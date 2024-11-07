Friday, 08 November 2024 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوائم مخصصة في Whatsapp لتنظيم المحادثات

11/7/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أضاف تطبيق WhatsApp طريقة أخرى لتنظيم المحادثات من خلال تقسيمها إلى فئات مخصصة تسمى القوائم.
يمكن للمستخدم إنشاء قوائم مخصصة لمحادثات معينة وتصنيفها، مثل تلك التي تجريها مع العائلة أو الزملاء في العمل.
سيقوم تطبيق المراسلة بعد ذلك بعرضها في أعلى صندوق الوارد إلى جانب مرشحات ((الكل)) و((غير المقروءة)) و((المجموعات)) التي طرحها واتساب في وقت سابق من هذا العام. كيفية الإنشاء
لإنشاء قائمة، يجب الضغط على أيقونة ((+)) في شريط التصفية أعلى علامة تبويب الدردشات، حيث يمكن بعد ذلك إدخال اسم للقائمة واختيار المحادثات التي تريد إضافتها.
سيتيح تطبيق WhatsApp إضافة كل من الدردشات الجماعية والمحادثات الفردية إلى القائمة، وفي حال كان هناك قوائم متعددة، فيمكن للمستخدم التمرير أفقيًا على شريط التصفية لعرضها جميعًا.
وبدأ طرح ميزة القوائم بدءاً من مطلع نوفمبر الجاري، وستصل لجميع المستخدمين في خلال أسابيع مقبلة.

MENAFN07112024000089011017ID1108864342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث