يشاهدون مقابل ما سيحدث بعد ذلك.
وجدت الدراسات السابقة التي ركزت على التنبؤ بالماضي والمستقبل أن البشر جيدون في التخمين. ومع ذلك، يعتمد هذا المجال من البحث بشكل كبير على تسلسلات بسيطة من الأرقام أو الصور أو الأشكال بدلا من مواقف الحياة الواقعية.
ارتباطات معقدة
يقول المؤلف المشارك في الدراسة جيريمي مانينج، أستاذ مشارك في العلوم النفسية والدماغية في كلية دارتموث، مدير مختبر الديناميات السياقية أن ((الأحداث في الحياة الواقعية لها ارتباطات معقدة تتعلق بالوقت، لذلك أردنا استكشاف كيفية استنتاج الناس في المواقف التي تذكرنا أكثر بالحياة اليومية)).
سيناريو الحياة الواقعي النموذجي هو مشاهدة التلفزيون، والذي لا يشاهده الناس دائما من البداية إلى النهاية. في التجربة المنشورة في Nature Communications، كان الباحثون يعروض على المشاركين مشاهد من عرضين، ثم بعد ذلك يطلبون من المشاركين تخمين ما حدث قبل المشهد أو ما سيحدث بعد ذلك.
قام الناس بعمل أفضل في تجميع ما حدث قبل المشهد الذي كانوا يشاهدونه بدلا من التنبؤ بما حدث بعد ذلك.
تفسير منطقي
يؤكد الباحثون أن القرائن السياقية والإشارات إلى التجارب السابقة والخطط المستقبلية ساعدت في محادثات الشخصيات المشاركين على إعادة بناء ما حدث في وقت سابلاىق من العرض.
يشير الباحثون إلى أن العرضين يعتمدان بشكل كبير على الحوار حول الماضي، لذلك كان لدى المشاركين مزيد من القرائن للعمل معها لإجراء تخمينات للأحداث السابقة أكثر من الأحداث المستقبلية.
الماضي أكثر من المستقبل
لمعرفة ما إذا كان هذا النمط من الحديث - التحدث عن الماضي أكثر من المستقبل - حدث في مواقف أخرى، درس الفريق أيضا التواصل في الروايات والأفلام والبرامج التلفزيونية وأشكال أخرى من وسائل الإعلام. كانت النتائج متشابهة في جميع أشكال وسائل الإعلام. أحب الأشخاص الخياليون والحقيقيون التحدث عن الماضي أكثر من المستقبل. يقول مانينج ((تظهر نتائجنا أنه في المتوسط، يتحدث الناس مرة ونصف عن الماضي أكثر من المستقبل)). وأضاف ((ويبدو أن هذا اتجاه عام في المحادثة الإنسانية)).
الماضي أسهل
وفقا للمؤلفين، فإن الحديث عن الماضي أسهل من وضع خطط للمستقبل لأن هناك ذكريات عن الأحداث الماضية للمساعدة في بناء أساس للشخصية ومشاكلها.
تتصرف الشخصيات في وسائل الإعلام بشكل مشابه لتبدو أكثر واقعية لكيفية حديث الناس في الحياة الواقعية.
تذكر الماضي وليس المستقبل هو ظاهرة تعرف باسم السهم النفسي للوقت. تشير النظرية إلى أن تصور الناس للوقت يتحرك باستمرار إلى الأمام، مما يسمح لهم بتصنيف الماضي والحاضر والمستقبل.
((تعكس هذه الظاهرة أيضا أن المرء يعرف عن ماضيه أكثر من مستقبله))، يختتم شينمينج شو، وهو طالب دكتوراه في قسم العلوم النفسية والدماغية، عضو في مختبر الديناميات السياقية في كلية دارتموث.
- دراسة تؤكد أن الناس أفضل في التنبؤ بالماضي عنه في المستقبل.
- يتحدث الناس عن الماضي أكثر بمرة ونصف عنه في حديثهم عن المستقبل.
- يعتمد الناس على ذكريات عن الماضي في بنائهم وتوقعهم للشخصية.
- تذكر الماضي وليس المستقبل هو ظاهرة تعرف باسم السهم النفسي للوقت.
- نظيرة السهم النفسي للوقت تشير إلى أن تصور الناس للوقت يتحرك باستمرار إلى الأمام، مما يسمح لهم بتصنيف الماضي والحاضر والمستقبل.

MENAFN07112024000089011017ID1108864343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث