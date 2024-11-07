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المنحرفون في صراعهم مع المجتمع

11/7/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) ميشيل فوكو كان كاتبًا مهجنًا، يستند في كتاباته إلى كل أنواع المصنفات والتاريخ، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية، والفلسفة، ولكنه يتجاوزها، وبالتالي فهو يضفي عامدًا على أعماله قدرًا من العالمية جعلها، في آن واحد، نيتشوية وأحدث من الحداثة نفسها: فهي ساخرة، ومتشككة، وعنيفة في راديكاليتها، وهي أيضًا، مضحكة ولا أخلاقية في إطاحتها بكل ما هو تقليدي ملتزم، وبالأصنام وبالأساطير ولأكثر كتابات فوكو لا -ذاتية جرس خاص، فليس من قبيل المصادقة أنه برع في فن الإدلاء بالحديث الصحفي كشكل من الأشكال الثقافية.
ولذلك، فالفواصل القديمة، والمسلم بها بين النقد والإبداع لا تنطبق على ما كتبه، وقاله فوكو، كما أنها لا تنطبق على مباحث نيتشه، ولا على مذكرات السجن الغرامشي، ولا على مصنفات بارت بعامة، ولا على عزف غلين غولد وأدائه الشفهي، ولا هي تنطبق على مقاطع أدورنو النظرية، أو مقاطع سيرته الذاتية، ولا على أعمال جون بيرغرا بوليز أوغودار. وهذا لا يعني بأية حال من الأحوال، مثلا، أن كتابات فوكو في التاريخ تعوزها الدقة، ولكن المقصود، مثلها في ذلك مثل أعمال من ذكرت أنفًا، أنها في شكلها، وموضوعها، تتطلب انتباهًا رئيسًا باعتبارها أداءً آنيًا واعيًا، وجامعًا لعدة أشكال أدبية، وزاخرًا بالمعرفة والاستعارات والابتكار، وهكذا يتكرر عدد من الموضوعات في أعمال فوكو، من البداية إلى النهاية، برغم أن لتطوره الفكري ثلاث مراحل مستقلة على الأقل لنبدأ بموضوعات سهل فهمها إن نظرنا إليها ككوكبة من الأفكار، لا كأشياء خامدة، إن كل ما كتبه وبحثه فوكو يتسم بسلسلة مستمرة من التعارضات حاول أن يصفها في اركيولوجيته الشهيرة، وفي علم أنسابه النيتشوي. ويبدو وكأنه ينظر، منذ البداية إلى الحياة الاجتماعية الأوروبية باعتبارها صراعًا بين كل ما هو هامشي ومتجاوز ومختلف من ناحية، وبين كل ما هو مقبول وطبيعي واجتماعي ومطابق، من ناحية أخرى.
وتتمخض عن هذا الصراع مواقف مختلفة، تتطور فيما بعد لتصبح مؤسسات للتقويم والقهر تتشكل منها المعرفة، وكثيرًا ما لجأ فوكو في تصوير ذلك إلى استعارات ترتبط بالمخاض، وبعلم الأحياء في نظرته للأمور، وهكذا ينشأ المستوصف، والسجن، وتنشأ مستشفيات الأمراض العقلية، والمؤسسات الطبية، وعلم العقوبات، وفقه التقنين، وهي بدورها تتمخض عن المقاومة التي تحدث تغييرًا في هذه المؤسسات، فتتحول هذه المستشفيات وهذه السجون إلى مصانع تنتج المرض والانحراف، وهي نظرة سوداء، ولكنها ثاقبة، عبر عنها فوكو في مرحلة متقدمة من عمره.
ويستطرد فوكو فيقول إن السلطة تتغلغل في جانبي السلسلة، في المؤسسات والعلوم، وهي كشكل من أشكال الضغط التمردي الجاذب تتسلل إلى المجموعات والأفراد المحكوم عليهم بالسجن وبإنتاج المعرفة - أي بين المجانين، والحالمين، والجامعين والمتنيين، والشعراء، والمنبوذين، والبلهاء.
وهكذا أقام فوكو بينه وبين المعرفة موقفًا متشابكًا ومتضاربًا، ويجدر بنا هنا أن نشير، بإيجاز، إلى المراحل الثلاث لتطوره، ففي كبريات أعماله المبكرة والجنون والحضارة، (1961- ترجم إلى الإنجليزية في العام 1995، وفي نظام الأشياء 1996- ترجم إلى الإنجليزية في العام 1970)، والعلاقة التقريبية في العنوان والنصوص بين التراجم الإنجليزية والأصول الفرنسية، هي خير علامة على عدم انتظام التراجم الإنجليزية لفوكو.
ترى الباحث المتحمس الصارم في سعة اطلاعه، ينقب عن الوثائق، ويسطو على السجلات، وبعيدًا عن قراءة رواسخ النصوص ليزيل غوامضها، وفي المرحلة الثانية مرحلة وأركيولوجيا المعرفة (1999 - ترجم إلى الإنجليزية في العام 1972، وفي مقال اللغة 1970- ترجم الى الإنجليزية في العام 1971)، يقف بمنأى عن المعرفة، وينسج آلية منتظمة ليفعل بالمعرفة ما تفعله المعرفة بمادتها.
وفي هذه المرحلة، أيضًا، يقوم فوكو بما يشبه تفكيك المعرفة إلى أجزائها، ليعيد ترتيبها بمصطلحاته هو فيزخر نثره بكلمات مثل ((سجلات، ومقال))، و((بيان، ووظيفة سردية))، وليس في ذلك رغبة فرنسية مسلطة في التصنيف الدقيق، وإنما فيه دليل على رغبة فوكو في كبح عدائه الوليد للمعرفة، باعتبارها شكلا من أشكال السجن الفكري الشفاف، وفيه أيضا محاولة من جانبه لتحويل هذا العداء الوليد إلى شيء منتج.
وأخيرًا نرى في عمق أعماق أعمال فوكو، تلك الفكرة التي تتجسد في أشكال مختلفة، بيد أنها توحي دائمًا بشعور الغيرية و((الغيرية))، عند فوكو هي قوة وشعورًا هي شيء يعكسه، ويشكله فوكو في أعماله في محولات تبدو لانهائية، وفوكو، كما قلت يبدو على مستوى واضح وكأنه يكتب عن الانحراف والمنحرفين في صراعهم مع المجتمع.
ويبدو مثل هذا الاهتمام ملتويًا وغامضًا، وإن كان يفسر العديد مما يتعلق بكتابات فوكو، فلا يمكن للقارئ وللكاتب أن يشعرا بالألفة إزاء كتاباته، فتراه يتميز بقوة جسدية، وهو زاخر بالتمزقات، ويثير الدوار.
وهناك، على سبيل المثال، وصفة للتعذيب في مستهل كتاب المراقبة والعقاب، كما أن له صفحات في نظام الأشياء عن موت الإنسان تتسم بالمزيد من الهدوء، إلا أنها ذات تأثير خبيث وفعال، ولفوكو، أيضا، قدرة مذهلة على اختراع ميادين بحث كاملة مرجعها جهده الذي لا يعرف الكلل لصياغة فكرة الغيرية، وفكرة المحروق، دون أن يطوعهما، أو يحولها إلى عقيدة.
1985*
* ناقد وأكاديمي فلسطيني/ أمريكي ((1935 - 2003))

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