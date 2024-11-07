قوائم مخصصة في Whatsapp لتنظيم المحادثات

(MENAFN
- Al Watan)
أضاف تطبيق WhatsApp طريقة أخرى لتنظيم المحادثات من خلال تقسيمها إلى فئات مخصصة تسمى القوائم.
يمكن للمستخدم إنشاء قوائم مخصصة لمحادثات معينة وتصنيفها، مثل تلك التي تجريها مع العائلة أو الزملاء في العمل.
سيقوم تطبيق المراسلة بعد ذلك بعرضها في أعلى صندوق الوارد إلى جانب مرشحات ((الكل)) و((غير المقروءة)) و((المجموعات)) التي طرحها واتساب في وقت سابق من هذا العام. كيفية الإنشاء
لإنشاء قائمة، يجب الضغط على أيقونة ((+)) في شريط التصفية أعلى علامة تبويب الدردشات، حيث يمكن بعد ذلك إدخال اسم للقائمة واختيار المحادثات التي تريد إضافتها.
سيتيح تطبيق WhatsApp إضافة كل من الدردشات الجماعية والمحادثات الفردية إلى القائمة، وفي حال كان هناك قوائم متعددة، فيمكن للمستخدم التمرير أفقيًا على شريط التصفية لعرضها جميعًا.
وبدأ طرح ميزة القوائم بدءاً من مطلع نوفمبر الجاري، وستصل لجميع المستخدمين في خلال أسابيع مقبلة.
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