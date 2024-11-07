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ليست فراغا تبحث عن شعار

11/7/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) وفلسطين الحبيبة قلب الأمة العربية النابض، هي اليوم مصدر أحزاننا وتفكيرنا، وهي الضائع الذي لنا، والضالة التي قريتك فيها، وذكرياتنا التاريخية فيها، ومسجدنا الأقصى أولى القبلتين فيها، أقف على أبواب المستقبل أتطلع إلى ما وراءه لعلّ بشيراً يأتي مع الصباح ومعه الخبر!!
معذرة إذا قاتلت إسرائيل على الورق وتعاظمتُ في معركة ليس فيها جريح ولا قتيل، هذا هو مصابنا وهو الذي عطل فعالية مئتي مليون عربي!! لا أريد أن أكدر صفوك بهذيان رجل مشى ثم أوقفته الحياة أمام حائط سميك وقالت له: أفي إمكانك أن تخترق هذا الحائط لترى ما وراءه؟ ظننت أن الأمر سهل فحاولت أن ألمسه بتجربة الأيام معي فضحكت مني وقالت: كم وقف واقفون في مكانك هذا فتساقطوا من الإعياء تحت حوافر أحصنة الدهر !!
لا أدري، يا عزيزي، كيف ترى، ويرى الآخرون من إخواننا أبناء الشعب الفلسطيني، مسارهم مع الأحداث؟ أقول لا أدري لأني في عزلة الصحراء بين جبلي أجا وسلمى، مقيم. عجزت أن أتحرّر من عصور مضت لألتحق بهذا العصر وأكون من أهله، فقدّرتُ أن معايشة العصر في قيمه الجديدة قد تحل مشاكلي الذاتية، مشاكل السأم والقلق فسعيتُ إليها.
وعلى مقعد الدرس أوقفني فيلسوف هذا العصر وأخذ يملي علي فلسفته ونظرته إلى الحياة، حاولت أن أجادله بزهير بن أبي سلمى وامرئ القيس والمتنبي وقيس وليلى وجميل بثينة، فغضب مني وقال: أجاهلية دفنها العصر في قبر لا بعث لها منه؟ فبادلته غضباً بغضب، فلم يمهلني إلى أن أعتذر له، بل طردني من الدرس وقال: لا تعد إلي، فأنت من جيل انقرض ويبست أضلاعه على قيم الصحراء وعلى عروبة طعامها الضب ولحم الجمل...
فإذا جاء تفكيري من نوع غذائي قد لا تهضمه لأنه تفكير شاخ وضعف أن يصعد بك إلى مكان يستشرف القوى في أشرس الظروف وأكثرها انفعالاً، لهذا وقبل أن تفكروا وتستشرفوا لأنفسكم الطريق الوعرة لا تمشوا على أقدامكم امشوا إليها وفيها وعليها على جماجمكم، تحملكم إرادة قادرة على الانضباط، حافظوا على هذه الإرادة، فإنكم من دونها قد تفقدون السارية التي تحمل الأثقال وبمقدار معرفتكم ما في الطريق من حفر أو صخور تستطيعون السير. فقريتك التي تحن إليها حنين أم الحوار إلى حوارها المذبوح، لا يوصلك إليها غير أن تكون خطاك خطى مدروسة وعاقلة، فأنت لك أمة ولك تاريخ ولك حق شرعي في قريتك، هذه الأمة التي أنت منها، حذار أن تدخل الصراع معها لا تستنفد قواك في جدل، مرتبته عتبة الوقوف عليها، والطريق طويل، مُضنٍ. قد تضنّ عليك الأيام في سفرك بصباح ضنّ على رجل قبلك فقال:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل
بصبح وما الإصباح منك بأمثل
إن كفاح الشعب الفلسطيني البطل وتضحياته لا أحد ينكرها عليه داخل فلسطين وخارجها، فالقضية حتى الآن كما أتصور لم يحملها أهلها من المحيط إلى الخليج فهي ليست قضيتكم وحدكم، وليست فراغاً في التاريخ تبحث عن شعار هنا أو هناك، أو عن نسب، فالذين سرقوها من جسد الأمة العربية الممدد على قارات آسيا وإفريقيا لم يتلصصوا إليها في ظلام الليل العربي ويسرقوها بوعد بلفور إلا عالمين بما يفعلون. فقد زرعوا أخبث الأمراض في جسد الأمة ثم ألحقوا بهذا الزرع زرعاً لا يقل عنه خبثاً، قسموا هذا الجسد الممدد في آسيا وإفريقيا إلى دويلات وكيانات هي ما يعاني منه الإنسان العربي اليوم ضياعه عن هويته في التاريخ وفي الوجود الواحد.
لا نستسهل الطريق الطويلة ونَعْدُ عليها عدو جواد امرئ القيس فنقع صرعى من الإعياء على جنباتها لا سمح الله، لا أدري... أقول لا أدري والألم يشوي عظامي أأنتم إخواننا راضون عن سياستكم في هذا العام وما قبله مع إخوانكم العرب؟ أقول لا أدري، ولكني أنصح أن تبتعدوا بالقضية الفلسطينية عن خلافات إخوانكم العرب وحجتكم في ذلك واضحة.
1991*
* كاتب سعودي ((1912 - 2007)).

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