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تاريخ الترويج لأُسس الحداثة في فلسطين

11/7/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت متصرفيّةُ القدس إبّان العهد العثمانيّ صدورَ عددٍ من المطبوعات الصحافيّة نذكر منها: مجلّة ((المورد)) لجرجس الخوري المقدسي، مجلّة ((النفائس العصريّة)) لخليل بيدس، ((جريدة فلسطين)) لعيسى العيسى. أمّا في العام 1908 فقد أصدر الصحافيّ جرجي حبيب حنانيا في مدينة القدس، وهو المولود فيها، مطبوعة باللّغة العربيّة سمّاها ((القدس)) استمرّت حتّى العام 1914. هذه المطبوعة بسنواتها ما بين الصدور والإغلاق شكّلت مادّةً تحليليّة للباحث والمؤرِّخ الدكتور ماهر الشريف نتج عنها الكتاب الذي بين أيدينا ((جريدة القدس وبواكير الحداثة في لواء أو متصرفيّة القدس)) .
يتساءل الشريف في تقييمه لأداء الجريدة التحريريّة وكيفيّة تعاطيها مع أحداث تلك السنوات عمّا إذا كان حنانيا قد اقترب من الترويج للحداثة، وهل تُبيِّن محتويات ((جريدة القدس)) فعلاً أنّها كانت أداة لترويج أُسس المجتمع الحديث؟
في هذا السياق، أشير إلى العديد من المؤلّفات الموثّقة عن بدايات دخول المجتمع المدينيّ الفلسطيني في تجارب التحديث صدرت تباعاً، ومنها ما تخبرنا عنه الباحثة منار حسن في كتابها ((المغيّبات: النساء والمُدن الفلسطينيّة حتّى سنة 1948))، الصادر عن مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، والذي تحكي فيه عن براعم التحضُّر التي بدأت بعد منتصف القرن 19 في فلسطين، والتي شملتِ القطاعات الثقافيّة والاجتماعيّة كافّة وتأسيس الجمعيّات، فضلاً عن دَور المرأة.
يورِد الشريف ملاحظات في تقييمه لأداء ((جريدة القدس))، ومنها ((أنّ شعار الجريدة شعار حداثيّ هو حريّة، مساواة، إخاء)) (شعار الثورة الفرنسيّة)، وأنّ صاحبها كان مطّلعاً على أفكار أوروبا الحديثة، فعمل على المُناداة بتعميم المدارس الوطنيّة الحديثة، ونشْر الجرائد، وتأسيس الجمعيّات، إضافة إلى أهميّة تطوير القطاعات الإنتاجيّة، وهي الزراعة والصناعة والتجارة، واستخراج المعادن، فضلاً عن دعوته إلى تعليم المرأة وتوفير شروط العمل لها.
يتضمَّن الكتاب عشرة فصول استنبط الشريف من محتوياتها ما يخدم سرديّة التوعية بالتحديث وأساليب الحداثة، ومنها تركيز الجريدة على مُحارَبة الآفات الاجتماعيّة، وتأكيد أنّ العرب في فلسطين امتلكوا خصائص قوميّة وثقافيّة مميَّزة، وأنّ ارتباطهم بالأرض التي يعيشون فوقها لم يكُن واهياً، مع إشارته إلى ((أنها كانت جريدة مُحايدة في التركيز على مخاطر الصهيونيّة)) ونشْرِ التوعية الوطنيّة والهويّاتيّة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الذي كان قد اكتسب هذا الوعي من خلال تواصله مع العرب ((البيروتيّين)) الذين دعوا إلى اللّامركزيّة الإداريّة خلال العهد العثماني وإلى الاعتراف باللّغة العربيّة لغةً رسميّة في ظلّ السلطنة العثمانيّة.
إسعاف النشاشيبي
في افتتاحيّة العدد الأوّل من سنة صدورها الثانيّة حثَّ حنانيا المجتمعَ نحو التحديث والتمدين والاقتباس عن الغرب، و))لكن ليس اقتباساً أعمى))، وإنّما ((اكتساب القيَم الأساسيّة منه كالاتّحاد والعدل))، مع انتقاده للوجه ((الاستعماري والحربي للغرب))، مُتّهماً ((دول أوروبا بالتزاحم في سبيل الاستعمار)) (ص19)، فكتب سنة 1912 محذّراً الغرب من الشرق لأنّ ((نهضة اليابان والصين ويقظة تركيا وفارس بمثابة شعار للآسيويّين)) .
عن ((جريدة القدس والتعبير عن هويّة متعدّدة الأبعاد))
جمعتِ الجريدة ما بين ولاء مركزي إلى أمّة كبيرة متمثّلة بالأمّة العثمانيّة من جهة، وولاءات جزئيّة من جهة ثانية متمثّلة بالولاء إلى ((شعب فلسطيني)) أو إلى ((قطر فلسطيني))، وكذلك بالولاء إلى العرب أو نادراً إلى أمّة عربيّة، مع ضعف التنبيه إلى مخاطر الحركة الصهيونيّة والاستيطان اليهودي. فانطوت مقالات حنانيا على ((مواقف مناهضة للصهيونيّة ومؤيّدة لها في آنٍ واحد))، وموقفه كان أقرب إلى الحياد ((حتّى في ما يتعلّق بأخبار مجيئهم وشرائهم أراضي في فلسطين))؛ لا بل نقلتِ الجريدة أخبار هذه الحركة على صعيد العالَم ومنها مؤتمر بال الصهيوني في العدد 256 السنة الثالثة لصدور الجريدة في 9 و22 أغسطس 1911، وجاء فيه: ((إنّ هذا المؤتمر افتُتح في 9 أغسطس، وكان المؤتمر الصهيوني العالمي العاشر بحضور 1600 شخص بينهم 120 صحافيّاً، وقد أشار رئيس المنظّمة الصهيونيّة العالميّة آنذاك ديفيد وولفسون في خطابه الافتتاحي إلى تقدُّم الصهيونيّة في العالَم بأسره وإلى توطّدها النهائي، وأنّ أحوال الشعب اليهودي سيّئة في كلّ مكان ما خلا تركيا، فإنّ اليهود فيها يتمتّعون بالمساواة التامّة)). ولكنّ بعض كتّاب الجريدة كان يُنبّه في مقالاته أو قصائده بصورة واضحة إلى مخاطر المشروع الصهيوني وعمليّات بيع الأراضي إلى اليهود على مستقبل فلسطين وصبغتها العربيّة، ومن هؤلاء الكتّاب الأديب المعروف إسعاف النشاشيبي .
ثمّة مُفارَقة لافتة هي أنّ حنانيا الدّاعي إلى التحديث في المجتمع العربي وجَّه نقده إلى أحد صاحبَيْ جريدة ((المفيد)) التي كانت تصدر في بيروت، وهو عبد الغني العريسي الذي كان من أنصار الدعوة للقوميّة العربيّة، والدعوة إلى اللّامركزيّة وإجراء إصلاحات.
وتعطينا الجريدة تصوُّراً عن متصرفيّة القدس أو لواء القدس؛ عن مُدنه وبلديّاته وحياة سكّانه الاقتصاديّة. وتَذكر ((أنّ أغلبيّة سكّان هذا اللّواء كانوا من المسلمين، عدد قليل من المسيحيّين يتوزّعون على طوائف الروم الأرثوذكس، وهُم النسبة الأكبر، ثمّ اللّاتين والكاثوليك والأرمن والسريان والأقباط، وفي القدس والخليل بعض اليهود من السفرديم أي اليهود الشرقيّين))؛ وأنّ مشكلاتها قائمة في ((تخلُّف بِناها التحتيّة، طرقاتها، عدم نظافتها، انتشار الأوبئة، الافتقار إلى المياه، مع أنّ فلسطين قطر يقصده سنويّاً ألوفٌ مؤلَّفة من الإفرنج الأجانب، وهي مكرَّمة من المسلمين والمسيحيّين والإسرائيليّين، لأنّها تحتوي على تذكارات وآثار عزيزة على كلّ هذه الطوائف الثلات. ونقده لتعيين مأموري البوسطة العثمانيّة (البريد) بأنّهم ((أشخاص أميّين))، وفي مشكلة نقص عدد أفراد البوليس وازدحام السجون وسوء أوضاعها الصحيّة، وتراكُم المحاكم في النظر في الدعاوى، وأيضاً مشكلة تلاعُب تجّار المدينة بالموازين، والمتشرّدين المنتشرين في شوارع المدينة، وظاهرة الفقر، والسياسات التي كانت تمارسها الحكومة، والتي تفرض ضرائب باهظة على الفلّاح تحول دون تطوير الزراعة، وإلى الأزمة الاقتصاديّة التي واجهَها لواءُ القدس وكانت أزمة ((المتاليك)) أي التلاعب بالعملة، ما أَسهم في تضخُّم الأسعار.
من جهةٍ ثانية، هناك ما يُدلِّل على مدينيّة جوانب الحياة الاقتصاديّة، وهو وجود الهيئات الاقتصاديّة العاملة في القدس: البنك التجاري الفلسطيني، وشركة سكك الحديد، وغرفة التجارة، وهيئات مصرفيّة وماليّة مثل البنك الزراعي وبنك فلسطين الألماني، البنك السلطاني العثماني، شركة الأنغلوفلسطين المحدودة في القدس وفي يافا، وتوافُر الحياة التعليميّة والثقافيّة والعلميّة والتعليميّة، ومكانة المدارس الوطنيّة في تطوير التعليم. كما عرضت الجريدة بإسهاب لوقائع الاجتماعات الثقافيّة التي كانت تنظّمها الجمعيّات المتعدّدة والخطابات الأدبيّة والعلميّة التي كانت تُلقى فيها، والتي كانت مظهراً من مظاهر الحياة الثقافيّة، وأنّ ((للجمعيّة الروسيّة الفلسطينيّة مئة ومدرستَيْن في فلسطين ترمي إلى نشْرِ المبادئ الروسيّة وتوسيع نفوذ روسية السياسي في فلسطين، وأنّ أولاد العرب في هذه المدارس يتلقّون المبادئ الروسيّة)).
زيارة جرجي بك زيدان
عن مظاهر الحياة الثقافيّة أبرزت الجريدة دَور غرف القراءة والمكتبات، وعرّفت القرّاء بوجوه الثقافة العربيّة والعالميّة، ونقلتْ وقائع الاحتفال الثقافي التكريمي الذي نُظّم بمناسبة زيارة الكاتب اللّبناني المُتمصّر وصاحب مجلّة ((الهلال)) جرجي بك زيدان بصحبة عقيلته لمدينة القدس، واحتفت الجريدة أيضاً بأهل العلم والأدب، ولكنّها حذَّرت في الوقت نفسه من بعض الأمراض التي يُمكن أن تصيبهم، ومنها مرض الغرور.
لقد عرفَ لواء القدس الحياةَ النيابيّة للمرّة الأولى عندما أصدر السلطان العثماني عبد الحميد في ديسمبر 1876 الدستورَ العثماني أو القانون الأساسي الذي نصّ على تشكيل المجلس العمومي من ((مجلس المبعوثان ومجلس الأعيان))، وأعارت جريدة القدس اهتماماً كبيراً للصفات التي يجب أن يتحلّى بها المرشَّح لمنصب نائب في مجلس المبعوثان، وكذلك للحملة الانتخابيّة التي دارت لانتخاب مبعوثي اللّواء، فاكتفت بنشر أخبار اثنَيْن من المرشّحين للانتخابات من أصل عشرة هُما نظيف بك الخالدي مهندس شعبة المدينة المنوّرة في خطّ الحجاز، وأسحق ليفي مفتّش الزراعة في ولايتَيْ سوريا وبيروت سابقاً، وشنّت حملةً على مسلكيّات بعض المبعوثين ومواقفهم وعدم فعاليّتهم واستهتارهم بالمسؤوليّة المُلقاة على عاتقهم ((كأنّهم لم يُرسلوا الى عاصمة الآستانة إلّا لقضاء الوقت والتسلية والمجالس الفارغة والمباحث التي لا طائل منها)). كما تطرَّقت إلى الأنشطة الاجتماعيّة والسياسيّة، إذ كان لجمعيّة الاتّحاد والترقّي فرعٌ ناشط في مدينة القدس، وفي أحد نشاطاته الأولى دعا إلى ((دعْم مشروع إنشاء أسطول حربي عثماني))، كما نشرتْ أخبار ((المساعدات التي قدَّمتها جمعيّة الهلال الأحمر في مدينة القدس عندما قامت سفنٌ حربيّة إيطاليّة في فبراير 1912 بقصْف سفن حربيّة عثمانيّة وإغراقها في ميناء بيروت، فقرَّرت إدارة هذه الشعبة في اجتماعٍ عقدته يوم الأحد 19 فبراير و2 مارس 1912 أن ترسل إلى بيروت 5000 فرنكٍ لمساعدة عائلات الشهداء والجرحى في حادثة بيروت المشؤومة)).
وإلى جانب نشْرها أخبار مناسبات الأعياد لكلّ طائفة من المسلمين والمسيحيّين واليهود الشرقيّين، والمناسبات الوطنيّة، فإنّها احتفت بأخبار الحياة الفنيّة في لواء القدس، وكان فنّ التمثيل من أبرز الفنون المَقدسيّة التي تغطّيها، إلى جانب فنّ التصوير والرسم والموسيقى والغناء، وألعاب السيرك والرياضة، ولاسيّما كرة القدم، وفنّ السينما التي دخلت القدس في مرحلة مبكّرة، مُنتقدةً عدم احترام الجمهور المُتمثّل ((بعدم الصمت في أثناء المشاهدة))، في حين كانت الصور المتحرّكة التي ينطوي عليها هذا الفنّ آنذاك تطوف في بعض المسارح والمحلّات، مثل تياترو أنيستي ومحلّ فاينكولد، ونال خليل رعد الذي أُطلق عليه لقب ((مصوِّر شمسيّ العائلة الملكيّة الألمانيّة)) شهرة واسعة (أقيم في بيروت في العام 2022 معرضٌ تكريمي للمصوِّر رعد 1854 - 1957 ضمَّ 64 صورة من أصل 3000 موجودة في أرشيف مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة)، فضلاً عن عروض الموسيقى والغناء التي كانت تجري في المدينة.
يتميّز الكتاب بدلالاتٍ تتعدّى التركيز على الحداثة والتطوير، لكونه يتضمّن كمّاً هائلاً من المعلومات والأخبار التي قد تُستخْدم لاستيلاد كتبٍ بموضوعاتٍ مختلفة، ولاسيّما في علم الأنتروبولوجيا، إضافة إلى أسلوب د. ماهر الشريف التوثيقيّ/ المُمتع في سياق النصّ وسرْد الأخبار، وكأنّنا على تماسٍّ راهنيّ مطلع كلّ صباح.
* إعلاميّة من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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