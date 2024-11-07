أفضل 5 أفلام أشباح

أفضل 5 أفلام أشباح
التاريخ
11/7/2024 11:27:13 PM
(MENAFN
- Al Watan)
1. The Shining 1980
2. Poltergeist 1982
3. The Witch 2016
4. The Conjuring 2013
5. The Sixth Sense 1999
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