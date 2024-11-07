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الاستثمار في المظلات خير من إزالتها

11/7/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)قالت وزارة البلديات والإسكان ((إن وجود مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار يعد من المخالفات البلدية التي تستوجب التصحيح والمعالجة، وإن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يُعد تعديًا على خطوط التنظيم، وانتهاكًا لحق الطريق، إضافة إلى خطورته أثناء الظروف المناخية الصعبة))، وطلبت الوزارة من المواطنين بعد انتهاء المهلة إزالة المظلات دون قيد أو شرط، أو حتى نقاش، هذا ما أفادني به موظف البلدية.
(2)
لم أناقش حين ((قطعت جهيزة قول كل خطيب)) وخرجتُ من ((البلدية))، وأنا أتحسر على الفرصة الاستثمارية التي فرطت بها وزارة البلديات والإسكان.
(3)
وضع رسوم سنوية مناسبة لمظلات السيارات التي توضع وفق معايير ومقاييس تفرضها الوزارة، حيث لا تحدث ضررا للمارة، والمُلك العام، ولا تحدث تشوها بصريا، أفضل بكثير من الإزالة التي لم تخدم أحداً.
(4)
نحن بلد مناخه قاري، تصل حرارة الصيف فيه لمعدلات مخيفة، وضارة، لذا نلمس من أغلب قرارات الدولة كل ما من شأنه الحفاظ على المواطن، والمقيم، وأملاكهما، وصحتهما، لذا يجدر بوزارة البلديات والإسكان أخذ هذا الواقع المعاش بالاعتبار، ولها الحق بفرض معاييرها، وشروطها.
(5)
الصيف في السعودية يمتد لـ 93 يوما بدرجات حرارة تلامس الخمسين درجة مئوية، وتتجاوزها بعض الأحيان، في المناطق الوسطى، والشمالية، والشرقية، والغربية، بينما ينعم الجزء الجنوبي الغربي من البلاد بمناخ رائع والحمد لله.
(6)
في السنوات القليلة الماضية بلغت درجات الحرارة في السعودية 50 درجة مئوية في محافظات ومدن سعودية عِدّة منها مدن المنطقة الوسطى، بينما سجلت الأحساء 51 درجة مئوية، والدمام 50 درجة مئوية، وبالتالي فإن الحاجة لمظلات سيارات ((نظامية)) أصبحت ملحة وضرورية.

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